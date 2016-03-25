Windows Phone akıllı telefonların yarısı Windows 10 güncellemesine hazır

Microsoft akıllı telefon pazarında sıkça tartışılan isimlerden birisi. Şirket her ne kadar güncelleme desteğiyle takdiri hak etse de güncellemelerin sürekli ertelenerek sunulması bazı kullanıcılar tarafından eleştiriliyor. Windows 10 güncellemesi de biraz gecikmeli olsa da geçtiğimiz haftalarda Lumia cihazların bir çoğu için indirilmeye sunuldu.

AdDuplex ise yayınladığı son raporla birlikte hem Windows 10 güncelleme potansiyeline sahip cihazları hem de platformun genel gidişatına ilişkin detayları paylaştı. Rapora göre tüm Windows Phone cihazların %50.4'ü için Windows 10 güncellemesi yayınlandı. Güncellemeyi yükleyen kullanıcıların toplam kullanıcılara oranı ise şimdilik %7.7 seviyesinde. Bu rakam da güncelleme yayınlanan cihazlardan %15.2'sinin bu güncellemeyi yüklediği anlamına geliyor. Kalan %49.6'lık kısmını büyük bir kısmı Windows 8'de ve güncelleme desteği kesilmiş cihazlar oluşturuyor. Windows Phone 7x sürümüne sahip ufak bir kitle de var.

Windows 8.1'in kullanım oranı %81 ile oldukça yüksek seviyede. Üreticilere geldiğimizde de yine ezici bir üstünlük görüyoruz. Platformun sahibi Microsoft, Windows'lu akıllı telefonların %97.21'lik kısmını üretiyor. HTC'nın payı %1.05 iken diğer üreticiler de çok ufak paylara sahip.

En çok kullanılan modellere baktığımızda Lumia 520'nin %12.1 ile hala lider olduğunu görüyoruz. Bir diğer giriş seviyesi modeli Lumia 535 ise %12'ye ulaşarak aradaki farkı kapatmayı başarmış. Bu iki cihazın ardından sırasıyla 600 serisine ait Lumia 630, 640 ve 635'i görüyoruz. İlk 10 içerisindeki tek amiral gemisi model lise %2.7 ile Lumia 920.

http://www.gsmarena.com/adduplex_numbers_show_about_half_of_current_windows_smartphones_are_capable_of_running_windows_10-news-17411.php