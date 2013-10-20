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Windows RT 8.1 geçici bir süre Windows mağazasından kaldırıldı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
2,9b
1
81
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows RT 8.1 geçici bir süre Windows mağazasından kaldırıldı

17 Ekim tarihi itibariyle Windows mağazası üzerinden kullanıcıların beğenisine sunulan ve büyük bir ilgi ile karşılaşan Windows RT 8.1 güncellemesi, ortaya çıkan bir sorun nedeniyle geçici olarak mağazadan kaldırıldı.

Dünden bu yana güncellemeye erişemeyen kullanıcılar resmi destek forumlarına konu ile ilgili şikayetlerini göndermeye başlayınca işin aslı ortaya çıktı. Buna göre bazı kullanıcıların Windows RT sürümünden Windows RT 8.1 sürümüne geçiş esnasında başlatma problemi yaşadıklarını rapor etmesi, güncellemenin kaldırılmasına neden oldu. 

Bazı uzmanlar kısıtlı bir sisteme sahip Windows RT sürümünün güncelleme esnasında problemler yaşamasını hayal kırıklığı olarak niteliyor. Windows RT 8.1 güncellemesinin tekrar ne zaman indirmeye sunulacağı şimdilik belirsiz. 

http://answers.microsoft.com/en-us/surface/forum/surfwinrt-surfupdate/why-isnt-the-windows-rt-81-upgrade-available-in/ec3b52bd-8072-4b9a-8de1-64c2e4c05551 Yorum Yaz
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Shinra- 6 yıl
Sabah kurdum lanet olsun :D Ki Secure Boot sorunu var. Ekrandaki watermark da cabası. Neyse düzeltip göndersinler güncelleyebilelim. Yoksa Tekrar Win 8 formatlatacaklar...
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musaemirsen 6 yıl
İos olsaydı böyle olmazdı ...
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khytr89 6 yıl
8 için 29tl, 8.1 için 1 saatim gitti.. Çok pişmanım çoook...
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EnderGelişenOsasunaAtağı 6 yıl
Windows 8.1 ilk çıktığında sorunsuz şekilde yüklemiştim. fakat Mart ayında windows 8 ile tanıştığımda anladım ki, Windows 8 bana göre değil.(metro arayüzü)
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farazicosmos 6 yıl
birisi service pack 1 çıkana kadar 8 e geçmem demiş service pack adı kaldırıldı 8.1 service pack 1 ile aynı andoridde de 4.1 4.2 yazması o sondaki 1 ve 2 nin service pack paketi olduğunu gösterir kendinizi lütfen güncelleyin arkadaşlar
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Reddemon35 6 yıl
Bi tek benmi rt nin yazdıklarınızla alakasız olduğunu düşünüyorum pro değil tr arkadaşlar ne çok arm işlemci kullanan car forumda yahu
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DH Misafiri 6 yıl
windows 8 e tekrar nasıl dönebilirim acill yardım gerekli arkadaşlar:(
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oguzhan1010 6 yıl
8.1 ÇIKTI HEMEN YÜKLEYİN yazdıydınız NOLDU?
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oguzhan1010 6 yıl
8.1 ÇIKTI HEMEN YÜKLEYİN yazdıydınız NOLDU?
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farazicosmos 6 yıl
8.1 pişmanlıktır asla kurmayın kurdum ve crome tarayıcısı o kadar bulanık gösteriyor ki herşeyi anlatamam sadece girdiğim siteleri değil kendi üst banneride menüsüde bulanık insanın gözü bozulur bu şekilde kullansa neyse 8.1 ile yeni ayarlar menüsü e posta yazılımı berbat durumda eski e posta yazılımı daha kolay kullanışlıydı ayarlar menüsüde sadeleşmiş gibi dursada işlevsiz olmuş. wifi ve bluetooth ayarları daha iyi olur derken daha kötü olmuş özellikle bluetooth ayarları hiç işe yaramıyor adı ayarlar ama cihaz ekliyorsun aktifleştirme seçeneği yok çok garip ama yazılım iyi olacağı halde kötülemiş xp den 8 e geçen birisi olarak service packler gibi yeni özellikler yeni iyileştirmeler katacak diye beklerken umduğumdan da kötü çıktı yazılım
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DH Misafiri 6 yıl
Daha bir kez windows 7/8 kullanmamış adam gelmiş xp de xp diye sayıklıyor.
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