Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, Çin dışında iPhone 6s seri üretimine başladı

Apple, fiyat odaklı pazarlarda rakipleriyle daha iyi rekabet edebilmek adına yerel üretime yöneliyor. Şirket yüksek ithalat vergilerinden kaçınmak için Hindistan'da iPhone 6s seri üretimine başladı.
11 ay
5,1b
1
11
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Apple cihazların öncelikle Çin'de üretiyor ancak fahiş ithalat vergilerini önlemek için Hindistan'da iPhone SE üretimi yaptığını biliyoruz. Hindistan, fiyata duyarlı bir pazar olduğu için bu hamle şirketin rakipleri ile daha iyi rekabet edebilmesini sağlıyor. Yeni bir habere göre şirket şu anda ülkede bir başka telefonun ticari üretimine başladı.
Ayrıca Bkz. "Microsoft, Surface cihazları için USB Type-C adaptörü çıkarıyor"
Yerel haber ajansları Apple'ın Hindistan'da iPhone 6s seri üretimine başladığını iddia ediyor. Daha önce iPhone SE modelinin üretildiği Wistron tesisi şu anda ülkede satılan iPhone 6s'lerin seri üretimi için kullanılıyor.

Yerel üretim tüketiciye olumlu yansıyor

Bu yılın başlarında, şirketin iPhone 6s ve iPhone 6s Plus'ın deneme üretimine başladığı bildirilmişti. Ülkede iPhone 6s daha iyi bir satış potansiyeline sahip olduğu için bu modelin üretilmesine kadar verildi. Dolayısı ile şu anda seri üretime giren modelin iPhone 6s olduğunu belirtelim.
Yerel üretim şirketin tüketicilere yüksek fiyat olarak yansıyan abartılı ithalat vergilerinden kaçınmasını sağlıyor. Hükümet bu yılın başlarında ithal ürünlerin vergilerini arttırsa da Apple bu girişimi sayesinde iPhone SE'de bu vergi zammından kurtuldu. Şirket ülkede sadece Hindistan'da üretilen iPhone 6s'leri satacak.

https://economictimes.indiatimes.com/tech/hardware/after-se-made-in-india-iphone-6s-set-to-hit-a-store-near-you-soon/articleshow/64741606.cms Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
dere.beyi 11 ay en beğenilen
bu niye bizde olmuyor arkadaş ?
avrasya tüneli
3. köprü
osmangazi
bunlara toplam 15 milyar dolar tutarken bu paralar özel şirkete gidiyor
bunu yapana kadar bu parayla kendimiz yapıp ücretsiz halkı geçirsek bu tip şirketlere 5 yıl falan vergi indirimi yapsak binlerce kişi ekmek yese olmazmı ?
....
aaa pardon çok insani şeyler söyledim ondan bu ülkede olmaz bunlar rantistan da yaşıyoruz pardon...
çinde ortalama asgari ücret 250 dolar civarı
bizde 350 dolar pek bi fark yok ki biz avrupaya asyaya heryere yakınız neyse...
bu niye bizde olmuyor arkadaş ?avrasya tüneli3. köprüosmangazibunlara toplam 15 milyar dolar tutarken bu paralar özel şirkete gidiyorb...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +24
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
General. 11 ay dere.beyi
Harbiden çok acı bir tablo bizim için.
Adamlar 1.5 milyar insanı doyururken, biz 80 milyonu doyuramıyoruz.
Oradaki asgari ücretle fiyat endeksine bakarsak bizim durum içler acısı.
Harbiden çok acı bir tablo bizim için.Adamlar 1.5 milyar insanı doyururken, biz 80 milyonu doyuramıyoruz.Oradaki asgari ücretle fiyat endeksine baka...
Devamını Gör
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Dexter Morgan 11 ay
Bize gelsinler. 1600 liraya amele gibi çalıştırabilirler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sharparrow 11 ay
Apple'ın insanlara layık gördüğüne bakın! 7si 8i piyasaya çıkmış bir ürünün ta bilmem kaç sene önceki modelini yapıp satmak için uğraşıyor... Bunlar resmen insanları aptal yerine koyuyorlar... Hemde yazılımla performansının yarısını düşürdüğü bir telefonu.. ayıptır, insanlık değildir.. kendi ülkende iPhone 10 sat, Hindistanda 6s... İşte bunların insan anlayışı, çağdaş demokratik uygar enlektüel medeni.... Ha si.tirin ırdan ... Kendi ülkende yapta satsana.. başkalarına yıllar öncesinin telefonunu layık gören ama kendilerine gelince en son modeli layık gören zihniyet... Şayet onların nezdinde bu medeniyetse o sizin olsun ben medeni değilim.. bana sadece insan desinler yeter.. sizin geldiğiniz yer ancak attan inip ata binmektir. Thomas Hobbes taa 17.yy'da boşuna dememiş insan insanın kurdudur diye.. işte bugünkü amrikan felsefesini anlatmış...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alp0007 11 ay
6s hala niye üretiliyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dere.beyi 11 ay en beğenilen
bu niye bizde olmuyor arkadaş ?
avrasya tüneli
3. köprü
osmangazi
bunlara toplam 15 milyar dolar tutarken bu paralar özel şirkete gidiyor
bunu yapana kadar bu parayla kendimiz yapıp ücretsiz halkı geçirsek bu tip şirketlere 5 yıl falan vergi indirimi yapsak binlerce kişi ekmek yese olmazmı ?
....
aaa pardon çok insani şeyler söyledim ondan bu ülkede olmaz bunlar rantistan da yaşıyoruz pardon...
çinde ortalama asgari ücret 250 dolar civarı
bizde 350 dolar pek bi fark yok ki biz avrupaya asyaya heryere yakınız neyse...
2 Yanıt Yanıtla +24
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
General. 11 ay dere.beyi
Harbiden çok acı bir tablo bizim için.
Adamlar 1.5 milyar insanı doyururken, biz 80 milyonu doyuramıyoruz.
Oradaki asgari ücretle fiyat endeksine bakarsak bizim durum içler acısı.
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Moving On 11 ay dere.beyi
İşte bunlar olduğu zaman güzel bir hayat yaşamaya başlayacağız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
troe 11 ay
Amerika, Hindistan'da üretilenlerden vergi almıyor mu?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
versamaxx 11 ay troe
Orada ürettiğini oraya satıyor. Hindistan dışına çıkarmıyor.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkhair 11 ay
bir süredir ios 10 lu 6s var elimde. Şunu söyleyebilirim, ios 10 performansını ios 12 ile yakalayabilirlerse kesinlikle alınabilecek bir telefon. Pil hariç her yönü ile yeten bir telefon
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
intel7mix 11 ay darkhair
darkhair
bir süredir ios 10 lu 6s var elimde. Şunu söyleyebilirim, ios 10 performansını ios 12 ile yakalayabilirlerse kesinlikle alınabilecek bir telefon. Pil hariç her yönü ile yeten bir telefon

