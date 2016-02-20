Xiaomi Mi 5 yeniden kamera karşısında

Haber Editörü
Tanıtılmasına çok az bir süre kala, Xiaomi'nin yeni amiral gemi modeli Mi 5, kapalı kapılar ardında kameralara poz vermeye devam ediyor. Bu kez, cihazın yakından görüntüsünün yanında, bazı donanım bilgilerini de gözler önüne seren iki yeni görsel daha internete sızdırıldı.
İnce ekran çerçevesi ile dikkat çeken cihazın, ön kısmında parmak izi okuyucu entegreli Home tuşu barındıracağı artık kesinlik kazandı. Pek çok akıllı telefon üreticisi gibi, Xiaomi de arka kısma parmak izi okuyucu entegre etmek istemiyor ancak bunun da tek yolu ön kısımda fiziksel tuşa yer vermek. Bugüne kadar, ön tarafta fiziksel tuş barındırmayan seri için Mi 5 bir ilk olacak.
5.2 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte bir ekrana yer vermesi beklenen Xiaomi Mi 5, özlediği Snapdragon 820 yonga setine de kavuşmuş durumda. Belki de Snapdragon 820 yonga seti için, çıkışını bu kadar erteleyen tek amiral gemi modeli diyebiliriz. Firmanın patronu, beklediğimize değeceğini ifade ediyor.
3GB LPDDR4 RAM ve 64GB depolama kapasitesi kullandığı görülen cihazın bataryasının ise 2910mAh civarında olacağı belirtiliyor. Arka kısımda 16MP, ön kısımda 4MP çözünürlük barındıran cihaz, Android 6.0 işletim sistemi üzerinde MIUI 7.6 kullanıcı arayüzü çalıştırıyor. Bağlantı ise yeni nesil USB Type-C standardı üzerinden yapılıyor. Cihazın bir de Windows 10 işletim sistemli versiyonunun olacağı iddia ediliyor ancak bunu 24 Şubat tarihinde öğrenebileceğiz.
http://www.phonearena.com/news/Another-Xiaomi-Mi-5-specs-rumor-claims-6-GB-of-RAM-Update-real-life-picture-leaks-refutes-the-rumor_id78495 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Fazladan bir bilgi kirliligi oldu AMA Mi5 hakkinda, ekran coz. Pil kapasitesi. Portlari, hepsi icin frkli farkli seyler yaziyor, forumun mi5 haberleri bile, kafayi yedirtir. Lansman yapsalarda rahatlasak
Yani 16mp olduğu için mi beğenmediniz ?
Eğer öyleyse laf yok size. Hala mp ile kamera değerlendiriyorsanız ........
Haaaa eğer ki sağ resimde kamera özellikleri yani diafram bilgilerini yazıyorsa ve sizde Çince biliyorsanız lafım yok ^^
donanımsal olarak bi tek kamera tatmin etmedi.
Tek yol olduğuna emin misin?
Mesela z5 serisi