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Xbox One için üretilen Razer Turret fare-klavye seti satışa çıkıyor

Razer’ın Xbox One konsoluna özel olarak ürettiği Turret adındaki oyuncu fare ve klavye seti satışa çıkıyor. Üst seviye bir fiyattan Razer Turret ön siparişlere başlamış durumda.
5 ay
9,2b
1
5
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft’un Xbox One konsoluna fare ve klavye desteği kazandırmasının ardından özel bir set hazırlamaya başlayan Razer yeni ürününü ön siparişe açtı. Tahmin edildiği gibi fiyat oldukça yüksek bir seviyede.

Razer Turret özellikleri ve fiyatı

Xbox One için üretilen ilk özel fare-klavye seti olma özelliğine sahip Razer Turret, tek bir 2.4GHz adaptör ile iki ürüne de bağlantı sağlıyor. Hem fare hem de klavye için tek şarj ile 40 saate kadar kullanım ömrü sunuluyor.

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Elbette Razer Chroma aydınlatma sistemi öne çıkan özellik durumunda. Xbox Dynamic Lighting desteği ile birlikte oyuncular farklı ışık efektleri kullanabilecek. X-Morph: Defense ve Warhammer Vermintide 2 gibi pek çok oyun Razer Chroma desteği sunacak.

Klavye tarafında 80 milyon basışa dayanıklı Razer mekanik tuşlar kullanılmış. Xbox One kontrol paneli için özel bir tuş yer alırken bileğinizi dinlendirebileceğiniz bir plaka da mevcut.

Fare tarafında ise Razer Mamba dinamikleri yer alıyor. Hassas 5G sensör yanında fare tuşları 50 milyon basışa kadar dayanıklı. Klavyenin alt kısmından farenizi koyabileceğiniz bir yüzey de mevcut. Razer Turret serisi 250$ fiyat etiketi ile ön siparişe başladı. Sevkiyatlar ise bahar aylarında yapılacak.

 

https://wccftech.com/razer-turret-mouse-keyboard-xbox-one/ Yorum Yaz
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Cute Hentai 5 ay
Xbox One klavyesi ile oynanıştan bir kare
Muhtemelen Gears Of War 4 oynuyor eleman. Direk MVP :)
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Bay Robot 5 ay
Razer’ın normal klavye fare fiyatı hatta birlikte olduğundan daha uygun fiyat...
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DH Misafiri 5 ay
logitech in kablosuz klavye mouse setini görüyor xbox one s...hemen hemen taktığım her fare ve klavyeyi tanıdı! klavye-mouse destekli oyunlar çoğaltılmalı!
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Rouvax 5 ay
Benim xbox one s en son ne yayınlandıysa o sistem güncellemesini almış durumda. Ama Edge de mouse kullanamıyorum, Edge desteklemeyecek mi ?
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Galatas4ray 5 ay
Bişey yazacaktım ama vazgeçtim bende kalsın.
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