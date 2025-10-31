En çok satan akıllı telefon markaları açıklandı: İşte sıralama

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi akıllı telefon pazarındaki rekabet her geçen artıyor. Bu sürede pazara yepyeni cihazlar dahil olurken, Omdia tarafından çok satan markalar açıkladı. Peki 2025'in üçüncü çeyreğinde hangi marka nasıl bir performans sergiledi? Gelin en popüler markalara göz atalım...

En çok satan akıllı telefon markaları açıklandı

Küresel araştırma şirketi Omdia, 2025’in üçüncü çeyreğine ait küresel akıllı telefon satış raporu açıklandı. Samsung, 60 milyonun üzerindeki sevkiyatla yeniden zirveye yerleşti. Apple ikinci sıraya gerilerken, Xiaomi üçüncü oldu. Küresel akıllı telefon pazarı 2025'in üçüncü çeyreğinde yeniden hareketlendi. Paylaşılan verilere göre toplam 320 milyon cihaz sevk edildi ve pazar bir önceki yıla göre %3 büyüme gösterdi.

Bu büyüme, özellikle Afrika (%25) ve Asya-Pasifik (%5) bölgelerinde artan satışlarla desteklendi. Samsung, 60,6 milyon adet sevkiyatla %19 pazar payı elde ederek liderliğini yeniden kazandı. Şirketin büyümesinde Galaxy Z Fold7 ve Flip7 modelleriyle birlikte Galaxy A07 ve A17 gibi orta segment cihazların payı büyük. Samsung'un toplam sevkiyatları, geçen yılın aynı dönemine göre %6 artış gösterdi.

Tam Boyutta Gör İkinci sıradaki Apple, 56,5 milyon iPhone sevkiyatıyla %18 pazar payı elde etti. Şirket, geçen yılın aynı dönemine göre %4 büyüme yakaladı. Özellikle iPhone 17 serisi, "fiyat–performans dengesi" açısından beklentilerin üzerinde satış rakamlarına ulaştı. Üçüncü sıradaki Xiaomi ise, 43,4 milyon adet sevkiyat ve %14 pazar payı ile istikrarlı performansını sürdürdü.

Dördüncü sırada Transsion grubu (Infinix, iTel, Tecno markalarıyla) yer alıyor. Şirket, 28,6 milyon sevkiyat ve %9 pazar payı ile ilk beş içinde en hızlı büyüyen üretici oldu. Yıllık bazda %12'lik artış gösterdi. Beşinci sıradaki Vivo, 28,5 milyon sevkiyatla %9 pazar payına sahip. Marka, Hindistan ve Afrika pazarlarında güçlü konumunu korurken, Çin'de Huawei'yi geride bıraktı.

Genel tabloya bakıldığında, pazarın büyümesi esas olarak 100 dolar altı ve 700 dolar üzeri fiyat segmentlerinde yoğunlaştı. Buna karşın, orta segment cihazlarda talep zayıf kaldı. Analistler, yeni modellerin yükselen fiyatları nedeniyle önümüzdeki dönemde giriş seviyesi telefonlarda büyümenin yavaşlayabileceğini söylüyor.

