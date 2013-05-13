Windows Phone 8'in uygulama sayısı 145 bine ulaştı

Microsoft'un mobil işletim sistemi Windows Phone 8 için geliştirilen uygulamaların sayısı 145 bine ulaştı. Bu rakam geçtiğimiz ekim ayından beri platforma 25 bin yeni uygulamanın eklendiğini işaret ederken, artıştaki ivme düşüşünü de gözler önüne seriyor.





Platform için geliştirilen uygulama sayısı 145 bine dayanmış olsa da, işletim sisteminin bu konuda halen Android ve iOS'un bir hayli gerisinde. Geliştiricilerin platforma göstermiş olduğu ilgisizliğin nedeni ise, halen merak konusu olmaya devam ediyor. Son zamanlarda markete eklenen YouTube ve Foursquare gibi önemli uygulamaların yenilenmiş versiyonları ise, kısa bir süre için Windows Phone 8 kullanıcılarını memnun edecek gibi görünüyor.









http://www.phonearena.com/news/Windows-Phone-Store-growth-slows-only-at-145000-apps_id42884