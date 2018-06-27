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Xiaomi Mi Band 3, 17 günde 1 milyon adet sattı

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin 31 Mayıs'ta tanıttığı akıllı bilekliği Mi Band 3 satış rekorları kırıyor. Şirket CEO'su Lei Jun, akıllı bilekliğin 1 milyon adet sattığını açıkladı.
11 ay
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Cep Tel Aksesuarları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Son zamanların gözde markası Xiaomi, 31 Mayıs'ta yaptığı etkinlikte yeni amiral gemisi Xiaomi Mi 8 ve akıllı bilekliği Mi Band 3'ü tanıtmıştı. Şirketin Mi 8'in 18 günde 1 milyon adet sattığını duyurmasının ardından bugün de Xiaomi CEO'su Lei Jun, Mi Band 3'ün 17 günde 1 milyon adet sattığını açıkayarak, kullanıcılarına teşekkür etti.

Xiaomi Mi Band 3 satış rekoru kırdı

Xiaomi Mi Band 3'ün satış rakamı, selefi olan Mi Band 2'nin başarısı göz önünde bulundurulursa beklenmedik bir durum değil. Zira Mi Band 3 bi dizi yeni özellik, yeni bir tasarım ve daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunan 0,78 inçlik OLED ekranla geldi ve kullanıcılar bu durumdan oldukça memnun.
Xiaomi Mi Band 3, 17 günde 1 milyon adet sattı
Mi Band 3'ü akıllı telefonunuzla eşleştirerek gelen çağrı ve bildirimleri görebilir ve dilerseniz çağrıları reddedebilirsiniz. Özellikle spor yapmayı seviyorsanız ve istatistik tutmak hoşunuza gidiyorsa Mi Band 3 sizin için biçilmiş kaftan diyebiliriz. Tek şarjla 20 güne kadar bir kullanım sunan akıllı bileklik, kalp atış hızı, hava durumu, alarm, adımsayar, uyku monitörü ve birçok işlevsel özellik sunuyor.

https://www.gizmochina.com/2018/06/26/xiaomi-sells-a-record-breaking-1-million-mi-band-3-units-in-just-17-days/ Yorum Yaz
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Erwin-Rommel 11 ay en beğenilen
Fiyat/performans konusunda zirve yapan firma. Xiaomi nin ürünlerinden sonra diğer firmalar dolandırıcı gibi gözükmeye başladı gözüme.
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saredsa 6 ay
Ben de bunu merak ediyorum
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sametbaggio 10 ay
Huawei color band 2 mi yoksa mi band 3 mu arkdaslar sizce?
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navigator_ 10 ay
Mi band 3 en uygun ( engilizce version) nerden kaça alabilirim?
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DH Misafiri 11 ay
Cihazı bugün aldım gerçekten mi band 2 göre oldukça kaliteli tabi kullanılabilirlik önemli 250 tl çok para diyenlere elinden çıkartıp belli bir paraya çindeki fiyata yakın değerde alabilirler benım gibi Turkiyede 210 tl aldım eski mi band 2 mi 70 tl den 2. elden sattım bana çindeki fiyata geldi buarada 1 dolar farkla global olanı aldım cihaz çince değil ingilizce
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pukiman 11 ay DH Misafiri
Nereden aldınız ve NFC'li versiyonu mu çıkacak aletin?
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snoppy 11 ay
NFC'li ve global versiyonu bekliyorum.
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SERDARbdrm 11 ay
global rom var mı?
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Erwin-Rommel 11 ay en beğenilen
Fiyat/performans konusunda zirve yapan firma. Xiaomi nin ürünlerinden sonra diğer firmalar dolandırıcı gibi gözükmeye başladı gözüme.
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DenzeL_28 11 ay
Temmuz - Ağustos gibi Global ingilizce sürüm gelecek deniyor, gerçi mi fit uygulaması ile şimdide ingilizce kullanmak mümkün ama yinede global sürümü bekliyorum.
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eagle-1453 11 ay
mi band 3 mü sizce yoksa amazefit bip mi? ben oyumu amazefit bip olarak kullanıyorum
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El_domingo 11 ay
Biraz daha fiyatının düşmesini bekliyorum.hedefim 120tl civarı .ev halkının hepsine almayı dusunuyorum..
gearbest daha acmadı turkiye deposunu acarsa belki daha uygun fiyata sokabilir..şimdilik 189tl civarı tr.gearbest.com/...
ali expresten 155tl civarına geliyor.. tr.aliexpress.com/...
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xiaomi, akıllı bileklik ve
5 etiket daha xiaomi mi band 3 satış rekoru Cep Tel Aksesuarları Mobil Teknolojiler Uğur Seven
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