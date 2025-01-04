Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AnTuTu açıkladı: Aralık ayının en güçlü Android telefonları

    Akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, Aralık ayının en güçlü Android telefonlarını açıkladı. İşte geçtiğimiz Aralık ayının en iyi telefonları...             
    Aralık ayının en güçlü Android telefonları açıklandı: İşte liste Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefonlar söz konusu olduğunda popüler kıyaslama uygulamalarından AnTuTu, geride bıraktığımız Aralık ayının en güçlü Android telefonlarını açıkladı. Peki hem üst hem de alt seviye cihazların yer aldığı telefon karşılaştırma listesinde hangi marka ve modeller bulunuyor? Gelin Aralık ayının en güçlü ve orta sınıf Android telefonlarına göz atalım. 

    Aralık ayının en güçlü Android telefonları

    AnTuTu’nun 1-31 Aralık 2024 tarihleri arasında topladığı istatistiklere göre üst segmentte zirvede, ortalama 2.924.229 puan ile Red Magic 10 Pro+ yer alıyor. Onu yakından takip eden modeller ise 2.918.301 puanla OnePlus Ace 5 Pro ve 2.878.675 puanla OPPO Find X8 Pro. Dördüncülük koltuğunda ise 2.875.848 puanla vivo X200 Pro bulunuyor.

    Aralık ayının en güçlü Android telefonları açıklandı: İşte liste Tam Boyutta Gör
    Yonga seti bölümüne gelirsek, amiral gemisi rekabetinde liderlik koltuğunda Snapdragon 8 Elite yer alıyor ve, 10 telefondan 6'sı Dimensity 9400, 4'ü ise Snapdragon 8 Elite işlemciye sahip. Ayrıca bu listenin yalnızca Android telefonları kapsadığını hatırlatalım. Okları Apple'a çevirdiğimizde, iPhone 16 Pro Max ortalama 1.947.255, iPhone 15 Pro Max ise 1.641.883 puana sahip, Referans olarak, geçen yıl karşımıza çıkan ve iPhone 14 Pro ve Pro Max’te bulunan A16 Bionic çipi 1.474.011 puan alırken, M2'li iPad Pro 6 (12.9 inç) 2.133.398 puana sahipti.

    Listenin tamamı ise şu şekilde:

    1. Red Magic 10 Pro+ – 2.924.229 puan
    2. OnePlus Ace 5 Pro – 2.918.301 puan
    3. OPPO Find X8 Pro – 2.878.675 puan
    4. vivo X200 Pro – 2.875.848 puan
    5. iQOO 13 – 2.846.279 puan
    6. iQOO Neo 10 Pro – 2.832.907 puan
    7. OPPO Find X8 – 2.823.030 puan
    8. vivo X200 – 2.801.816 puan
    9. OnePlus 13 – 2.785.291 puan
    10. vivo X200 Pro Mini – 2.769.693 puan

    Orta segmentte ise zirvede 1.436.355 puan ile OnePlus Ace 3V bulunuyor. Snapdragon 7+ Gen 3 yonga setinden güç alan telefonu 1.368.829 puanla Realme GT Neo 6 SE ve 1.359.168 puanla Redmi K70E takip ediyor. Ayrıca amiral gemisi rekabetinde olduğu gibi, orta segmentte de Qualcomm ve MediaTek rekabeti sürüyor. 

    Orta segmentteki diğer modeller ise şu şekilde

    1. OnePlus Ace 3V – 1.436.355 puan
    2. Realme GT Neo 6 SE – 1.368.829 puan
    3. Redmi K70E – 1.359.168 puan
    4. Realme GT Neo 5 SE – 1.180.567 puan
    5. Redmi Note 12 Turbo – 1.139.567 puan
    6. iQOO Z8 – 977.631 puan
    7. iQOO Neo 7 SE – 960.391 puan
    8. Redmi Note 12T Pro – 876.824 puan
    9. Redmi K50 – 833.950 puan
    10. iQOO Neo 6 SE – 830.919 puan
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    HÜRKUŞ 2 gökyüzü ile buluştu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ön cam filmi yasak mı fiat egea 1.3 multijet kaç litre yağ alır authorization failed for above host ne demek tutulmayan ama iyi arabalar mini market açma maliyeti

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi POCO X6 Pro 5G
    Xiaomi POCO X6 Pro 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    HP 15S-FQ2043NTT
    HP 15S-FQ2043NTT
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız