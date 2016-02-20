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Xiaomi Mi 5 yeniden kamera karşısında

Haftaya resmiyete kavuşacak olan Xiaomi Mi 5 ile ilgili sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Cihazın tasarımı ve donanımı hakkında hemen pek çok şey gün yüzüne çıkmış durumda.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi Mi 5 yeniden kamera karşısında


Tanıtılmasına çok az bir süre kala, Xiaomi'nin yeni amiral gemi modeli Mi 5, kapalı kapılar ardında kameralara poz vermeye devam ediyor. Bu kez, cihazın yakından görüntüsünün yanında, bazı donanım bilgilerini de gözler önüne seren iki yeni görsel daha internete sızdırıldı. 

İnce ekran çerçevesi ile dikkat çeken cihazın, ön kısmında parmak izi okuyucu entegreli Home tuşu barındıracağı artık kesinlik kazandı. Pek çok akıllı telefon üreticisi gibi, Xiaomi de arka kısma parmak izi okuyucu entegre etmek istemiyor ancak bunun da tek yolu ön kısımda fiziksel tuşa yer vermek. Bugüne kadar, ön tarafta fiziksel tuş barındırmayan seri için Mi 5 bir ilk olacak. 

5.2 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte bir ekrana yer vermesi beklenen Xiaomi Mi 5, özlediği Snapdragon 820 yonga setine de kavuşmuş durumda. Belki de Snapdragon 820 yonga seti için, çıkışını bu kadar erteleyen tek amiral gemi modeli diyebiliriz. Firmanın patronu, beklediğimize değeceğini ifade ediyor. 

3GB LPDDR4 RAM ve 64GB depolama kapasitesi kullandığı görülen cihazın bataryasının ise 2910mAh civarında olacağı belirtiliyor. Arka kısımda 16MP, ön kısımda 4MP çözünürlük barındıran cihaz, Android 6.0 işletim sistemi üzerinde MIUI 7.6 kullanıcı arayüzü çalıştırıyor. Bağlantı ise yeni nesil USB Type-C standardı üzerinden yapılıyor. Cihazın bir de Windows 10 işletim sistemli versiyonunun olacağı iddia ediliyor ancak bunu 24 Şubat tarihinde öğrenebileceğiz. 

http://www.phonearena.com/news/Another-Xiaomi-Mi-5-specs-rumor-claims-6-GB-of-RAM-Update-real-life-picture-leaks-refutes-the-rumor_id78495 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ufuk172 3 yıl
Sam-lg-apple Amiral gemilerinin yari, hatta: TR fiyatlarinin 3te biri fiyata alinabilecek bir tel olacak.
Fazladan bir bilgi kirliligi oldu AMA Mi5 hakkinda, ekran coz. Pil kapasitesi. Portlari, hepsi icin frkli farkli seyler yaziyor, forumun mi5 haberleri bile, kafayi yedirtir. Lansman yapsalarda rahatlasak
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kadirirdem 3 yıl
tasarımın g5 den daha iyi olduğu aşikar...
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aspirin_00 3 yıl
lg g5 den bile daha iyi tasarımı
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Unzerstörbar 3 yıl
Kamerayı beğenmeyen kişiler buradaki konu üzerine mi yazdılar ?
Yani 16mp olduğu için mi beğenmediniz ?

Eğer öyleyse laf yok size. Hala mp ile kamera değerlendiriyorsanız ........

Haaaa eğer ki sağ resimde kamera özellikleri yani diafram bilgilerini yazıyorsa ve sizde Çince biliyorsanız lafım yok ^^
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teknokaptan 3 yıl
20 haziranda satisa cikarsa 7temmuzda turkiyeye gelicem bakalim kac kisi bu cihazdan almak isticek
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keskin53 3 yıl
tr bekleruk Xiaomi(esneyerek okudum) Mi 5
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zaomss 3 yıl
redmi note 3 kullanıyorum.Şahsen arka kısımdaki parmak izi önden çok daha kullanışlı geliyor.tek handikapı cihaz masadayken kullanılamıyor oluşu.Öte yandan önde uzun ince bir buton olması hem kullanımı ve okumasını zorlaştırıyor hemde samsung vari bir hava veriyor ki hoş olmuyor.
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Guest-B9BB7180A 3 yıl
RAM RAM ve daha fazla RAM 3 GB basitleştirilmiş artık 4 yap farkın olsun. Daha iyi bir kamera modülü tercih edilebilirdi.
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Berkæn 3 yıl
Özellikleri süper.
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apoaslan21 3 yıl
alt ve üst çerçeve biraz daha kısa olsa daha iyi olurmuş.
donanımsal olarak bi tek kamera tatmin etmedi.
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olağan_şüpheli 3 yıl
sony yana koydu parmak izi okuyucusunu. benim kafamda ekrandan parmak izi okuma var. yani fiziksel bir buton yerine ekrana dokunarak parmak okutulacak.bakalım yapan çıkacak mı ?
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Xtrud 3 yıl
"Pek çok akıllı telefon üreticisi gibi, Xiaomi de arka kısma parmak izi okuyucu entegre etmek istemiyor ancak bunun da tek yolu ön kısımda fiziksel tuşa yer vermek."
Tek yol olduğuna emin misin?
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vjdrsjejv 3 yıl Xtrud
Xtrud
"Pek çok akıllı telefon üreticisi gibi, Xiaomi de arka kısma parmak izi okuyucu entegre etmek istemiyor ancak bunun da tek yolu ön kısımda fiziksel tuşa yer vermek."
Tek yol olduğuna emin misin?

Mesela z5 serisi
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