Xiaomi Mi Band 4'ün, NFC ve Bluetooth 5 ile geleceği onaylandı

Xiaomi'nin piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni akıllı bileklik modeli Mi Band 4 ile ilgili çok fazla şey bilinmiyordu. Ancak ortaya çıkan yeni raporlar, kullanıcıların merakla beklediği ürünle ilgili bazı teknik ve tasarım detaylarını ortaya koyuyor.

Fiyat politikası aynı mı kalacak?

Xiaomi Mi Band 4, kullanıcıların akıllı bileklikleriyle ödeme yapabilecekleri NFC özelliği ve kablosuz teknolojinin en son sürümü olan Bluetooth 5 ile gelecek. NFC özelliği Mi Band 3'ün global versiyonunda da vardı. Aynı zamanda cihazın bir GPS ve barometrik altimetre içereceği ve böylece konumun daha keskin bir şekilde tespit edileceği belirtiliyor. Zira Mi Band modellerinde adımsayarın çok sağlıklı çalışmadığı bilinen bir durum.

Tüm bunların yanında Mi Band 4, tasarımı yenilenerek plastik yerine temperli camla kaplı renkli bir dokunmatik ekranla gelecek. Bu noktada akla gelen ilk şey, ürünün fiyat etiketinin ne olacağı. Xiaomi, yapacağı bu iyileştirme ve yenilikler sonrasında hala agresif fiyat politikasını mı benimseyecek, yoksa ürün fiyatını yukarıya mı çekecek? Bu sorunun cevabını da önümüzdeki süreçte hep beraber göreceğiz.

https://www.xda-developers.com/xiaomi-mi-band-4-coming-this-year/