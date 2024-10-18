Instagram'da beğendiğiniz müzikleri Spotify'a ekleyebileceksiniz

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Instagram ve Spotify, yeni entegrasyonu getiren güncellemeyi duyurdu. Bu bağlamda, Instagram’da hikaye veya reels videosuna eklenen müzikleri artık Spotify kitaplığınıza ekleyebileceksiniz.

Spotify yeni özelliğiyle çevrimdışı çalma listesi oluşturabilecek 2 hf. önce eklendi

Instagram Spotify entegrasyonu

Instagram, hikaye veya reels videosuna eklenen şarkıyı kendi gönderinizde paylaşmanız için çalan şarkıyı gösteriyor. Yeni entegrasyon sayesinde beğendiğiniz bu parçaları Spotify kitaplığınıza eklemeniz için, şarkının ön izlemesinin yanında Spotify simgesiyle birlikte “Ekle” butonu çıkacak.

Bu özelliği kullanmak için Spotify hesabınızla Instagram hesabınızı bağlamanız gerekiyor. Eklenen müzikler “Beğenilen Şarkılar” çalma listesinde ve “Kitaplığın” sekmesinde görünecek.

Spotify, yeni özelliğe ilişkin olarak “Her zaman sanatçılarla hayranlar arasında daha derin bir bağ kurmanın yeni yollarını arıyoruz. Bu Instagram entegrasyonuyla da kullanıcıların en sevdikleri sanatçıları ve parçaları keşfetmeleri için yeni yol sunuyoruz.” diyor.

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