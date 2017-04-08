Xiaomi Mi Band 2 Red Dot Tasarım Ödülü’nü kazandı

Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin geçtiğimiz sene satışa sunduğu Mi Band 2, Almanya merkezli Design Zentrum Nordrhein Westfalen tarafından Red Dot Tasarım Ödülü ile ödüllendirildi. 50 seneden uzun bir süredir en yenilikçi ve kaliteli tasarımlara takdim edilen ödül, yüzlerce aday arasından Mi Band 2’ye teslim edildi.

Xiaomi, giyilebilir cihazının ödüllendirilmiş olmasını yeni bir Mi Band 2 modelini satışa sunarak kutlayacağı iddialarıyla gündeme geldi. Tamamen aynı tasarıma sahip olan, ancak Touch tuşunda Red Dot Design logosunun bulunduğu yeni bir model satışa sunulabilir. Xiaomi konuya ilişkin açıklamada bulunmadı ancak yeni Mi Band 2’nin yalnızca ön sipariş üzerinden satın alınabilme ihtimali de mevcut. Bunun yanı sıra, ödüllendirilen her tasarım gibi yeni modelin de Red Dot Design Müzesi’nde sergileneceği biliniyor. Bazı kaynaklar bu modelin yalnızca müzede sergilenmesi amacıyla üretileceğini de iddia ediyor.

Ödül henüz Xiaomi’ye teslim edilmedi. Haziran ayında düzenlenecek olan törende ödülün şirket temsilcilerine takdim edileceği biliniyor.

https://www.androidheadlines.com/2017/04/xiaomi-mi-band-2-wins-the-red-dot-design-2017-award.html