Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

XFX'in Radeon HD 6900 serisi ekran kartları satışa hazır

8 yıl
11,7b
1
14
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
XFX'in Radeon HD 6900 serisi ekran kartları satışa hazır
Tam Boyutta Gör

Resmi lansmanı 15 Aralık'ta yapılacak AMD Radeon HD 6900 serisi ekran kartları için üreticilerin hazırladığı modeller ortaya çıkmaya başladı. Bir süre önce Nvidia tabanlı ekran kartı üretimini durduran ve sadece AMD tabanlı çözümler hazırlayarak yola devam edeceğini açıklayan XFX, Radeon HD 6900 serisinin satışına başlamak için gün sayıyor.

Radeon HD 6950 ve Radeon HD 6970 modellerini, Çarşamba günü yapılacak lansmanla eş zamanlı olarak pazara sunacak XFX, önemli bir detaya da açıklık getirmiş oldu. 2GB GDDR5 bellek kapasitesiyle gelecek olan Radeon HD 6970'in aksine Radeon HD 6950'de bellek kapasitesinin 1GB mı yoksa 2GB mı olacağı bilinmiyordu.

XFX'in kutu tasarımlarında da anlaşılabileceği üzere Radeon HD 6950 için de 2GB GDDR5 bellek seçeneği olacak. Her ikisi de 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan yeni modellerden XFX'in Radeon HD 6970 modelinde tasarımın bir miktar özelleştirildiğini ve aynı zamanda hava tahliyesi için kullanılan arka panelin XFX işlemeli olduğunu görüyoruz.

XFX'in Radeon HD 6950 ve Radeon HD 6970 modelleri için şu ana kadar açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

XFX'in Radeon HD 6900 serisi ekran kartları satışa hazır
Tam Boyutta Gör

XFX'in Radeon HD 6900 serisi ekran kartları satışa hazır
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
vidoko 8 yıl
standart olarak ta 2gb çıksa ve uygun fiyatta olsa amd ye yakışır..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
theyapici 8 yıl
hazır olacak tabi lansman sonra satış
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozkan_tpc 8 yıl
Hadi bakalım son 1 buçuk gün...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
multeci 8 yıl
şu shader sayısıyla ilgili hala kesinleşen bişey yokmu gençlik? 1536 gibi bişey ortalıkta çok görüyorum bu aralar. 1900 küsür olayı yalanmı oldu noldu. 580 nin arkasında kalacağıda kesinleşti galiba onuda çok duydum?
neyse heralde gerçekten 1500 küsür sp olacak ve 570 hafif geçecek galiba. 1900 olmasını bekliyordum. 68xx lerde verimliydide shaderlar baya tek gu da ilk defa bu kadar ümitliydim tekrar atiye dönecek diye. 900mhz lik 1900 shader çok iyi olurdu 580 i rahat altına alırdı yazık oldu. gene çift/tek ms güç tüketimi felan muhabbeti dönecek ortalıkta.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CESAJANS 8 yıl
Yahu, bunların hepsi uzakdoğuda , örneğin Çin' de üretilmiyormu? Oralardan alsak acaba, USA ya göre daha uygun olmazmı ki? Bir fikri yada bu konuda tecrübesi olan varmı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
spaydix 8 yıl
gelsin yemekler :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maliahmet1 8 yıl
biz 1tane alıyoz adamlar 4tane üretiyor tahminimce 3ü kar kalıyor onlara
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Skörtıl_Nimo 8 yıl

maliahmet1

biz 1tane alıyoz adamlar 4tane üretiyor tahminimce 3ü kar kalıyor onlara

kdv yı ve dıger şeylerı cıkarsan zaten fıyatın 3/1 i gider geriya kalır 3/2,elektronıkcı oldugumdan bılıyorum ustunde o parçaların cocugu cok ucuz sadece gpu ve buyuk entegreler pahalı ,ama dıger o kondansatorlerin direnclerın hepsini toplasın 15 - 20 tl anca eder,yani güzel para var bu işte
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gunescan 8 yıl
içim gitti vallahi:) üst üste görünce...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fbsrkc06 8 yıl
vay vay vay kuzular yatıyor..

açıklansada fiyatlar..

ooof oof..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sencer_1907 8 yıl
Of ulan off... kartlara bak :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +298 12 Angry Men +280 Redeemertr +245 madmahmutd +175 Informed +154 KoşanBalık +154 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +102 Txrboz +97
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
11731 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, amd
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl TG: Seagate ile taşınabilir sabit diskleri ve gelecek planları üzerine konuştuk 8 yıl Huntkey Jumper 550 güç kaynağı video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim