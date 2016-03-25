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Windows Phone akıllı telefonların yarısı Windows 10 güncellemesine hazır

Yazılım devi Microsoft, kısa bir süre önce Windows 10 güncellemesini bir çok modeli için indirmeye sunmuştu. AdDuplex raporu ise güncelleme potansiyeli olan cihazlar hakkında bilgi veriyor.
3 yıl
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25
Cep İşletim Sistemleri
Oğuz Avcı
Editör
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Microsoft akıllı telefon pazarında sıkça tartışılan isimlerden birisi. Şirket her ne kadar güncelleme desteğiyle takdiri hak etse de güncellemelerin sürekli ertelenerek sunulması bazı kullanıcılar tarafından eleştiriliyor. Windows 10 güncellemesi de biraz gecikmeli olsa da geçtiğimiz haftalarda Lumia cihazların bir çoğu için indirilmeye sunuldu.
AdDuplex ise yayınladığı son raporla birlikte hem Windows 10 güncelleme potansiyeline sahip cihazları hem de platformun genel gidişatına ilişkin detayları paylaştı. Rapora göre tüm Windows Phone cihazların %50.4'ü için Windows 10 güncellemesi yayınlandı. Güncellemeyi yükleyen kullanıcıların toplam kullanıcılara oranı ise şimdilik %7.7 seviyesinde. Bu rakam da güncelleme yayınlanan cihazlardan %15.2'sinin bu güncellemeyi yüklediği anlamına geliyor. Kalan %49.6'lık kısmını büyük bir kısmı Windows 8'de ve güncelleme desteği kesilmiş cihazlar oluşturuyor. Windows Phone 7x sürümüne sahip ufak bir kitle de var.
Windows 8.1'in kullanım oranı %81 ile oldukça yüksek seviyede. Üreticilere geldiğimizde de yine ezici bir üstünlük görüyoruz. Platformun sahibi Microsoft, Windows'lu akıllı telefonların %97.21'lik kısmını üretiyor. HTC'nın payı %1.05 iken diğer üreticiler de çok ufak paylara sahip. 
En çok kullanılan modellere baktığımızda Lumia 520'nin %12.1 ile hala lider olduğunu görüyoruz. Bir diğer giriş seviyesi modeli Lumia 535 ise %12'ye ulaşarak aradaki farkı kapatmayı başarmış. Bu iki cihazın ardından sırasıyla 600 serisine ait Lumia 630, 640 ve 635'i görüyoruz. İlk 10 içerisindeki tek amiral gemisi model lise %2.7 ile Lumia 920. 

http://www.gsmarena.com/adduplex_numbers_show_about_half_of_current_windows_smartphones_are_capable_of_running_windows_10-news-17411.php Yorum Yaz
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Guest-1E8C38219 3 yıl en beğenilen
Lütfen daha bu iğrenç, yalancı, berbat şirketin mobil platformunu haber yapmayın. Değmez. L920 kullanıyorum. Burada o tatil yapan şahısın da kulaklarını çınlatıyorum.
Lütfen daha bu iğrenç, yalancı, berbat şirketin mobil platformunu haber yapmayın. Değmez. L920 kullanıyorum. Burada o tatil yapan şahısın da kulaklarını çınlat...
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Det.Harvey Bullock 3 yıl
Yakında bu oranları mumla arayacaklar, neler kaybettiklerini ah bilseler..
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mkyb 3 yıl
Windows telefon pişmanlıktır.
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kadirirdem 3 yıl
Microsoft yanlış yapıyorsun....
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DH Misafiri 3 yıl
930 kullanıyorum, z3'den geçiş yaptım ve çok da memnunum cihazdan.32Gb dahili, z3'den kat kat daha iyi foto çekiyor, ön kamerası çok daha iyi (biri 2.1 diğeri 1.2) ekran tartışmasız iyi, ahizesinde sıkıntı yok, kulaklık ve hoparlör sesleri müthiş
Uygulama açısından sıkıntı yaşayacağımı sanıyordum ama onda da store baya yardımcı oldu.Yükleyemediğim tek uygulama var o da lig tv.Sahibinden ve vf'a windows phone için mail attım bugün itibariyle dönüş yaptılar yakın zamanda uygulamamız çıkıcak diye
Kullandığım programlar;
Mobiett,whatsapp,twitter.Başka da bişi yok zaten.Oyunlarımı da indirdim 10 numara oldu.Market düşündüğünüzden daha iyi
Daha önceki Htc 8S maceram çok iyi değildi ama bu yeni çıkan windows 10 güncelleştirmesi çok iyi olmuş.Android kullananlara tavsiye ederim
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black_flood 3 yıl
Yandex
Windows telefon pişmanlıktır.

