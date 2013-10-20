Windows RT 8.1 geçici bir süre Windows mağazasından kaldırıldı





17 Ekim tarihi itibariyle Windows mağazası üzerinden kullanıcıların beğenisine sunulan ve büyük bir ilgi ile karşılaşan Windows RT 8.1 güncellemesi, ortaya çıkan bir sorun nedeniyle geçici olarak mağazadan kaldırıldı.





Dünden bu yana güncellemeye erişemeyen kullanıcılar resmi destek forumlarına konu ile ilgili şikayetlerini göndermeye başlayınca işin aslı ortaya çıktı. Buna göre bazı kullanıcıların Windows RT sürümünden Windows RT 8.1 sürümüne geçiş esnasında başlatma problemi yaşadıklarını rapor etmesi, güncellemenin kaldırılmasına neden oldu.





Bazı uzmanlar kısıtlı bir sisteme sahip Windows RT sürümünün güncelleme esnasında problemler yaşamasını hayal kırıklığı olarak niteliyor. Windows RT 8.1 güncellemesinin tekrar ne zaman indirmeye sunulacağı şimdilik belirsiz.

http://answers.microsoft.com/en-us/surface/forum/surfwinrt-surfupdate/why-isnt-the-windows-rt-81-upgrade-available-in/ec3b52bd-8072-4b9a-8de1-64c2e4c05551