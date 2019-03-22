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Xiaomi Mi Band 4'ün, NFC ve Bluetooth 5 ile geleceği onaylandı

Çinli teknoloji şirketi Xiaomi'nin bu yıl piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni akıllı bileklik modeli Mi Band 4 ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. İşte cihazın teknik detayları.
2 ay
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Cep Tel Aksesuarları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Xiaomi'nin piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni akıllı bileklik modeli Mi Band 4 ile ilgili çok fazla şey bilinmiyordu. Ancak ortaya çıkan yeni raporlar, kullanıcıların merakla beklediği ürünle ilgili bazı teknik ve tasarım detaylarını ortaya koyuyor.

Fiyat politikası aynı mı kalacak?

Xiaomi Mi Band 4, kullanıcıların akıllı bileklikleriyle ödeme yapabilecekleri NFC özelliği ve kablosuz teknolojinin en son sürümü olan Bluetooth 5 ile gelecek. NFC özelliği Mi Band 3'ün global versiyonunda da vardı. Aynı zamanda cihazın bir GPS ve barometrik altimetre içereceği ve böylece konumun daha keskin bir şekilde tespit edileceği belirtiliyor. Zira Mi Band modellerinde adımsayarın çok sağlıklı çalışmadığı bilinen bir durum.
Tüm bunların yanında Mi Band 4, tasarımı yenilenerek plastik yerine temperli camla kaplı renkli bir dokunmatik ekranla gelecek. Bu noktada akla gelen ilk şey, ürünün fiyat etiketinin ne olacağı. Xiaomi, yapacağı bu iyileştirme ve yenilikler sonrasında hala agresif fiyat politikasını mı benimseyecek, yoksa ürün fiyatını yukarıya mı çekecek? Bu sorunun cevabını da önümüzdeki süreçte hep beraber göreceğiz.

https://www.xda-developers.com/xiaomi-mi-band-4-coming-this-year/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 1 ay
Kullanmamışsın belli ayrıca konu hakkın dan bir habersin oda belli illa her habere yorum yazmanın manası yok kardeşim yeterince gereksiz yorum var.
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Spider_hip 1 ay
Valla bu noktada aklıma ilk gelen şey fiyatı değil şarj süresi oldu. 2 haftalık şarj ile ünlü miband serisi 3-5 güne inecekse, zaten samsung apple falan alternatifleri var. Benim için saatte önemli olan uzun şarj. Ha içine sim koyacaklarsa ok telefon derim her gün şarj ederim o başka :)
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Jül Sezar 1 ay Spider_hip
Içinde sim var diye mi telefonu her gün şarj ediyorsun?
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Çağdaş ÖZGÜR 1 ay
Renkli ekran
Kordondan çıkarmadan şarj
NFC (Google pay veya Apple pay desteklemeyecekse pek bi işede yaramaz)
Ekran / Kasa yüzdesi mi band 3 boyutunda %80-90 arası ekran kasa oranı süper olur.
Yeni eklenebilecek özellikler
Tüm bu gelişmelere rağman kalınlık ve boyut büyümeden 10 günlük şarj performasını koruması.
Fiyat çok önemli değil 100 dolara kadar alınabilir.
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ssbrutality 1 ay
band 4 e GPS gelirse o fiyatlatı unutun amazfit biple aynı fiyata gelir bence amazfit almak daha mantıklı.
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benhuraxu 2 ay
Hepsiburada'dan Mi band 3 global versiyonunu almıştım. Nfc özelliğinden haberdar değildim.
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fuckulteli 2 ay
Mi Band 3 kullanıyorum.
Ülkemde ödemede çalışmayacak ise NFC gereksiz. GPS hem şarj ömrünü kısaltacak, hem maliyet artacak, adım sayarı kullanmak yeterli.
Ekran üzeri dokunma hassasiyetini geliştirebilirler, plastik yerine cam olabilir. Arka planda kronometre, geri sayım sayacı gibi sayaçlar çalışabilmeli. İçerik olarak hafif özellikler eklenebilir.
(fiyatı artıracağı için gereksiz ama WhatsApp mesajlarını okuyoruz, yanıt için sesli mesaj göndermek için ekonomik bir mikrofon olabilir.)
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Mr.Data 2 ay fuckulteli
Sadece ödeme için değil ki kart kopyalama özelliği de var siteye, apartmana girerken kullandığımız kartları kopyalayıp kullanabiliyorsunuz.
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ssbrutality 1 ay fuckulteli
GPS şarj ömrünü yemez Amazfit bip kullanıyorum Dahili GPS var ve 47 gün batarya sürem var.
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Çağdaş ÖZGÜR 1 ay fuckulteli
bence bir Apple Watch alın siz.
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The.Mafia 2 ay
Gelecek nesil elimde olacak saatler artık eski saatler antika olur bunların şarj problemine çözüm bulsalar süper olur batarya ile sürekli şarj etmek sıkıntı oluyor
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Çağdaş ÖZGÜR 1 ay The.Mafia
Mi band 3 yaklaşık 10 günü rahat çıkarıyor daha ne bekliyosunuz 3 ayda birmi şarj olsun.
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0MG90 2 ay
Mi Band 3 şu an yeterli bence.
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dr20mouse 2 ay
Fiyatı en az 50 dolar olur böyle çıkarsa
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