aslında ilk başlarda değildi gayet iyiydi eksiklerine rağmen kabullenmiştik çünkü adam akıllı bir geçmişi yoktu rakipleri gibi İphone firmasının geçmişi 5' e katlar mobil platformda android yazılımı ise 3'e ama eğer adam gibi sözünde durup tüm modellere güncellemeyi verseydi ıvır zıvır ile şişirmeden işletim sistemini çok iyi olacaktı. içini şişirdikleri için yazılımlar ile minimum 8 gigabyte istiyor preview sürümünü kullandım en son çıkan 1320 cihazımda gayet iyi diyebilirdim beta olmasına rağmen isteseler çok rahat uydurabilirlerdi eski cihazlarada sırf yeni cihaz satabilmek adına bilgisayar sektöründeki gibi yalan söylediler. aynı yalanı intel firmasıda yapıyor her çıkan 50' ye varan fark diyorlar birçok alanda ama sonuç fıss i7 sandy bridge ile 6. nesil arasında hiç fark yok ssd takınca ikiside uçuyor yok 6 snde hazırmış sistemde falanda filanda zaten kaliteli bir ssd takınca en dandik makine bile 6 snde açılmış oluyor.
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Biyturs_OnSr 3 yıl
Şirketine CEO arayanları Donanımhaber'in Windows haberleri yorumlarına yönlendiriyorum. Şimdiye kadar olumlu geri dönüşler aldım, buradan topladıkları CEO'lar ile şirketleri zirveye ulaşmış. Geri dönüş sayılarım artsın, Microsoft, Apple, Samsung CEO'larını Donanımhaber üyeleri ile değiştirme planlarım var, bu gençlerimiz harcanıyor buralarda.
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0MG90 3 yıl
Verdikleri final güncellemesi Insider Preview'den yapı, hata dolu
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keskin53 3 yıl
windows görünce pencere işte ne bekliyorsun geliyor
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mkyb 3 yıl
Windows telefon pişmanlıktır.
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e-Militarist 3 yıl
Bu kadar tepki çekmesinin bir sebebi de 8.1'den 10'a yükseltmenin ücretsiz olmasıdır. Ücretli olsaydı 24 ay önce çıkmış telefonlara da güncelleme vermek zorundaydı. 925, 1020 gibi cihazlara.

920 ve 520 gibi cihazlar neredeyse 4. yıllarına girdiler. Onları saymıyorum.
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HLLBN 3 yıl e-Militarist
İlerleyen zamanlarda toparlasın bi, windowsphone a geçiş yaparım ama şu haliyle L950XL alıpta ortada kalmak var.
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FRAPS_TR 3 yıl
Windows bitmiş, ne adam akıllı uygulama var nede stabilite var. Android bile daha kararlı çalışıyor.
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smart1978 3 yıl
Iyi gelisme . Hic olmamasindan iyi.
Samsung a bakiyoruz Amiral Telefonlarina bile en son surum guncellemeyi aylar sonra veriyor yani 6 li suurm guncellemesi bitmise daha yeni cikartti Samsung !
Amiral olmayanlar zaten unutuldu bile ...
GUncel olma ve guncellemeye bakacak olursak Nexus cihazlarindan Samsung cihazlarindan veya Sony LG HTC vs... hepsinden daha iyi Microsoft un telefonlari.
Microsoft cabalayiyor ama daha iyisini de yapmali yetmiyor.
Windows 10 Mobile e geciste Microsoft Firmware guncellemelerini de yayinlamali eski Windows 8.1 ile satisa cikan cihazlara .
Sorunlarin cogu zaten Firmware yayinlanmamasinda .
Windows Insider in BETA sureci oldugunu sorunlu oldugunu da idrak edemeyenler var . Yanlis yerdeler ilgili platform da feedback ler yapilmali. Geri bildirim az veya istenmiyorsa Microsoft hakli olarak destegini ceker . Istenilmeyen talep gorulmeyen Windows Insider daki cihazlar da elbet oldugu gibi kalir yani sadece Windows Insider surumunde devam edilir ...
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HLLBN 3 yıl smart1978
Android kısmında uygulamalar androdi kitkattan-marshmallow a kadar hepsiyle uyumlu çalışıyor.Kitkat kullanan adam Mm yi çok aramazken 8.1 kullanan adam wm10 un eksikliğini hem yazılım hemde uygulama desteği konusunda arayacak.Hiç bir şekilde android-wm yada ios-wm kıyaslaması yapılmamalı.Zaten yıllarca mağaza patlama yapacak vs diye millet bekledi...
Şuan android kitkat bile windows mobile 10 un çok ilerisinde,kaldı ki android 5 ve 6 bunun katmerlisi stabil ve daha modern.
Kısaca windows mobile 10 gelişmesini istediğimiz ama son 3 yılda bunu başaramamış bi sistem.
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microsoft, windows 10 ve
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