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Xiaomi Mi 6X'in bütün özellikleri sızdırıldı

Xiaomi Mi 6X'in tanıtımına günler kala özellikleri de netleşmeye başladı. Neredeyse tüm detayları gün yüzüne çıkan Mi 6X, orta segment akıllı telefon pazarının yeni lideri olmaya aday.
1 yıl
7,5b
1
37
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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25 Nisan'da duyurusu yapılacak Xiaomi Mi 6X'in tüm özellikleri ortaya çıkmış durumda. Oldukça iddialı teknik özelliklere sahip Mi 6X, orta segment akıllı telefon piyasasının yeni adayı. Bakalım içeriden gelen bilgiler, bize telefon hakkında neler söylüyor?
Xiaomi Mi 6X'in bütün özellikleri sızdırıldı

Xiaomi Mi 6X özellikleri

  • Ekran: 5.99 inçlik 2160×1080 (Full HD+) çözünürlüklü LCD ekran
  • Boyut ve ağırlık: 158.88×75.54×7.3 ~ 166 g
  • İşlemci: Snapdragon 660 (4x 2.2 GHz Cortex -A73 + 4x 1.8 GHz Cortex -A53)
  • RAM: 4/6 GB 
  • Depolama kapasitesi: 32/64/128 GB + microSD kart desteği
  • Arka kamera: 12+20 MP (f/1.8)
  • Ön kamera: 20 MP (f/2.2)
  • Batarya: 2910 mAh
  • İşletim sistemi: Android 8.1 Oreo ~ MIUI 9
  • Diğer: Parmak izi tarayıcı, IR blaster (kızılötesi sensör)
Yaklaşık 6 inç boyutunda 2160×1080 (Full HD+) çözünürlüklü LCD ekran paneli ile gelecek olan Xiaomi Mi 6X'in ekranın altında 8 çekirdekli Snapdragon 660 platformu yer alıyor. Xiaomi'nin maximum 2.2 GHz frekans hızına ulaşan Snapdragon 660 çipsetini, bir yazılım aracılığıyla 2.0 GHz'de kısıtladığı bilgisi de firmware dosyaları arasında yer alıyor. Depolama kapasitesine göre RAM miktarı değişiklik gösteren telefonun 32 GB depolama birimine sahip modelinde 4 GB sistem belleği yer alırken 64 ve 128 GB depolama kapasiteli versiyonların da ise 6 GB RAM bulunuyor. Telefonun depolama kapasitesini harici bir microSD kart ile arttırmak da mümkün. Xiaomi'nin kulaklık girişine yer vermediği söylenen Mi 6X bu yönüyle birçok eleştirinin hedefi olabilir. 
2910 mAh kapasiteli bataryadan beslenen telefonun arka tarafında çift kamera konfigürasyonuna yer veriliyor. Her iki kamera sensörü de f/1.8 diyafram değerine sahipken, birincil arka kamerada Sony'nin 12 MP çözünürlüklü IMX486 sensörü kullanılıyor. Alan derinliğine sahip Porte Modu özellikli fotoğraflar çekmeye imkan tanıyan yardımcı kamera da ise 20 MP çözünürlüğünde IMX376 sensörü yer almakta. 4K'da 30 FPS'e kadar video kaydı imkanı tanıyan arka kamerada ne yazık ki optik zoom özelliği bulunmuyor.
Selfie tarafında ise yine Sony IMX376 sensörü kendine yer bulmuş. MIUI 9 arayüzü giydirilmiş Android 8.1 Oreo işletim sistemiyle kutudan çıkacak telefonunun 25 Nisan günü Xiaomi Mi A2 ile birlikte lanse edilmesi bekleniyor. 

https://www.xda-developers.com/xiaomi-mi-6x-specifications/ Yorum Yaz
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buraoca2 1 yıl en beğenilen

Infinitum
Şu parmak izi sensörünü illa ucube gibi arkaya koyacaklar.

Onde olmasini istiyorsan Mi Note 3 ve Mi6 var? Xiaomi de telefon mu yok...
InfinitumŞu parmak izi sensörünü illa ucube gibi arkaya koyacaklar.Onde olmasini istiyorsan Mi Note 3 ve Mi6 var? Xiaomi de...
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Lirikal Militan 1 yıl
Xiaomi suyunu çıkardı artik. Cok fazla model uretmeye basladilar. Belli basli serileri vardı zaten mi, mi note, redmi ve redmi note seklinde. Bu serilerden her sene saglam modeller çıkarmak varken model ustune model cikarmak çok mantıklı değil
Xiaomi suyunu çıkardı artik. Cok fazla model uretmeye basladilar. Belli basli serileri vardı zaten mi, mi note, redmi ve redmi note seklinde. Bu serilerden her...
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mladenbmv 1 yıl
pil iyi değil herşey güzel ama pil problem.
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teksastommiks 1 yıl
banggood.com/...
banggood fiyatı 1700 lira ohaa
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5510gokhan 1 yıl
bataryayı yanlış gördüm inşallah 4 saat ancak ekran alır
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.Eray. 1 yıl
redmi note 5 pro ile beraber gelsinde ikisinden birini alalım artık
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Redunay 1 yıl
Kulaklık girişi yoksa at çöpe
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a_y_k_u_t 1 yıl Kakà
bence de pro daha alinabilir duruyo batarya performansi gayet iyi. 660 ile 636 arasında uçurum fark yok zaten antutudan biri 135bin alirken digeri 110 bin aliyor :)
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a_y_k_u_t 1 yıl
ilk basta 626 ile cikacak dendiginde olmaz öyle şey 660 ile cikmasi lazim demistim öyle olmus :) suan ki özellikleri ile gayet alinabilir bir telefon olmus. redmi note 5 prodan tek farki islemcisi olacak sanirim, çünkü kamera sistemini tamamen 5 prodan almislar. ekran da ayni. global versiyon yine stock androidle gelir herhalde
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Kakà 1 yıl a_y_k_u_t
Pro daha tercih edilesi duruyor. Micro usb kullansa da ( benim için sorun değil ) 4000 batarya sunuyor .
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prmsaid 1 yıl
Ekran çözünürlüğü artırıp, bataryadan ve işlemciden kısmışlar.
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teksastommiks 1 yıl
beyler işlemci sd 636 değil sd 626 malesef.
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Sharparrow 1 yıl
pek xioami tarzı bir telefon değil bu... sd 660 kullanması çok ilginç pil kapasitesi olmamış.. vs. vs. demek ki adamlar bunu odukça rakabetçi fiyata satacaklar...
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Lirikal Militan 1 yıl
Xiaomi suyunu çıkardı artik. Cok fazla model uretmeye basladilar. Belli basli serileri vardı zaten mi, mi note, redmi ve redmi note seklinde. Bu serilerden her sene saglam modeller çıkarmak varken model ustune model cikarmak çok mantıklı değil
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