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    Instagram'da beğendiğiniz müzikleri Spotify'a ekleyebileceksiniz

    Instagram ve Spotify'dan iş birliği: Yeni entegrasyon, Instagram kullanıcılarının hikaye ve reels videolarında beğendikleri parçaları Spotify'a kolayca eklemelerini sağlayacak.
    instagram müzikleri spotify ekleme Tam Boyutta Gör
    Instagram ve Spotify, yeni entegrasyonu getiren güncellemeyi duyurdu. Bu bağlamda, Instagram’da hikaye veya reels videosuna eklenen müzikleri artık Spotify kitaplığınıza ekleyebileceksiniz.

    Instagram Spotify entegrasyonu

    Instagram, hikaye veya reels videosuna eklenen şarkıyı kendi gönderinizde paylaşmanız için çalan şarkıyı gösteriyor. Yeni entegrasyon sayesinde beğendiğiniz bu parçaları Spotify kitaplığınıza eklemeniz için, şarkının ön izlemesinin yanında Spotify simgesiyle birlikte “Ekle” butonu çıkacak.

    Bu özelliği kullanmak için Spotify hesabınızla Instagram hesabınızı bağlamanız gerekiyor. Eklenen müzikler “Beğenilen Şarkılar” çalma listesinde ve “Kitaplığın” sekmesinde görünecek.

    Spotify, yeni özelliğe ilişkin olarak “Her zaman sanatçılarla hayranlar arasında daha derin bir bağ kurmanın yeni yollarını arıyoruz. Bu Instagram entegrasyonuyla da kullanıcıların en sevdikleri sanatçıları ve parçaları keşfetmeleri için yeni yol sunuyoruz.” diyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 3 saat önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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