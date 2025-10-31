Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    En çok satan akıllı telefon markaları açıklandı: İşte sıralama

    2025'in üçüncü çeyreğinde en çok satan akıllı telefon markaları belli oldu. Samsung ve Apple, genel sıralamada listeyi domine etti. İşte en çok satan markalar...

    En çok satan akıllı telefon markaları açıklandı: İşte sıralama Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi akıllı telefon pazarındaki rekabet her geçen artıyor. Bu sürede pazara yepyeni cihazlar dahil olurken, Omdia tarafından çok satan markalar açıkladı. Peki 2025'in üçüncü çeyreğinde hangi marka nasıl bir performans sergiledi? Gelin en popüler markalara göz atalım...

    En çok satan akıllı telefon markaları açıklandı

    Küresel araştırma şirketi Omdia, 2025’in üçüncü çeyreğine ait küresel akıllı telefon satış raporu açıklandı. Samsung, 60 milyonun üzerindeki sevkiyatla yeniden zirveye yerleşti. Apple ikinci sıraya gerilerken, Xiaomi üçüncü oldu. Küresel akıllı telefon pazarı 2025'in üçüncü çeyreğinde yeniden hareketlendi. Paylaşılan verilere göre toplam 320 milyon cihaz sevk edildi ve pazar bir önceki yıla göre %3 büyüme gösterdi. 

    Bu büyüme, özellikle Afrika (%25) ve Asya-Pasifik (%5) bölgelerinde artan satışlarla desteklendi. Samsung, 60,6 milyon adet sevkiyatla %19 pazar payı elde ederek liderliğini yeniden kazandı. Şirketin büyümesinde Galaxy Z Fold7 ve Flip7 modelleriyle birlikte Galaxy A07 ve A17 gibi orta segment cihazların payı büyük. Samsung'un toplam sevkiyatları, geçen yılın aynı dönemine göre %6 artış gösterdi.

    En çok satan akıllı telefon markaları açıklandı: İşte sıralama Tam Boyutta Gör
    İkinci sıradaki Apple, 56,5 milyon iPhone sevkiyatıyla %18 pazar payı elde etti. Şirket, geçen yılın aynı dönemine göre %4 büyüme yakaladı. Özellikle iPhone 17 serisi, "fiyat–performans dengesi" açısından beklentilerin üzerinde satış rakamlarına ulaştı. Üçüncü sıradaki Xiaomi ise, 43,4 milyon adet sevkiyat ve %14 pazar payı ile istikrarlı performansını sürdürdü.

    Dördüncü sırada Transsion grubu (Infinix, iTel, Tecno markalarıyla) yer alıyor. Şirket, 28,6 milyon sevkiyat ve %9 pazar payı ile ilk beş içinde en hızlı büyüyen üretici oldu. Yıllık bazda %12'lik artış gösterdi. Beşinci sıradaki Vivo, 28,5 milyon sevkiyatla %9 pazar payına sahip. Marka, Hindistan ve Afrika pazarlarında güçlü konumunu korurken, Çin'de Huawei'yi geride bıraktı.

    Genel tabloya bakıldığında, pazarın büyümesi esas olarak 100 dolar altı ve 700 dolar üzeri fiyat segmentlerinde yoğunlaştı. Buna karşın, orta segment cihazlarda talep zayıf kaldı. Analistler, yeni modellerin yükselen fiyatları nedeniyle önümüzdeki dönemde giriş seviyesi telefonlarda büyümenin yavaşlayabileceğini söylüyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Mercedes CLA Türkiye'de

    M
    muly 18 dakika önce

    güzel kampanya

    Profil resmi
    BasbugAtaturk 19 dakika önce

    kod alabilir miyiz?

    A
    akyolyns 43 dakika önce

    Merhaba kod alabilir miyim?

    Profil resmi
    lost 48 dakika önce

    Kod gelmedi admin...

    İ
    inova16 49 dakika önce

    kod pls

    H
    HeavenWards 2 saat önce

    merhaba yorum yaptık , kodum gelmedi

    Profil resmi
    dublex06 3 saat önce

    kod alabilirmiyim varsa

    Profil resmi
    tomurcukk 3 saat önce

    kod alabilir miyim?

    Profil resmi
    agabey_42 3 saat önce

    Merhabalar. umarım bugün kod alabilirim

    Profil resmi
    darkmenx 4 saat önce

    selam kaldı mı :)

    L
    livaneli0008 4 saat önce

    kod var mı

    G
    godecengiz 4 saat önce

    kod rica edebilirmiyim?

    T
    tintebeat 4 saat önce

    kod

    N
    nman 5 saat önce

    kaptım

    Profil resmi
    VLX 6 saat önce

    kod kaldımı acep

    S
    selcukkk 6 saat önce

    Kod rica edebilir miyim?

    S
    spysheriffffffffff 6 saat önce

    Güzel

    R
    ray2 7 saat önce

    .

    H
    hsynkrygt 8 saat önce

    kod

    H
    hkaraygit 8 saat önce

    kod

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kadın isterse kutuda ne var yağ değişimi işçilik ücreti etsi nedir muhabbet kuşu tırnak kesilmezse ne olur jack daniels mı chivas mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi 15T
    Xiaomi 15T
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Chuwi GemiBook Plus
    Chuwi GemiBook Plus
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum