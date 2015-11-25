WordPress kabuk değiştiriyor

Web sitesi hazırlamak veya blog yazarlığı yapmak isteyen kullanıcıların bir çoğu Wordpress adını en az bir kere duymuştur. Hızlı ve basit web sayfaları hazırlamada yardımcı olan araç bugün internetteki sitelerin %25'inin de zeminin oluşturuyor. Geliştiricileri ise beklenmedik bir kararla birlikte Wordpress üzerinde önemli değişiklikler yaptı.

13 Yıldır hizmet veren Wordpress'in yöneticileri geçtiğimiz yıl "Wordpress'i kazandığımız tüm bu deneyime sahip bir şekilde hazırlasak nasıl olurdu?" sorusunu kendilerine sormuş ve işe koyulmuşlar. Bir yıldan uzun süredir geliştirilen yeni wordpress'in kod adı ise Calypso.

Calypso ile birlikte Wordpress.com arayüzü PHP altyapısından vazgeçerek JavaScript'i tercih etmiş,bu tercih ise Wordpress.com eskiye göre çok daha dinamik halde olacağını gösteriyor. İkinci en önemli nokta ise servisin artık bir Web uygulaması haline gelmesi. Bu sayede platform esnekliği sağlanarak her işletim sisteminde ve tarayıcıda aynı deneyim sunulabiliyor. Tabi ki hem yönetici hem de okuyucu kısmında bu doğrultuda bir takım değişiklikler yapılmış. Değişimin sonrasında Wordpress.com'un açık kaynak kodlu bir şekilde paylaşılması da geliştiricilerin ekmeğine yağ sürüyor.

Yeni REST API desteği de yeni sistemin esnekliğini pekiştiren ayrıntılardan birisi. REST API'nin amacı ise istemci-sunucu iletişimini çok basit sorgularla HTTP protokolü üzerinden sağlamak. Bu sayede kolay entegre edilebilen ve keskin standartları bulunmayan sistem, hem platformdan bağımsız bir kullanım sunuyor hem de daha az veri tüketerek daha hızlı olmayı başarabiliyor.

Bu adaptasyonun Wordpress'e getireceklerini özetlemek gerekirse; Örneğin artık WP ile hazırlanmış web sitelerinde sayfayı yenilemek gerekmeden bilgiler gerçek zamanlı güncellenebilecek. Sayfaların eskiye oranla daha hızlı şekilde açılacak, sayfa içerisindeki etkileşim de eskiye göre çok daha iyi bir noktaya getirilecek. Bunların dışında hem yönetici hem de kullanıcı arayüzleri de sadeleştirilirken tüm cihazlarda benzer bir deneyim imkanı sunulacak.

Wordpress'in web uygulaması olarak karşımıza çıkmasını riski ancak doğru bir adım olarak değerlendirilebilir. Web uygulamalarının en can alıcı kısımlarını ise ; kişiye özel bir bilgisayar veya özel bir program kurulumu gerektirmemesi, uyumsuzluk problemlerini ortadan kaldırması, çoklu kullanıcı desteği, sunucu tarafında yapılan güncellemelerin tüm kullanıcıları etkilemesi ve dolayısıyla kullanıcı tarafında güncelleme gerektirmemesi şeklinde sıralayabiliriz.Bu avantajlar ilerleyen dönemlerde çok daha fazla sayıda servisin web uygulaması şeklinde hizmet vereceğinin habercisi.

http://ma.tt/2015/11/dance-to-calypso/