Windows XP'li cep telefonu: Shanshui P72

Çinli üreticilerin Windows XP'li cep telefonu sevdası yeni modellerle devam ediyor. ITG firmasının hakkında yaklaşık bir yıldır konuşulmakta olan xpPhone isimli modeline yeni bir alternatif geldi. Shanshui firması tarafından geliştirilen P72 isimli model, bir cep telefonundan çok tablet bilgisayar havası taşısa da o aynı zamanda bir telefon yani dilediğini takdirde istediğinizi yeri arayabilir, sevdiklerinizle görüşebilirsiniz.
Windows XP ile çalışan ancak sistem açıldıktan sonra iPhone benzer özel bir arabirime geçebilen telefon, akıllı telefonların tamamına yakından farklı olarak ARM tabanlı herhangi bir yongada sistem çözümünden öte, 1.2GHz'de çalışan VIA C7 işlemcisini kullanıyor. 1GB DDR2 bellek kapasitesine ve depolama için 1GB SSD'ye sahip olan telefon, işletim sistemi olarak Windows XP Tablet PC 2005 ile birlikte sunuluyor.
1.3 megapiksel çözünürlüğünde kamera ve WiFi gibi özelliklere sahip olan telefon, 2500mAh kapasiteli pil ile 3 saate kadar görüşmesi sunabiliyor. Tablet bilgisayar almak ve yanında ikinci bir cihaz taşımak istemeyenler için hazırlanan Shanshui P72 için çalışmalar devam ediyor. Lanse edileceği tarih henüz bilinmeyen ürün için şu an fiyat bilgisi bulunmuyor ancak üst sınıftaki pek çok telefondan ucuz olması bekleniyor.
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2010 telefonu satılacağını düşünmüyorum
adamlar onun boyunuda küçültür,işlemcisinide büyütür,windows 17 de kurarlar ama biz onuda beğenmeyiz...
kuruluruz pc başına göbeğimizi kaşıya kaşıya ''armutun sapı var,üzümün çöpü var''der dururuz...
çünkü biz çalışmayı değil,eleştirmeyi severiz...
bir de şöyle bir olay var ki
sürekli çinliler şunu kopyalamış bunu kopyalamış falan diyoruz ama hala bi iphone kopyamız bile yok (yani en azından ben görmedim) adamlar çakma ürünler de çıkarsa pazarı renklendiriyolar..
Şaka bi yana bu telefonu üretmek ile İyi mi etmişler kötü mü orası düşündürücü :))
Zenci olsun bide hip hop muzik olsa tamam işte ben düşünürüm :) (Nostalji)
Bu arada VIA'da büyük işler yapıyor, haberi verildimi bilmiyorum ama VN1000 yongasetini duyurdu, 16 gb DDR3 desteği, 64 bit nano işlemci desteği, USB3.0, SATA3, HDMI, DX10.1 gibi olmazsa olmazları tamamladı nihayet, haberi şu linkte.
via.com.tw/...
AMD ve Intel'e artık yeter diyenleri buraya alalım. İnşallah bu yaz VIA işlemcili anakartlı sistemleri, dizüstüleri, netbookları yanıbaşımızdaki dükkanlardan alabilir olacağız.
olarak adet fiyatı 95 dolara satıyorlar
kullanıcılar 200tl ye alabiliyorlar.
eminim buda aynı fiyattan satılır yani
yaklaşık 200tl