6s ve öncesi alınmaz alanada hayırlı uğurlu olsun. Yeni güncellemelerle yavaslatirlar güzelce
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +294 12 Angry Men +241 Redeemertr +167 Informed +154 madmahmutd +152 serdar_k +132 KoşanBalık +119 csh +117 MS4343 +97 aca-n +95
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5057 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iphone 6s, akıllı telefon ve
10 etiket daha hindistan vergi cep telefonu seri üretim ihtalat Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 11 ay Samsung Galaxy Note 9 tanıtım tarihi resmi olarak açıklandı 11 ay Bir dönem sona eriyor: 2022 itibarıyla kutulu oyunlar piyasadan kalkabilir 11 ay 2019 Aston Martin DBS Superleggera tanıtıldı; 715 beygirlik V12 ünite 11 ay Forza Horizon 4 vs. gerçek hayat [Video] 11 ay Nvidia'dan robotlar için işlemci l 5 yılda geliştirildi 11 ay Apple, macOS Mojave’nin herkese açık ilk beta sürümünü yayınladı 11 ay Yeni havalimanında milyonluk BMW i8 modelleri hizmet verecek 11 ay Uzay ülkesi Asgardia'nın devlet başkanı seçildi 11 ay Yeni AirPods kablosuz şarj kutusu iPhone'ları da şarj edebilecek 11 ay Samsung'un yeni ISOCELL Plus teknolojisi ile düşük ışıkta kaliteli fotoğraflar çekilebilecek 11 ay The Predator filminin yeni fragmanı yayımlandı 11 ay Meizu CEO'su açıkladı: Meizu X8, Xiaomi Mi 8 SE'den daha iyi olacak 11 ay LG V40 beş kameraya sahip ilk akıllı telefon olabilir 11 ay Snapdragon 632, 439 ve 429 resmi olarak duyuruldu 11 ay Xiaomi Mi Band 3, 17 günde 1 milyon adet sattı 11 ay GDDR6 ile donatılmış bir Nvidia mühendislik kartı sızdırıldı 11 ay Ethereum 450 doların altına düştü 11 ay Dünyanın en küçük bilgisayarı ile tanışın 11 ay Caz festivali için özel Apple Music içeriği 11 ay Ortam koşullarına uyum sağlayan akıllı protez geliştirildi 11 ay GÖRÜNTÜLENEN Apple, Çin dışında iPhone 6s seri üretimine başladı Sonraki Trump'tan Harley Davidson'a tehdit: "Bu onlar için sonun başlangıcı olur" 11 ay DARPA, palete dönüşebilen tekerlek sistemi geliştiriyor 11 ay Audi, ilk tam elektrikli aracının tanıtım tarihini erteledi 11 ay Microsoft, Surface cihazları için USB Type-C adaptörü çıkarıyor 11 ay Instagram'a görüntülü görüşme özelliği geldi! 11 ay Yeni teknoparkların kurulacağı bölgeler belli oldu 11 ay WPA3 Wi-Fi güvenlik protokolü hizmete girdi 11 ay FCC sertifikası alan Samsung Galaxy Note 9, Ağutos ayında tanıtılacak 11 ay Apple'ın iş görüşmesinde adaylara yönelttiği 48 ilginç soru 11 ay Trafik tıkanıklığını azaltan akıllı telefon sistemi geliştiriliyor 11 ay Twitter, Chirp uygulaması ile Apple Watch'a geri döndü 11 ay Eğlenirken para ve ödül kazanmanın yolu VeniVidiWon’dan geçiyor 11 ay Otomobiller de dahil olmak üzere ABD'de üretilen ürünlere yüzde 70'e varan vergi geldi! 11 ay Adobe ''üzerinde oynanmış görüntüleri'' tespit eden yapay zeka geliştirdi 11 ay Çentiksiz Huawei Mate 20'nin yeni bir görüntü sızdı 11 ay Einstein'ın izafiyet teorisi evrensel ölçekte kanıtlandı 11 ay iMac 27" 5K (2017) alınır mı? Son karar videosu 11 ay Instagram'ın değeri tam 100 milyar dolara ulaştı 11 ay Xiaomi Mi Max 3 Pro ortaya çıktı: Snapdragon 710, 5.400 mAh pil, 128 GB depolama alanı 11 ay Savunma sanayii için yerli çipler üretilecek Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
ARAMIZDA SNİPER VAR
DH Forum
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim