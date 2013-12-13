WnSoft, fotoğraf ve video temelli slayt yazılımı PicturesToExe 8'i kullanıma sundu

WnSoft isimli firmanın kişilerin fotoğraflardan video slaytlar oluşturmasına imkan tanıyan yazılımı PicturesToExe'nin 8. sürümü kullanıma sunuldu.

Yayınlanan 8. sürümüyle zaman çizgisi görünümü geliştirilen, yeni kontrol seçenekleri getirilen, ses konusunda birçok yeni araca kavuşan ve obje ile animasyon temelli ciddi sayıda yeni olanak ile çok daha iyi bir deneyim sunmaya başlayan yazılım, Android tabletler için 1920 x 1080 piksel yani Full HD çözünürlükte video hazırlayabiliyor ve farklı görüntüler arasında yumuşak geçişler yapabiliyor. MP4 ve AVI video formatlarına da destek veren PicturesToExe 8, içerisine eklenen fotoğraflar üzerine farklı filtreler de ekleyebiliyor. Üç boyutlu animasyon desteği ve maskeleme araçları unutulmayan yazılım, genel anlamda ihtiyaç duyulan bütün özellikleri tek bir ortamda topluyor.





Ev sürümü 69$, Deluxe sürümü ise 129$ fiyat etiketiyle satılan PicturesToExe 8 yazılımına buradan ulaşabilir, tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.





http://www.photographyblog.com/news/picturestoexe_8/