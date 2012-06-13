Windows Phone 8'e ait ilk ekran görüntüleri paylaşıldı

Microsoft'un üçüncü nesil Windows Phone cihazlarına çıkış vereceği Apollo kod adlı Windows Phone 8 işletim sistemi için bu yılın sonları bekleniyor. Çift çekirdekli Snapdragon S4 yonga desteği ile geleceği tahmin edilen yeni sürümden ilk ekran görüntüleri internette paylaşıldı.





WP8 işletim sistemini deneyen bir kaynaktan görselleri elde eden NokiaInnovation sitesi yine de yüzde 100 gerçeklik payı veremiyor.





Görsellerden Skype uygulamasının artık sistem ile entegre olduğu anlaşılıyor. Gelen sesli veya görüntülü aramalar cevaplanırken, kullanıcının profilinden doğrudan arama da başlatılıyor.





Microsoft'un WP8 sürümünü Nokia'nın ihtiyaçlarına göre şekillendireceği iddiası bir süredir ortalarda geziyor. Kamera arayüzünde Nokia'nın WP cihazlara getirmeyi düşündüğü PureView konsepti kapsamında bazı değişiklikler yapıldığı belirtiliyor. Üç noktalı menü tıklandığında yeni fonksiyonlar ortaya çıkıyor. Sol tarafta ise zoom çubuğu görülüyor.





WP8 ile gelecek diğer bir yenilik ise veri trafiğinin anlık ve yerleşik olarak takip edilebilmesi. Görseldeki ilk çubuk ne kadar kotanın kaldığını, ikinci çubuk veri harcama planınıza göre ne kadar gün kaldığını gösterirken, bu servis için anasayfaya bir de canlı karo eklenmiş.





Diğer görselde Nokia Drive 3.0 arayüzü görülüyor. Güncellenmiş trafik raporları, yeniden güzergah hesaplama gibi yenilikler bu sürümde sunulacak. Ancak bunun şimdiki WP7 cihazlarına bir güncelleme ile geleceği daha önce belirtilmişti.





Windows Phone 8 ile ilgili henüz detaylı bilgiler paylaşılmadı. Ancak zaman yaklaştıkça detaylar da ulaşılabilir olacaktır.