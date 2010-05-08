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Windows XP'li cep telefonu: Shanshui P72

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
30,5b
1
27
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Çinli üreticilerin Windows XP'li cep telefonu sevdası yeni modellerle devam ediyor. ITG firmasının hakkında yaklaşık bir yıldır konuşulmakta olan xpPhone isimli modeline yeni bir alternatif geldi. Shanshui firması tarafından geliştirilen P72 isimli model, bir cep telefonundan çok tablet bilgisayar havası taşısa da o aynı zamanda bir telefon yani dilediğini takdirde istediğinizi yeri arayabilir, sevdiklerinizle görüşebilirsiniz.

Windows XP ile çalışan ancak sistem açıldıktan sonra iPhone benzer özel bir arabirime geçebilen telefon, akıllı telefonların tamamına yakından farklı olarak ARM tabanlı herhangi bir yongada sistem çözümünden öte, 1.2GHz'de çalışan VIA C7 işlemcisini kullanıyor. 1GB DDR2 bellek kapasitesine ve depolama için 1GB SSD'ye sahip olan telefon, işletim sistemi olarak Windows XP Tablet PC 2005 ile birlikte sunuluyor.

1.3 megapiksel çözünürlüğünde kamera ve WiFi gibi özelliklere sahip olan telefon, 2500mAh kapasiteli pil ile 3 saate kadar görüşmesi sunabiliyor. Tablet bilgisayar almak ve yanında ikinci bir cihaz taşımak istemeyenler için hazırlanan Shanshui P72 için çalışmalar devam ediyor. Lanse edileceği tarih henüz bilinmeyen ürün için şu an fiyat bilgisi bulunmuyor ancak üst sınıftaki pek çok telefondan ucuz olması bekleniyor.

Video için buraya tıklayabilirsiniz.


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Reosta33 6 yıl
bunun fiyatı nedir ve nerde satılıyor
1 Yanıt Yanıtla
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Cryin 6 yıl Reosta33
qaqaqaqa1

bunun fiyatı nedir ve nerde satılıyor

2010 telefonu satılacağını düşünmüyorum
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engova 9 yıl
o koca şeyi kulağınıza tuttuğunuzu bi düşünsenenize ulu orta hayal bile edemiyorum :)[image][/image]
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clopin 9 yıl
kopyala yapıştır
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golge3546 9 yıl
hep hayal etmişimdir xp li bir telefon...
adamlar onun boyunuda küçültür,işlemcisinide büyütür,windows 17 de kurarlar ama biz onuda beğenmeyiz...
kuruluruz pc başına göbeğimizi kaşıya kaşıya ''armutun sapı var,üzümün çöpü var''der dururuz...
çünkü biz çalışmayı değil,eleştirmeyi severiz...
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Fashionality 9 yıl

golge3546

hep hayal etmişimdir xp li bir telefon...

adamlar onun boyunuda küçültür,işlemcisinide büyütür,windows 17 de kurarlar ama biz onuda beğenmeyiz...
kuruluruz pc başına göbeğimizi kaşıya kaşıya ''armutun sapı var,üzümün çöpü var''der dururuz...
çünkü biz çalışmayı değil,eleştirmeyi severiz...


bir de şöyle bir olay var ki

sürekli çinliler şunu kopyalamış bunu kopyalamış falan diyoruz ama hala bi iphone kopyamız bile yok (yani en azından ben görmedim) adamlar çakma ürünler de çıkarsa pazarı renklendiriyolar..
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DH Misafiri 9 yıl
Telefonun XP Driverlarını nerden indirecez acaba Virüs Felan Bulaşınca Format atmak gerekir Driver sız olmaz :p
Şaka bi yana bu telefonu üretmek ile İyi mi etmişler kötü mü orası düşündürücü :))
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Fashionality 9 yıl
ucuz olsa alınır aslında
çok zevkli olur küçücük cihazda xp kullanması
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KirkLeeHammett 9 yıl
"Yolda kulağımda onla yürürken düşünemiyorum kendimi kulaklıkla falan herhalde görüşülür"
Zenci olsun bide hip hop muzik olsa tamam işte ben düşünürüm :) (Nostalji)
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hacı.basat 9 yıl
VIA'nın tarih öncesi donanımına XP kurmuşlar, belliki bu telefona windows bile kurulabiliyor demek için yapılmış bir girişim.
Bu arada VIA'da büyük işler yapıyor, haberi verildimi bilmiyorum ama VN1000 yongasetini duyurdu, 16 gb DDR3 desteği, 64 bit nano işlemci desteği, USB3.0, SATA3, HDMI, DX10.1 gibi olmazsa olmazları tamamladı nihayet, haberi şu linkte.
via.com.tw/...
AMD ve Intel'e artık yeter diyenleri buraya alalım. İnşallah bu yaz VIA işlemcili anakartlı sistemleri, dizüstüleri, netbookları yanıbaşımızdaki dükkanlardan alabilir olacağız.
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hooper 9 yıl
win7 yükleyecek olsalar 19' olurdu herhalde :D:D:D:D
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tavana03 9 yıl
taklit telefonlarını ital edenler toptan
olarak adet fiyatı 95 dolara satıyorlar
kullanıcılar 200tl ye alabiliyorlar.
eminim buda aynı fiyattan satılır yani
yaklaşık 200tl
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UzmaN345 9 yıl
vaybe benim ilk aldıgım pc 550 p3 işlemci vardı Win98 kullanıyordum D ve şimdi telefonda windows xp işletim sistemi var nerden nereye
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artenis 9 yıl
Güzel donanımı var, ama arkadaşlara Tiesto Editıon verin siz bin dolar ustu olsun ;)
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