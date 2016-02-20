Xiaomi Mi 5 yeniden kamera karşısında





Tanıtılmasına çok az bir süre kala, Xiaomi'nin yeni amiral gemi modeli Mi 5, kapalı kapılar ardında kameralara poz vermeye devam ediyor. Bu kez, cihazın yakından görüntüsünün yanında, bazı donanım bilgilerini de gözler önüne seren iki yeni görsel daha internete sızdırıldı.





İnce ekran çerçevesi ile dikkat çeken cihazın, ön kısmında parmak izi okuyucu entegreli Home tuşu barındıracağı artık kesinlik kazandı. Pek çok akıllı telefon üreticisi gibi, Xiaomi de arka kısma parmak izi okuyucu entegre etmek istemiyor ancak bunun da tek yolu ön kısımda fiziksel tuşa yer vermek. Bugüne kadar, ön tarafta fiziksel tuş barındırmayan seri için Mi 5 bir ilk olacak.





5.2 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte bir ekrana yer vermesi beklenen Xiaomi Mi 5, özlediği Snapdragon 820 yonga setine de kavuşmuş durumda. Belki de Snapdragon 820 yonga seti için, çıkışını bu kadar erteleyen tek amiral gemi modeli diyebiliriz. Firmanın patronu, beklediğimize değeceğini ifade ediyor.





3GB LPDDR4 RAM ve 64GB depolama kapasitesi kullandığı görülen cihazın bataryasının ise 2910mAh civarında olacağı belirtiliyor. Arka kısımda 16MP, ön kısımda 4MP çözünürlük barındıran cihaz, Android 6.0 işletim sistemi üzerinde MIUI 7.6 kullanıcı arayüzü çalıştırıyor. Bağlantı ise yeni nesil USB Type-C standardı üzerinden yapılıyor. Cihazın bir de Windows 10 işletim sistemli versiyonunun olacağı iddia ediliyor ancak bunu 24 Şubat tarihinde öğrenebileceğiz.

http://www.phonearena.com/news/Another-Xiaomi-Mi-5-specs-rumor-claims-6-GB-of-RAM-Update-real-life-picture-leaks-refutes-the-rumor_id78495