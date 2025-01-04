AnTuTu açıkladı: Aralık ayının en güçlü Android telefonları

Aralık ayının en güçlü Android telefonları
AnTuTu’nun 1-31 Aralık 2024 tarihleri arasında topladığı istatistiklere göre üst segmentte zirvede, ortalama 2.924.229 puan ile Red Magic 10 Pro+ yer alıyor. Onu yakından takip eden modeller ise 2.918.301 puanla OnePlus Ace 5 Pro ve 2.878.675 puanla OPPO Find X8 Pro. Dördüncülük koltuğunda ise 2.875.848 puanla vivo X200 Pro bulunuyor.
Listenin tamamı ise şu şekilde:
- Red Magic 10 Pro+ – 2.924.229 puan
- OnePlus Ace 5 Pro – 2.918.301 puan
- OPPO Find X8 Pro – 2.878.675 puan
- vivo X200 Pro – 2.875.848 puan
- iQOO 13 – 2.846.279 puan
- iQOO Neo 10 Pro – 2.832.907 puan
- OPPO Find X8 – 2.823.030 puan
- vivo X200 – 2.801.816 puan
- OnePlus 13 – 2.785.291 puan
- vivo X200 Pro Mini – 2.769.693 puan
Orta segmentte ise zirvede 1.436.355 puan ile OnePlus Ace 3V bulunuyor. Snapdragon 7+ Gen 3 yonga setinden güç alan telefonu 1.368.829 puanla Realme GT Neo 6 SE ve 1.359.168 puanla Redmi K70E takip ediyor. Ayrıca amiral gemisi rekabetinde olduğu gibi, orta segmentte de Qualcomm ve MediaTek rekabeti sürüyor.
Orta segmentteki diğer modeller ise şu şekilde
- OnePlus Ace 3V – 1.436.355 puan
- Realme GT Neo 6 SE – 1.368.829 puan
- Redmi K70E – 1.359.168 puan
- Realme GT Neo 5 SE – 1.180.567 puan
- Redmi Note 12 Turbo – 1.139.567 puan
- iQOO Z8 – 977.631 puan
- iQOO Neo 7 SE – 960.391 puan
- Redmi Note 12T Pro – 876.824 puan
- Redmi K50 – 833.950 puan
- iQOO Neo 6 SE – 830.919 puan
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: