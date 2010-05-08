Windows XP'li cep telefonu: Shanshui P72

Çinli üreticilerin Windows XP'li cep telefonu sevdası yeni modellerle devam ediyor. ITG firmasının hakkında yaklaşık bir yıldır konuşulmakta olan xpPhone isimli modeline yeni bir alternatif geldi. Shanshui firması tarafından geliştirilen P72 isimli model, bir cep telefonundan çok tablet bilgisayar havası taşısa da o aynı zamanda bir telefon yani dilediğini takdirde istediğinizi yeri arayabilir, sevdiklerinizle görüşebilirsiniz.

Windows XP ile çalışan ancak sistem açıldıktan sonra iPhone benzer özel bir arabirime geçebilen telefon, akıllı telefonların tamamına yakından farklı olarak ARM tabanlı herhangi bir yongada sistem çözümünden öte, 1.2GHz'de çalışan VIA C7 işlemcisini kullanıyor. 1GB DDR2 bellek kapasitesine ve depolama için 1GB SSD'ye sahip olan telefon, işletim sistemi olarak Windows XP Tablet PC 2005 ile birlikte sunuluyor.

1.3 megapiksel çözünürlüğünde kamera ve WiFi gibi özelliklere sahip olan telefon, 2500mAh kapasiteli pil ile 3 saate kadar görüşmesi sunabiliyor. Tablet bilgisayar almak ve yanında ikinci bir cihaz taşımak istemeyenler için hazırlanan Shanshui P72 için çalışmalar devam ediyor. Lanse edileceği tarih henüz bilinmeyen ürün için şu an fiyat bilgisi bulunmuyor ancak üst sınıftaki pek çok telefondan ucuz olması bekleniyor.

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