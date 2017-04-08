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Xiaomi Mi Band 2 Red Dot Tasarım Ödülü’nü kazandı

Design Zentrum Nordrhein Westfalen tarafından verilen Red Dot Tasarım Ödülü’nün bu seneki sahibi Xiaomi Mi Band 2 oldu. Xiaomi, ödül şerefine cihazın yeni bir modelini satışa sunabilir.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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15
Zamazingo
Emre Karakullukçu
Yazar
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Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin geçtiğimiz sene satışa sunduğu Mi Band 2, Almanya merkezli Design Zentrum Nordrhein Westfalen tarafından Red Dot Tasarım Ödülü ile ödüllendirildi. 50 seneden uzun bir süredir en yenilikçi ve kaliteli tasarımlara takdim edilen ödül, yüzlerce aday arasından Mi Band 2’ye teslim edildi.

Xiaomi, giyilebilir cihazının ödüllendirilmiş olmasını yeni bir Mi Band 2 modelini satışa sunarak kutlayacağı iddialarıyla gündeme geldi. Tamamen aynı tasarıma sahip olan, ancak Touch tuşunda Red Dot Design logosunun bulunduğu yeni bir model satışa sunulabilir. Xiaomi konuya ilişkin açıklamada bulunmadı ancak yeni Mi Band 2’nin yalnızca ön sipariş üzerinden satın alınabilme ihtimali de mevcut. Bunun yanı sıra, ödüllendirilen her tasarım gibi yeni modelin de Red Dot Design Müzesi’nde sergileneceği biliniyor. Bazı kaynaklar bu modelin yalnızca müzede sergilenmesi amacıyla üretileceğini de iddia ediyor.

Ödül henüz Xiaomi’ye teslim edilmedi. Haziran ayında düzenlenecek olan törende ödülün şirket temsilcilerine takdim edileceği biliniyor. 


https://www.androidheadlines.com/2017/04/xiaomi-mi-band-2-wins-the-red-dot-design-2017-award.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
TheLastNinja 2 yıl
Cihaz çok güzel, bir kaç aydır kullanıyorum.
Fakat 1s modeline göre kalınlığı biraz daha fazla, o yüzden gömlek, ceket, mont vs. giyerken bazen rahatsız edebiliyor.
Aslında kalınlığı o bilekliğin kalınlığı kadar olsaydı o zaman reddot ödülünü hak ederdi bence.
Belki de ileride incecik bir bileklik yapabilirler.
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Kerim5100 2 yıl
İki aya yakın zamandır kullanıyorum gerek f/p gerek kalite olarak çok başarılı ve her güncellemeyle daha da gelişiyor. Tasarım ödülünü de sonuna kadar hak etti. Ne olacaktı ya Apple Watch mu alacaktı :D
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Cosster 2 yıl
Ucuz ve çok kullanışlı bi ürün ama bence ödüllük bi tasarımı yok. Ayrıca reddot ödülleri bi çok farklı bi kategoride veriliyor böyle bi haber yapıyorsanız ödül listesini yayınlamanız gerekirdi...
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kadirirdem 2 yıl
Bende almayı düşünüyorum...
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lifeisunfare 2 yıl
Mi band 1s kullandım memnun kalınca mi band 2 aldım. ondan da memnunum. ekranı olması çok iyi oldu. saat yerine kullanılabiliyor. tüm fonksiyonları da aldığımdan bu yana çalışıyor. bu arada çinden kasımda sipariş ettim 15 günde geldi.
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Fenomenon 2 yıl
Aylardır kullanıyorum güzel ve ucuz bir cihaz.
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Infinitum 2 yıl
Ben de alalı aylar olmuştu, özellikle su geçirmezliği mükemmel. O konuda yapmadığım eziyet kalmadı ama sıkıntısı yok. Birkaç hafta önce nabız bende de çalışmıyordu ama Mi Fit'i güncelleyip saate yeni firmware yüklenmesini sağlayınca sorun çözüldü. Soran arkadaşlara da kesinlikle tavsiye ederim. Forumda her şeyi yazılıp çizildi zaten.
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wolf silver 2 yıl
Kesinlikle mükemmel bir cihaz. Bende yaklaşık 4 aydır kullanıyorum. Ödülü hak etmiş.
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Kheldar 2 yıl
1 aydır kullanıyorum çok çok memnunum. Fiyat performans oranı harika.
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axaxa 2 yıl
Almayı düşünüyorum tavsiye eder misiniz.
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