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Windows Phone 8'e ait ilk ekran görüntüleri paylaşıldı

6 yıl
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un üçüncü nesil Windows Phone cihazlarına çıkış vereceği Apollo kod adlı Windows Phone 8 işletim sistemi için bu yılın sonları bekleniyor. Çift çekirdekli Snapdragon S4 yonga desteği ile geleceği tahmin edilen yeni sürümden ilk ekran görüntüleri internette paylaşıldı.

WP8 işletim sistemini deneyen bir kaynaktan görselleri elde eden NokiaInnovation sitesi yine de yüzde 100 gerçeklik payı veremiyor.

Görsellerden Skype uygulamasının artık sistem ile entegre olduğu anlaşılıyor. Gelen sesli veya görüntülü aramalar cevaplanırken, kullanıcının profilinden doğrudan arama da başlatılıyor.

Microsoft'un WP8 sürümünü Nokia'nın ihtiyaçlarına göre şekillendireceği iddiası bir süredir ortalarda geziyor. Kamera arayüzünde Nokia'nın WP cihazlara getirmeyi düşündüğü PureView konsepti kapsamında bazı değişiklikler yapıldığı belirtiliyor. Üç noktalı menü tıklandığında yeni fonksiyonlar ortaya çıkıyor. Sol tarafta ise zoom çubuğu görülüyor.

WP8 ile gelecek diğer bir yenilik ise veri trafiğinin anlık ve yerleşik olarak takip edilebilmesi. Görseldeki ilk çubuk ne kadar kotanın kaldığını, ikinci çubuk veri harcama planınıza göre ne kadar gün kaldığını gösterirken, bu servis için anasayfaya bir de canlı karo eklenmiş.

Diğer görselde Nokia Drive 3.0 arayüzü görülüyor. Güncellenmiş trafik raporları, yeniden güzergah hesaplama gibi yenilikler bu sürümde sunulacak. Ancak bunun şimdiki WP7 cihazlarına bir güncelleme ile geleceği daha önce belirtilmişti.

Windows Phone 8 ile ilgili henüz detaylı bilgiler paylaşılmadı. Ancak zaman yaklaştıkça detaylar da ulaşılabilir olacaktır.

http://nokiainnovation.com/2012/06/leaked-screenshots-windows-phone-8-apollo-ui-with-integrated-skype-drive-3-0-camera-ui/ Yorum Yaz
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Pardus Linux 6 yıl en beğenilen
Hani Microsoft diyordu çift çekirdek ancak soğuk havalarda elinizi ısıtmaya yarar şimdi niye kendileri bu desteği getiriyor demekki iki düşünüp bir söylemek lazım...
Hani Microsoft diyordu çift çekirdek ancak soğuk havalarda elinizi ısıtmaya yarar şimdi niye kendileri bu desteği getiriyor demekki iki düşünüp bir söylemek laz...
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oktayakgoz 6 yıl
bazı şeyleri neden anlamakta zorlanılır. steve jops yada herhangi biri çift çekirdeğe gerek yok derken ömür billah tek çekirdek kullanılıcağını mı söylediler. yoksa şuan için mi gerek yok dediler.
bunun cevabını herkes verebilir sanırım.
dahası çekirdek işine girmişken. galaxy s3 gördüm. hala Windows phone nun akıcılığı yakalanamamış.
aptal microsfot ise hala cihazları getiremedi. artık yıl sonuna doğru telefonuda tabletide halledecez inşallah
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Guest-F8946C419 6 yıl
Apple yapar, herşeyi kısıtlı derler,
Google android'i piyasaya sürer donanım canavarı derler,
Microsoft şahane arayüzle işletim sistemi çıkartır "o ne lan b.k gibi" derler,
Samsung amiral gemisi çıkartır, bu ne oğlum iphone çakması derler,
Nokia bir cihaz tanıtır, nokia batarsın bu cihazla hiç uğraşma derler..

Bu kadar analiz yapan insan, mühendis boşuna okumuş o kadar..Baksana burada o kadar uzman var ki, en iyi cihazda bile milyarlarca kusur bulurlar..Eleştiri yapılmasına karşı değilim şahsen çünkü eleştiri daha ileri götürür geliştirir ama sahip olamayacağın için onu kötüleme manasındaki eleştiri, yersizdir bence.

Bu işlerin içinde yıllardır bulunan, emek veren ve buralara gelmek için okuyan çalışan adamlara saygı duymak lazım bence. İşte Dünya'nın Türkiyeyi konuşma sebeplerinden biri de bu..Hiç birşeyden memnun olmuyoruz, yetinmiyoruz, doymuyoruz, şükür etmiyoruz..Bu kafayla gidersek daha çok işimiz var çok...

Umut ediyorum ki, bizden sonraki nesiller bu psikolojiyi aşar ve bizi daha ilerilere götürürler..




Tamam, sakinim.
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chiangjo2044 6 yıl
Senin bir Apple fanboyu oldugunu varsayarak evap veriyorum.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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wustti 6 yıl
ben çekirdek mekirdek anlamam telefonu elime aldım mı akıcı çalışıyorsa internete adam gibi giriyorsa. ufak evrak işlerini mobil olarak yapabiliyorsam. e az buçuk müzik dinleyebiliyorsam bi iki eğlendirici küçük oyun varsa ve bunların hepsini sorunsuz yapıyorsa. yani hafıza dolu uygulamaları kapatın vs gibi salak nokia hataları vermiyorsa ya da ekranın karşısında aval aval beklemiyorsam benim için o telefon olmuş demektir isterse yarım çekirdek koysunlar. şu anda zaten 2 çekirdekli telefonlardan yeni yeni adam gibi verim alınıyor. telefonları oyun makinası olarak görenlere zaten bi sözüm yok onlara işlerine bakmalarını tavsiye ederim bu yorumu hiç okumasınlar:) şu anda wp7,5 süper bi işletim sistemi almamamın tek nedeni eskimesi. şu an için yeterli ama o kadar para veripp güncelleme almak en az 4-5 yıl o cihazı kullanmak isterim. dolayısıyla adamlar hiçbişey yapmasa sadece donanım desteği ve ekran çözünürlüğü desteği getirse benim için yeterli.
Not: en başta donanım önemli değil ama donanım desteği istiyosun diyenler olacaktır. esasında derdim donanım desteği değil eğer şu anki cihazlar wp8 güncellemesini tam olarak alabilse gider yine alırım ama görünüşe göre tam bi destek olmayacak kırpacaklar o yüzden windows u tam kullanabilmek için donanım destiği istiyorum. yoksa 4 çekirdek 2gb ram filan gibi bi derdim yok...
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Cidelee 6 yıl
Pardus Linux
Orijinalden alıntı: alicoooo
Orijinalden alıntı: Pardus Linux Hani Microsoft diyordu çift çekirdek ancak soğuk havalarda elinizi ısıtmaya yarar şimdi niye kendileri bu desteği getiriyor demekki iki düşünüp bir söylemek lazım...
Ne alakası var ? dediği tarih ile bu tarih bir mi ? birde herkez + vermiş ! Sonra dersiniz niye çift çekirdekli yapmıyor da niye geri kalıyor da cok geri de..yaptığında da böyle konusursunuz..
Dikkatini çekerim bunu söyleyeli belki 6 ay bile geçmememiştir sanki 10 yıl önce söylemiş ve o zamanlar da çift çekirdek zaten vardı tüm Android üreticileride kullanıyordu hatta 4 çekirdek konuşuluyordu. Teknoloji bu kafayla hiç gelişmez hep yerinde sayar o zamanlar bunu söylerken düşündüleri şey saçma politikalarıydı çamur at izi kalsın misali böyle deyip aklınca Android üreticilerinin yaptığının saçma olduğu izlenimi bırakıp bu sayede belki Android satışlarını azaltmayı planlıyordu şimdi ise politika tutmamasından dolayı bunu yapıyor ileride 4 çekirdeğe de gereksiz deyip kullanırsalar şaşırmam buna tükürdüğünü yalamak denir biraz ileri görüşlü olsunlar diyeceğimde adamlar daha çift çekirdeğe yeni geçecekler...

Microsoft orda 4 çekirdeği kast etmiştir bence ve ayrıca bu cihazların sene sonunda piyasada olucağını düşünürsek Microsoft bunu 1 sene kadar önce demiş gibi düşünebiliriz :)
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raptor2009 6 yıl
Batuist
windows 8 demek için adam gibi bir yenilik getirmen gerekir. bu haliyle windows phone 7.2den farkı ne??? 2.si mango kod adlı 7.5 sürümü buda ancak 7.2 olur. yeni bir windows sürümü diyorsun ama kimse eline aldı mı yeniliği farkedemeyecek derece bir işletim sistemi.. bilmeyen adam sorsan yine wp7 işletim sistemi diyecekse neresi yeni bunun??? haberde geçen ek özellikler küçük güncellemelerle 7.5 sürümünede getirilebilir. bunun için versiyon atlamana gerek microsot.. maksat android ios ilerlerken yerinde sayıyormuş gibi görünmemek... ha birde steve ballmer kaba saba, sinirli bir adama benziyor acaba yeni diye yutturmak zorunda mı kaldı çalışanlar :)))

Dostum adamlar daha bu ekran görsellerini garanti etmiyorlar,daha piyasaya bu sürüm çıkmamış sen sanırım aldın eline Windows Phone 8 i denedin de yazıyorsun.Önyargılı yaklaşmayın lütfen ben metro arayüzünü hiç sevmedim ama daha ortaya ne çıkmış görmeden bu kadar karalamak doğru değil.
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m3t3xan 6 yıl
Umarım Microsoft, Windows Mobile da 65.000 renk takıntısı gibi, Windows Phone de 480x800 takıntısı olmaz. İşallah 720P ekran desteğini verir Windows Phone 8 de.
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SystemApps 6 yıl
Eksiklikleri gidermeli...
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depelerx 6 yıl
Ehehe andoid ilerliyor diyorsunuz da hala android 2.3 kullanıyor herkes, nerede bu ilerleme anlamadım :D Hiç bir telefona güncelleme çıkmıyor, ben telefonu aldığımda bile 2.3 eskiydi ben aldım üzerinden 1 sene geçti neredeyse hala aynı tas aynı hamam ... Bu arada saldım çayıra politikası ile android telefon üreten Samsung u da bir daha tercih etmeyeceğimi kendilerine ileteyim bu vesileyle...
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Farwynd 6 yıl
Normalde Metro arayüzünü severim ama her yeni gelen özellikle beraber görünüşü çok kasıntı oluyor.
Windows 8'de Metro gayet güzel yapılmışken neden Metro arayüzünün babası Zune'un devamı olan Windows Phone'larda bu kadar kasıntı bir görüntü elde etmişler anlayamadım.
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Batuist 6 yıl
windows 8 demek için adam gibi bir yenilik getirmen gerekir. bu haliyle windows phone 7.2den farkı ne??? 2.si mango kod adlı 7.5 sürümü buda ancak 7.2 olur. yeni bir windows sürümü diyorsun ama kimse eline aldı mı yeniliği farkedemeyecek derece bir işletim sistemi.. bilmeyen adam sorsan yine wp7 işletim sistemi diyecekse neresi yeni bunun??? haberde geçen ek özellikler küçük güncellemelerle 7.5 sürümünede getirilebilir. bunun için versiyon atlamana gerek microsot.. maksat android ios ilerlerken yerinde sayıyormuş gibi görünmemek... ha birde steve ballmer kaba saba, sinirli bir adama benziyor acaba yeni diye yutturmak zorunda mı kaldı çalışanlar :)))
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ezimuse 6 yıl
Aynı tas aynı hamam. Daha önce ki modellere yazılımsal desteği de kesecekler
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