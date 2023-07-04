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    Popüler Wordpress eklentisinde kritik güvenlik açığı: Hemen güncelleyin!

    Wordpress'te yaygın olarak kullanılan eklentilerden Ultimate Member'da sıfır gün açığı tespit edildi. Yüz binlerce web sitesinin etkilendiği söyleniyor.         
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    Wordpress Ultimate Member eklentisi güvenlik açığı Tam Boyutta Gör
    Güvenlik şirketi Wordfence, Wordpress üyelik eklentisi olarak bilinen Ultimate Member’da kritik güvenlik açığı ortaya çıkardı. Güvenlik açığı sayesinde hackerlar yönetici ayrıcalıkları olan yeni kullanıcı hesapları oluşturup hedef siteler üzerinde tam kontrol sağlıyor.

    200.000'den fazla sitede yüklü

    200.000’den fazla WordPress sitesinde eklentinin yüklü olduğu biliniyor. Eklentinin geliştiricisi, hızlı aksiyon alarak ardı ardına iki güncelleme yayınladı. Web yöneticilerine ve web site sahiplerine olası saldırılara karşı korumak için eklentiyi en son sürüm olan 2.6.7’ye güncellemelerini şiddetle tavsiye ediyor. Şüpheli etkinlikleri ve yetkisiz erişim girişimlerini takip etmekte de fayda var.

    Ultimate Member, kullanıcılara tanımadıkları yönetici hesaplarını silmelerini, admin dahil tüm kullanıcı parolalarını sıfırlamalarını, SSL ve yedeklemeleri açmalarını, olayla ilgili site üyelerine bilgilendirme yapmalarını öneriyor. Eklentinin geliştiricileri, web site yöneticisinin eklenti içinden tüm kullanıcı şifrelerini sıfırlamasını sağlayacak bir özellik üzerinde çalışıyor.

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    E_Y_B_H_P_T 12 saat önce

    Karnın doyar, sen uçuşu hatırla.

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    E_Y_B_H_P_T 12 saat önce

    Hayat kısa, kuryeler uçuyor.

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    DreamSs 13 saat önce

    Fururlar oni purada :)

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