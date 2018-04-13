Xiaomi Mi 6X'in bütün özellikleri sızdırıldı

25 Nisan'da duyurusu yapılacak Xiaomi Mi 6X'in tüm özellikleri ortaya çıkmış durumda. Oldukça iddialı teknik özelliklere sahip Mi 6X, orta segment akıllı telefon piyasasının yeni adayı. Bakalım içeriden gelen bilgiler, bize telefon hakkında neler söylüyor?

Ekran: 5.99 inçlik 2160×1080 (Full HD+) çözünürlüklü LCD ekran

5.99 inçlik 2160×1080 (Full HD+) çözünürlüklü LCD ekran Boyut ve ağırlık: 158.88×75.54×7.3 ~ 166 g

158.88×75.54×7.3 ~ 166 g İşlemci: Snapdragon 660 (4x 2.2 GHz Cortex -A73 + 4x 1.8 GHz Cortex -A53)

Snapdragon 660 (4x 2.2 GHz Cortex -A73 + 4x 1.8 GHz Cortex -A53) RAM: 4/6 GB

4/6 GB Depolama kapasitesi: 32/64/128 GB + microSD kart desteği

32/64/128 GB + microSD kart desteği Arka kamera: 12+20 MP (f/1.8)

12+20 MP (f/1.8) Ön kamera: 20 MP (f/2.2)

20 MP (f/2.2) Batarya: 2910 mAh

2910 mAh İşletim sistemi: Android 8.1 Oreo ~ MIUI 9

Android 8.1 Oreo ~ MIUI 9 Diğer: Parmak izi tarayıcı, IR blaster (kızılötesi sensör)

Yaklaşık 6 inç boyutunda 2160×1080 (Full HD+) çözünürlüklü LCD ekran paneli ile gelecek olan Xiaomi Mi 6X'in ekranın altında 8 çekirdekli Snapdragon 660 platformu yer alıyor. Xiaomi'nin maximum 2.2 GHz frekans hızına ulaşan Snapdragon 660 çipsetini, bir yazılım aracılığıyla 2.0 GHz'de kısıtladığı bilgisi de firmware dosyaları arasında yer alıyor. Depolama kapasitesine göre RAM miktarı değişiklik gösteren telefonun 32 GB depolama birimine sahip modelinde 4 GB sistem belleği yer alırken 64 ve 128 GB depolama kapasiteli versiyonların da ise 6 GB RAM bulunuyor. Telefonun depolama kapasitesini harici bir microSD kart ile arttırmak da mümkün. Xiaomi'nin kulaklık girişine yer vermediği söylenen Mi 6X bu yönüyle birçok eleştirinin hedefi olabilir.

2910 mAh kapasiteli bataryadan beslenen telefonun arka tarafında çift kamera konfigürasyonuna yer veriliyor. Her iki kamera sensörü de f/1.8 diyafram değerine sahipken, birincil arka kamerada Sony'nin 12 MP çözünürlüklü IMX486 sensörü kullanılıyor. Alan derinliğine sahip Porte Modu özellikli fotoğraflar çekmeye imkan tanıyan yardımcı kamera da ise 20 MP çözünürlüğünde IMX376 sensörü yer almakta. 4K'da 30 FPS'e kadar video kaydı imkanı tanıyan arka kamerada ne yazık ki optik zoom özelliği bulunmuyor.

Selfie tarafında ise yine Sony IMX376 sensörü kendine yer bulmuş. MIUI 9 arayüzü giydirilmiş Android 8.1 Oreo işletim sistemiyle kutudan çıkacak telefonunun 25 Nisan günü Xiaomi Mi A2 ile birlikte lanse edilmesi bekleniyor.