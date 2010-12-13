XFX'in Radeon HD 6900 serisi ekran kartları satışa hazır

Resmi lansmanı 15 Aralık'ta yapılacak AMD Radeon HD 6900 serisi ekran kartları için üreticilerin hazırladığı modeller ortaya çıkmaya başladı. Bir süre önce Nvidia tabanlı ekran kartı üretimini durduran ve sadece AMD tabanlı çözümler hazırlayarak yola devam edeceğini açıklayan XFX, Radeon HD 6900 serisinin satışına başlamak için gün sayıyor.

Radeon HD 6950 ve Radeon HD 6970 modellerini, Çarşamba günü yapılacak lansmanla eş zamanlı olarak pazara sunacak XFX, önemli bir detaya da açıklık getirmiş oldu. 2GB GDDR5 bellek kapasitesiyle gelecek olan Radeon HD 6970'in aksine Radeon HD 6950'de bellek kapasitesinin 1GB mı yoksa 2GB mı olacağı bilinmiyordu.

XFX'in kutu tasarımlarında da anlaşılabileceği üzere Radeon HD 6950 için de 2GB GDDR5 bellek seçeneği olacak. Her ikisi de 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan yeni modellerden XFX'in Radeon HD 6970 modelinde tasarımın bir miktar özelleştirildiğini ve aynı zamanda hava tahliyesi için kullanılan arka panelin XFX işlemeli olduğunu görüyoruz.

XFX'in Radeon HD 6950 ve Radeon HD 6970 modelleri için şu ana kadar açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.