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Windows Phone 8'in uygulama sayısı 145 bine ulaştı

6 yıl
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Windows Phone 8'in uygulama sayısı 145 bine ulaştı
Microsoft'un mobil işletim sistemi Windows Phone 8 için geliştirilen uygulamaların sayısı 145 bine ulaştı. Bu rakam geçtiğimiz ekim ayından beri platforma 25 bin yeni uygulamanın eklendiğini işaret ederken, artıştaki ivme düşüşünü de gözler önüne seriyor.

Platform için geliştirilen uygulama sayısı 145 bine dayanmış olsa da, işletim sisteminin bu konuda halen Android ve iOS'un bir hayli gerisinde. Geliştiricilerin platforma göstermiş olduğu ilgisizliğin nedeni ise, halen merak konusu olmaya devam ediyor. Son zamanlarda markete eklenen YouTube ve Foursquare gibi önemli uygulamaların yenilenmiş versiyonları ise, kısa bir süre için Windows Phone 8 kullanıcılarını memnun edecek gibi görünüyor.



http://www.phonearena.com/news/Windows-Phone-Store-growth-slows-only-at-145000-apps_id42884 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Want to 6 yıl
Bence Şu Anda Gayet Yeterli Bir Markete Sahip. Belkide Bana Öyle Geliyor. Elbetteki Gün Geçtikçe Gelişecektir Marketi. Android De Bu Yollardan Geçti Zamanında.
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Guest-F8946C419 6 yıl
Microsoft, Google ile buzları eritmesi gerekiyor.

Aslında, Google, Apple, Microsoft birbirlerine karşı tutumlarını biraz yumuşatsa ve destekleseler hem onlar için ciddi müşteri getirisi hemde müşteri için güzellik olur. Çünkü Bir windows phone telefon'da google maps kullanmak gayet şık olur. Bu konuda, Apple ve Google iyi işler yapıyorlar bence.
1 Yanıt Yanıtla
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zoyaist 6 yıl
Ya ne 145 bini, hiç işe yarar bir şey yok...
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wolf silver 6 yıl
Microsoft daha fazla yatırım yapmali markete. Android den aldığı lisans bedelini bu markete yatirsa 1-2 yılda hemen hemen android de ve IOS yetişir.. ancak tüm parayi yiyip veya saklayıp yada her ne yapıyorsa yatırım yapmiyor..
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__Nikolaus__ 6 yıl
Instagram , tango ve resmi google uygulamalari artik gelse de potansiyel alicilari kacirmasalar.
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Trakyacus 6 yıl
Çok ağır işliyor süreç hem güncelleme olsun hemde uygulama işi olsun
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