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WordPress kabuk değiştiriyor

Basit web sayfası hazırlayan kullanıcıların ve bloggerların gözdesi Wordpress.com önemli değişikliklere imza atıyor. Web uygulaması haline getirilen yeni sistem açık kaynak kodlu olarak da paylaşıldı.
3 yıl
2,7b
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Web Siteleri
Oğuz Avcı
Editör
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WordPress kabuk değiştiriyor
 
Web sitesi hazırlamak veya blog yazarlığı yapmak isteyen kullanıcıların bir çoğu Wordpress adını en az bir kere duymuştur. Hızlı ve basit web sayfaları hazırlamada yardımcı olan araç bugün internetteki sitelerin %25'inin de zeminin oluşturuyor. Geliştiricileri ise beklenmedik bir kararla birlikte Wordpress üzerinde önemli değişiklikler yaptı.
13 Yıldır hizmet veren Wordpress'in yöneticileri geçtiğimiz yıl "Wordpress'i kazandığımız tüm bu deneyime sahip bir şekilde hazırlasak nasıl olurdu?" sorusunu kendilerine sormuş ve işe koyulmuşlar. Bir yıldan uzun süredir geliştirilen yeni wordpress'in kod adı ise Calypso.
WordPress kabuk değiştiriyor
 
Calypso ile birlikte Wordpress.com arayüzü PHP altyapısından vazgeçerek JavaScript'i tercih etmiş,bu tercih ise Wordpress.com eskiye göre çok daha dinamik halde olacağını gösteriyor. İkinci en önemli nokta ise servisin artık bir Web uygulaması haline gelmesi. Bu sayede platform esnekliği sağlanarak her işletim sisteminde ve tarayıcıda aynı deneyim sunulabiliyor. Tabi ki hem yönetici hem de okuyucu kısmında bu doğrultuda bir takım değişiklikler yapılmış. Değişimin sonrasında Wordpress.com'un açık kaynak kodlu bir şekilde paylaşılması da geliştiricilerin ekmeğine yağ sürüyor.
Yeni REST API desteği de yeni sistemin esnekliğini pekiştiren ayrıntılardan birisi. REST API'nin amacı ise istemci-sunucu iletişimini çok basit sorgularla HTTP protokolü üzerinden sağlamak. Bu sayede kolay entegre edilebilen ve keskin standartları bulunmayan sistem, hem platformdan bağımsız bir kullanım sunuyor hem de daha az veri tüketerek  daha hızlı olmayı başarabiliyor.
WordPress kabuk değiştiriyor
 
Bu adaptasyonun Wordpress'e getireceklerini özetlemek gerekirse; Örneğin artık WP ile hazırlanmış web sitelerinde sayfayı yenilemek gerekmeden bilgiler gerçek zamanlı güncellenebilecek. Sayfaların eskiye oranla daha hızlı şekilde açılacak, sayfa içerisindeki etkileşim de eskiye göre çok daha iyi bir noktaya getirilecek. Bunların dışında hem yönetici hem de kullanıcı arayüzleri de sadeleştirilirken tüm cihazlarda benzer bir deneyim imkanı sunulacak. 
 
Wordpress'in web uygulaması olarak karşımıza çıkmasını riski ancak doğru bir adım olarak değerlendirilebilir. Web uygulamalarının en can alıcı kısımlarını ise ; kişiye özel bir bilgisayar veya özel bir program kurulumu gerektirmemesi, uyumsuzluk problemlerini ortadan kaldırması, çoklu kullanıcı desteği, sunucu tarafında yapılan güncellemelerin tüm kullanıcıları etkilemesi ve dolayısıyla kullanıcı tarafında güncelleme gerektirmemesi şeklinde sıralayabiliriz.Bu avantajlar ilerleyen dönemlerde çok daha fazla sayıda servisin web uygulaması şeklinde hizmet vereceğinin habercisi.

http://ma.tt/2015/11/dance-to-calypso/ Yorum Yaz
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Das Boot 3 yıl en beğenilen
Henüz indirilmeye sunulmamış. Uzun yıllardır WP kullanırım web sitelerimde. Çok memnunum. Arayüz kullanıcı dostu, sistemi yormuyor sınırsıza yakın tema desteği ve azıcık php biliyorsanız kendiniz müdahale edebiliyorsunuz her noktasına.
Henüz indirilmeye sunulmamış. Uzun yıllardır WP kullanırım web sitelerimde. Çok memnunum. Arayüz kullanıcı dostu, sistemi yormuyor sınırsıza yakın tema desteği...
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algorian 3 yıl
Skayn
PHP olmazsa özelliği kaçar internet işiyle uğraşan herkes az biraz da olsa PHP biliyor wordpressi wordpress yapan kolayca editlenip değiştirebilmesiydi. Java bilen sayısı çok daha azdır.

PHP yerine Java değil, JavaScript'e geçmişler.
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ukoci 3 yıl
JS tıpkı css gibi tek başına çalışmaz. İlla ki bir istemci format ile kodlarla çağrılacak.. php, html vs.. JS'de php gibi kolay anlaşılır girdilere sahip, editlemeye alışmak phpciler için zor olmaz..
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Skayn 3 yıl
PHP olmazsa özelliği kaçar internet işiyle uğraşan herkes az biraz da olsa PHP biliyor wordpressi wordpress yapan kolayca editlenip değiştirebilmesiydi. Java bilen sayısı çok daha azdır.
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DH Misafiri 3 yıl
Peki wordpress kullanıcıları bu sisteme nasıl geçecek. Sürüm güncellemesi gibi gelip yerini alacak mı?
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Das Boot 3 yıl en beğenilen
Henüz indirilmeye sunulmamış. Uzun yıllardır WP kullanırım web sitelerimde. Çok memnunum. Arayüz kullanıcı dostu, sistemi yormuyor sınırsıza yakın tema desteği ve azıcık php biliyorsanız kendiniz müdahale edebiliyorsunuz her noktasına.
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