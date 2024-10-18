Instagram'da beğendiğiniz müzikleri Spotify'a ekleyebileceksiniz

Instagram Spotify entegrasyonu
Instagram, hikaye veya reels videosuna eklenen şarkıyı kendi gönderinizde paylaşmanız için çalan şarkıyı gösteriyor. Yeni entegrasyon sayesinde beğendiğiniz bu parçaları Spotify kitaplığınıza eklemeniz için, şarkının ön izlemesinin yanında Spotify simgesiyle birlikte “Ekle” butonu çıkacak.
Bu özelliği kullanmak için Spotify hesabınızla Instagram hesabınızı bağlamanız gerekiyor. Eklenen müzikler “Beğenilen Şarkılar” çalma listesinde ve “Kitaplığın” sekmesinde görünecek.
Spotify, yeni özelliğe ilişkin olarak “Her zaman sanatçılarla hayranlar arasında daha derin bir bağ kurmanın yeni yollarını arıyoruz. Bu Instagram entegrasyonuyla da kullanıcıların en sevdikleri sanatçıları ve parçaları keşfetmeleri için yeni yol sunuyoruz.” diyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)