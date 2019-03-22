Xiaomi Mi Band 4'ün, NFC ve Bluetooth 5 ile geleceği onaylandı

Teknoloji Editörü
Xiaomi'nin piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni akıllı bileklik modeli Mi Band 4 ile ilgili çok fazla şey bilinmiyordu. Ancak ortaya çıkan yeni raporlar, kullanıcıların merakla beklediği ürünle ilgili bazı teknik ve tasarım detaylarını ortaya koyuyor.
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Fiyat politikası aynı mı kalacak?
Xiaomi Mi Band 4, kullanıcıların akıllı bileklikleriyle ödeme yapabilecekleri NFC özelliği ve kablosuz teknolojinin en son sürümü olan Bluetooth 5 ile gelecek. NFC özelliği Mi Band 3'ün global versiyonunda da vardı. Aynı zamanda cihazın bir GPS ve barometrik altimetre içereceği ve böylece konumun daha keskin bir şekilde tespit edileceği belirtiliyor. Zira Mi Band modellerinde adımsayarın çok sağlıklı çalışmadığı bilinen bir durum.
Tüm bunların yanında Mi Band 4, tasarımı yenilenerek plastik yerine temperli camla kaplı renkli bir dokunmatik ekranla gelecek. Bu noktada akla gelen ilk şey, ürünün fiyat etiketinin ne olacağı. Xiaomi, yapacağı bu iyileştirme ve yenilikler sonrasında hala agresif fiyat politikasını mı benimseyecek, yoksa ürün fiyatını yukarıya mı çekecek? Bu sorunun cevabını da önümüzdeki süreçte hep beraber göreceğiz.
https://www.xda-developers.com/xiaomi-mi-band-4-coming-this-year/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kordondan çıkarmadan şarj
NFC (Google pay veya Apple pay desteklemeyecekse pek bi işede yaramaz)
Ekran / Kasa yüzdesi mi band 3 boyutunda %80-90 arası ekran kasa oranı süper olur.
Yeni eklenebilecek özellikler
Tüm bu gelişmelere rağman kalınlık ve boyut büyümeden 10 günlük şarj performasını koruması.
Fiyat çok önemli değil 100 dolara kadar alınabilir.
Ülkemde ödemede çalışmayacak ise NFC gereksiz. GPS hem şarj ömrünü kısaltacak, hem maliyet artacak, adım sayarı kullanmak yeterli.
Ekran üzeri dokunma hassasiyetini geliştirebilirler, plastik yerine cam olabilir. Arka planda kronometre, geri sayım sayacı gibi sayaçlar çalışabilmeli. İçerik olarak hafif özellikler eklenebilir.
(fiyatı artıracağı için gereksiz ama WhatsApp mesajlarını okuyoruz, yanıt için sesli mesaj göndermek için ekonomik bir mikrofon olabilir.)