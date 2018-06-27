Xiaomi Mi Band 3, 17 günde 1 milyon adet sattı

Son zamanların gözde markası Xiaomi, 31 Mayıs'ta yaptığı etkinlikte yeni amiral gemisi Xiaomi Mi 8 ve akıllı bilekliği Mi Band 3'ü tanıtmıştı. Şirketin Mi 8'in 18 günde 1 milyon adet sattığını duyurmasının ardından bugün de Xiaomi CEO'su Lei Jun, Mi Band 3'ün 17 günde 1 milyon adet sattığını açıkayarak, kullanıcılarına teşekkür etti.

Xiaomi Mi Band 3 satış rekoru kırdı

Xiaomi Mi Band 3'ün satış rakamı, selefi olan Mi Band 2'nin başarısı göz önünde bulundurulursa beklenmedik bir durum değil. Zira Mi Band 3 bi dizi yeni özellik, yeni bir tasarım ve daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunan 0,78 inçlik OLED ekranla geldi ve kullanıcılar bu durumdan oldukça memnun.

Mi Band 3'ü akıllı telefonunuzla eşleştirerek gelen çağrı ve bildirimleri görebilir ve dilerseniz çağrıları reddedebilirsiniz. Özellikle spor yapmayı seviyorsanız ve istatistik tutmak hoşunuza gidiyorsa Mi Band 3 sizin için biçilmiş kaftan diyebiliriz. Tek şarjla 20 güne kadar bir kullanım sunan akıllı bileklik, kalp atış hızı, hava durumu, alarm, adımsayar, uyku monitörü ve birçok işlevsel özellik sunuyor.

https://www.gizmochina.com/2018/06/26/xiaomi-sells-a-record-breaking-1-million-mi-band-3-units-in-just-17-days/