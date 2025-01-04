AnTuTu açıkladı: Aralık ayının en güçlü Android telefonları

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Tam Boyutta Gör Akıllı telefonlar söz konusu olduğunda popüler kıyaslama uygulamalarından AnTuTu, geride bıraktığımız Aralık ayının en güçlü Android telefonlarını açıkladı. Peki hem üst hem de alt seviye cihazların yer aldığı telefon karşılaştırma listesinde hangi marka ve modeller bulunuyor? Gelin Aralık ayının en güçlü ve orta sınıf Android telefonlarına göz atalım.

Aralık ayının en güçlü Android telefonları

AnTuTu’nun 1-31 Aralık 2024 tarihleri arasında topladığı istatistiklere göre üst segmentte zirvede, ortalama 2.924.229 puan ile Red Magic 10 Pro+ yer alıyor. Onu yakından takip eden modeller ise 2.918.301 puanla OnePlus Ace 5 Pro ve 2.878.675 puanla OPPO Find X8 Pro. Dördüncülük koltuğunda ise 2.875.848 puanla vivo X200 Pro bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Yonga seti bölümüne gelirsek, amiral gemisi rekabetinde liderlik koltuğunda Snapdragon 8 Elite yer alıyor ve, 10 telefondan 6'sı Dimensity 9400, 4'ü ise Snapdragon 8 Elite işlemciye sahip. Ayrıca bu listenin yalnızca Android telefonları kapsadığını hatırlatalım. Okları Apple'a çevirdiğimizde, iPhone 16 Pro Max ortalama 1.947.255, iPhone 15 Pro Max ise 1.641.883 puana sahip, Referans olarak, geçen yıl karşımıza çıkan ve iPhone 14 Pro ve Pro Max’te bulunan A16 Bionic çipi 1.474.011 puan alırken, M2'li iPad Pro 6 (12.9 inç) 2.133.398 puana sahipti.

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Listenin tamamı ise şu şekilde:

Red Magic 10 Pro+ – 2.924.229 puan OnePlus Ace 5 Pro – 2.918.301 puan OPPO Find X8 Pro – 2.878.675 puan vivo X200 Pro – 2.875.848 puan iQOO 13 – 2.846.279 puan iQOO Neo 10 Pro – 2.832.907 puan OPPO Find X8 – 2.823.030 puan vivo X200 – 2.801.816 puan OnePlus 13 – 2.785.291 puan vivo X200 Pro Mini – 2.769.693 puan

Orta segmentte ise zirvede 1.436.355 puan ile OnePlus Ace 3V bulunuyor. Snapdragon 7+ Gen 3 yonga setinden güç alan telefonu 1.368.829 puanla Realme GT Neo 6 SE ve 1.359.168 puanla Redmi K70E takip ediyor. Ayrıca amiral gemisi rekabetinde olduğu gibi, orta segmentte de Qualcomm ve MediaTek rekabeti sürüyor.

Orta segmentteki diğer modeller ise şu şekilde

OnePlus Ace 3V – 1.436.355 puan Realme GT Neo 6 SE – 1.368.829 puan Redmi K70E – 1.359.168 puan Realme GT Neo 5 SE – 1.180.567 puan Redmi Note 12 Turbo – 1.139.567 puan iQOO Z8 – 977.631 puan iQOO Neo 7 SE – 960.391 puan Redmi Note 12T Pro – 876.824 puan Redmi K50 – 833.950 puan iQOO Neo 6 SE – 830.919 puan

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