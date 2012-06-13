Windows Phone 8'e ait ilk ekran görüntüleri paylaşıldı

Haber Editörü
Microsoft'un üçüncü nesil Windows Phone cihazlarına çıkış vereceği Apollo kod adlı Windows Phone 8 işletim sistemi için bu yılın sonları bekleniyor. Çift çekirdekli Snapdragon S4 yonga desteği ile geleceği tahmin edilen yeni sürümden ilk ekran görüntüleri internette paylaşıldı.
WP8 işletim sistemini deneyen bir kaynaktan görselleri elde eden NokiaInnovation sitesi yine de yüzde 100 gerçeklik payı veremiyor.
Görsellerden Skype uygulamasının artık sistem ile entegre olduğu anlaşılıyor. Gelen sesli veya görüntülü aramalar cevaplanırken, kullanıcının profilinden doğrudan arama da başlatılıyor.
Microsoft'un WP8 sürümünü Nokia'nın ihtiyaçlarına göre şekillendireceği iddiası bir süredir ortalarda geziyor. Kamera arayüzünde Nokia'nın WP cihazlara getirmeyi düşündüğü PureView konsepti kapsamında bazı değişiklikler yapıldığı belirtiliyor. Üç noktalı menü tıklandığında yeni fonksiyonlar ortaya çıkıyor. Sol tarafta ise zoom çubuğu görülüyor.
WP8 ile gelecek diğer bir yenilik ise veri trafiğinin anlık ve yerleşik olarak takip edilebilmesi. Görseldeki ilk çubuk ne kadar kotanın kaldığını, ikinci çubuk veri harcama planınıza göre ne kadar gün kaldığını gösterirken, bu servis için anasayfaya bir de canlı karo eklenmiş.
Diğer görselde Nokia Drive 3.0 arayüzü görülüyor. Güncellenmiş trafik raporları, yeniden güzergah hesaplama gibi yenilikler bu sürümde sunulacak. Ancak bunun şimdiki WP7 cihazlarına bir güncelleme ile geleceği daha önce belirtilmişti.
Windows Phone 8 ile ilgili henüz detaylı bilgiler paylaşılmadı. Ancak zaman yaklaştıkça detaylar da ulaşılabilir olacaktır.
http://nokiainnovation.com/2012/06/leaked-screenshots-windows-phone-8-apollo-ui-with-integrated-skype-drive-3-0-camera-ui/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bunun cevabını herkes verebilir sanırım.
dahası çekirdek işine girmişken. galaxy s3 gördüm. hala Windows phone nun akıcılığı yakalanamamış.
aptal microsfot ise hala cihazları getiremedi. artık yıl sonuna doğru telefonuda tabletide halledecez inşallah
Google android'i piyasaya sürer donanım canavarı derler,
Microsoft şahane arayüzle işletim sistemi çıkartır "o ne lan b.k gibi" derler,
Samsung amiral gemisi çıkartır, bu ne oğlum iphone çakması derler,
Nokia bir cihaz tanıtır, nokia batarsın bu cihazla hiç uğraşma derler..
Bu kadar analiz yapan insan, mühendis boşuna okumuş o kadar..Baksana burada o kadar uzman var ki, en iyi cihazda bile milyarlarca kusur bulurlar..Eleştiri yapılmasına karşı değilim şahsen çünkü eleştiri daha ileri götürür geliştirir ama sahip olamayacağın için onu kötüleme manasındaki eleştiri, yersizdir bence.
Bu işlerin içinde yıllardır bulunan, emek veren ve buralara gelmek için okuyan çalışan adamlara saygı duymak lazım bence. İşte Dünya'nın Türkiyeyi konuşma sebeplerinden biri de bu..Hiç birşeyden memnun olmuyoruz, yetinmiyoruz, doymuyoruz, şükür etmiyoruz..Bu kafayla gidersek daha çok işimiz var çok...
Umut ediyorum ki, bizden sonraki nesiller bu psikolojiyi aşar ve bizi daha ilerilere götürürler..
Tamam, sakinim.
Not: en başta donanım önemli değil ama donanım desteği istiyosun diyenler olacaktır. esasında derdim donanım desteği değil eğer şu anki cihazlar wp8 güncellemesini tam olarak alabilse gider yine alırım ama görünüşe göre tam bi destek olmayacak kırpacaklar o yüzden windows u tam kullanabilmek için donanım destiği istiyorum. yoksa 4 çekirdek 2gb ram filan gibi bi derdim yok...
Microsoft orda 4 çekirdeği kast etmiştir bence ve ayrıca bu cihazların sene sonunda piyasada olucağını düşünürsek Microsoft bunu 1 sene kadar önce demiş gibi düşünebiliriz :)
Dostum adamlar daha bu ekran görsellerini garanti etmiyorlar,daha piyasaya bu sürüm çıkmamış sen sanırım aldın eline Windows Phone 8 i denedin de yazıyorsun.Önyargılı yaklaşmayın lütfen ben metro arayüzünü hiç sevmedim ama daha ortaya ne çıkmış görmeden bu kadar karalamak doğru değil.
Windows 8'de Metro gayet güzel yapılmışken neden Metro arayüzünün babası Zune'un devamı olan Windows Phone'larda bu kadar kasıntı bir görüntü elde etmişler anlayamadım.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
2969 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Cep İşletim Sistemleri, skype ve