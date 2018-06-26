Apple, Çin dışında iPhone 6s seri üretimine başladı

Apple cihazların öncelikle Çin'de üretiyor ancak fahiş ithalat vergilerini önlemek için Hindistan'da iPhone SE üretimi yaptığını biliyoruz. Hindistan, fiyata duyarlı bir pazar olduğu için bu hamle şirketin rakipleri ile daha iyi rekabet edebilmesini sağlıyor. Yeni bir habere göre şirket şu anda ülkede bir başka telefonun ticari üretimine başladı.

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Yerel haber ajansları Apple'ın Hindistan'da iPhone 6s seri üretimine başladığını iddia ediyor. Daha önce iPhone SE modelinin üretildiği Wistron tesisi şu anda ülkede satılan iPhone 6s'lerin seri üretimi için kullanılıyor.

Yerel üretim tüketiciye olumlu yansıyor

Bu yılın başlarında, şirketin iPhone 6s ve iPhone 6s Plus'ın deneme üretimine başladığı bildirilmişti. Ülkede iPhone 6s daha iyi bir satış potansiyeline sahip olduğu için bu modelin üretilmesine kadar verildi. Dolayısı ile şu anda seri üretime giren modelin iPhone 6s olduğunu belirtelim.

Yerel üretim şirketin tüketicilere yüksek fiyat olarak yansıyan abartılı ithalat vergilerinden kaçınmasını sağlıyor. Hükümet bu yılın başlarında ithal ürünlerin vergilerini arttırsa da Apple bu girişimi sayesinde iPhone SE'de bu vergi zammından kurtuldu. Şirket ülkede sadece Hindistan'da üretilen iPhone 6s'leri satacak.

https://economictimes.indiatimes.com/tech/hardware/after-se-made-in-india-iphone-6s-set-to-hit-a-store-near-you-soon/articleshow/64741606.cms