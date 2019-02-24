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Xiaomi Mi Mix 3 5G Avrupa fiyatı belli oldu

Xiaomi’nin ilk 5G destekli akıllı telefonu olacak Xiaomi Mi Mix 3 5G, Avrupa’ya geliyor. Yanında Xiaomi Mi 9 amiral gemisini de getiriyor. Detaylar haberimizde.
2 ay
18,3b
1
21
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçtiğimiz hafta Mi 9 amiral gemi modelini tanıtan Xiaomi’nin MWC 2019 fuarında Avrupa’ya da bir sürpriz vardı. Xiaomi Mi Mix 3 5G modeli uygun bir fiyat etiketi ile Avrupa kıyılarına ulaşacak.

Xiaomi Mi Mix 3 5G özellikleri ve fiyatı

Xiaomi Mi Mix 3 modeli 6.4 inçlik AMOLED ekranda 2340 x 1080 piksel çözünürlük sunuyor. Kızaklı yapı sayesinde ekran-kasa oranı yüzde 94 seviyesini yakalamış. Tamamen kızaklı olmasına rağmen telefon yine oldukça ince bir gövdeye sahip. Kızak 300 bin açış kapatışa dayanıklı. Ayrıca harekete 5 farklı ses efekti atanabiliyor. Tasarım tarafında ünlü Philippe Starck imzası var.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi 9 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı"

Telefona Snapdragon 855 yonga seti güç veriyor. Xiaomi’nin ikinci Snapdragon 855 yonga setli akıllı telefonu olacak ancak ilk 5G destekli akıllı telefonu olma özelliğine sahip.  

Telefonda ana kamera 12MP çözünürlüğünde Sony IMX363 sensör barındırıyor. F/1.8 aralıklı kameranın yardımcısı ise f/2.4 aralıklı 12MP çözünürlüğündeki sensör. Yapay zekâ yardımı ile birlikte daha kaliteli çekimler yapılırken HDR desteği ve 960 fps yavaş çekim imkânı da sunuluyor.  

Kızaklı yapıya entegre edilen ana kamera 24MP çözünürlüğünde Sony IMX576 sensör barındırıyor. 1 micron pikxel büyüklüğü ile karanlık ortamlarda başarılı çekimler yapan sensörün yarımdıcısı ise 2MP çözünürlüğünde ve derinlik algılıyor. Çift kamera 3D yüz tanıma sensörü ile desteklenmiş.

3200mAh kapasiteli batarya QuickCharge 4+ ile destekleniyor. Ayrıca 10W kablosuz şarj desteği ile yine çok hızlı şarj olabiliyor. Xiaomi Mi Mix 3 5G için 600 Avro başlangıç fiyatı belirlenmiş. Muhtemelen 6GB RAM ve 128GB kapasite için geçerli. Böylece Xiaomi Mi Mix 3 5G şimdilik en ucuz 5G akıllı telefonu ünvanına da sahip oldu. Telefon Mayıs ayında piyasaya çıkacak.

Diğer taraftan Xiaomi Mi 9 modeli için 6GB RAM ve 64GB kapasiteli versiyon 449 Avro, 128GB kapasiteli versiyon ise 499 Avro fiyat etiketine sahip. Çin fiyatlarına göre daha yukarıda diyebiliriz. Muhtemelen ülkemizde de Mi 8 giriş fiyatından daha pahalı olacak.

 

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clb12 2 ay en beğenilen
Xiaomi de b.kunu cikardi artik bu fiyatlarla.
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Opioid 2 ay
Bu fiyatlara Xiaomi alınmaz Bunlar kendi markasını alım gücü düşük üçüncü dünya ülkeleri değilde Gelişmiş ülkelerin vatandaşlarımı alıyor sanıyor. 600€ telefona verecen birde reklam çıkacak
Bu fiyatlara Xiaomi alınmaz Bunlar kendi markasını alım gücü düşük üçüncü dünya ülkeleri değilde Gelişmiş ülkelerin vatandaşlarımı alıyor sanıyor. 600€ telefon...
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foreveriphone 2 ay
Ben xiaomi amiral gemisi cihaza kulaklığı, IP sertifikası olmadığı romunda reklam barındırdığı, resmi garantisi olmadığı steryo ses sistemi olmadığı için ve çoğu modelinde sd kart desteği bulunmadığından ve OS güncellemesini düzenli olarak vermediğinden 3000tl den fazla para vermem.Samsunga 6000tl veririm ama Xiaomi ye vermem.Lg G5 Türkiye modeline 8.0 ve bootloader kilidi açma özelliğini vermedi o gün bitti gözümde.Samsung Huawei Apple bunlardan şaşma.Şaşıyorsanda oppo al.
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Xiaomiseverim 2 ay
Xiaomisevmem
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scorpion20 2 ay Xiaomiseverim
İçsel çatışma mı?
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teknokaptan 2 ay
size az bile yap seneye 700 dollar 2 yil icinde 1000 dollar telefon satacak merak etmeyin.
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Fenomenon 2 ay
600€'luk telefon tasarım anlamında tüm telefonlardan daha iyi bence. bugün amiral gemileri olmuş 1000$. evet xiaomi'nin fiyatları yükseldi ama bunu sorumlusu xiaomi değil apple'dır. apple 650$'lık telefon yaparken xiaomi de 350-400$'lık telefon yapıyordu. apple-samsung 1000$'a dayanınca xiaomi bey de fiyatları artırdı. ancak piyasaya göre yine çok uygun. 1000€ 600€'dan %67 daha fazla. %3-5 fardan bahsetmiyoruz. %67 fark var. ki mi9 450€. yani 1000€'lık amiral gemisi mi9'dan %122 daha fazla. ama tabi benim için mi9'lar falan artık hayal. $ zaten felaket arttı. şuan mi6 kullanıyorum ama ilerde alacağım xiaomi'ler lite modelleri olur anca.
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Angel of the Lord 2 ay
Xiaomi amiral gemileri hala Samsung seviyesine ulaşmadı yalnız. Performans olarak söyleyecek laf yok o fiyata fakat öte kalan her konuda Samsung ve Huawei açık ara öndeler. Xiaomi yıllarca mikrofon sorunu yaşadı. Samsung videolarda gayet güzel ses kalitesi sunarken Xiaomi MI6 ve Note 3 ile saçma sapan ses kalitesi sunuyordu. Samsung pahalı evet ama o fiyatın hakkını vermese dahi üstünlüğü var hala.
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muroooo19 2 ay
bizim milletde ayrı alem. Benim arkadaş 3600 e samsung s8 mi almıştı. Clash of clans oyununu yan yana koyduk benim mi6 net 1 saniye erken açtı. ve fiyatı 1934 tl. Ulan 800 900 dolar samsung veriyor milletin zoruna gitmiyor snapdragon 855 işlemcili telefon 2000 tl daha ucuza geliyor eline bizim millet ona laf ediyor. samsungun amiral gemisine denk xiaomi telefon 2000 3000 lira daha ucuza satılıyor. daha ne kadar ucuza satabilirler merak ediyorum. kamerasız mı yapsınlar telefonu. ucuz olacak diye.
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danlabilic 2 ay muroooo19
koyduğu kamerada bişey olsa keşke çamur gibi:d
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Askaparta 2 ay
Xiaomi yakışmıyor sana. Havaya girip huvaileşme.
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Celonfix 2 ay
Xiaomi'ninde bir farkı kalmadı artık Samsung ve İphone'dan. Popüler kültürün eseri oldu. Anca her sene çentikli telefon çıkarmaya başladı yüksek fiyatlara. Özelliklede MIUI'ın içine reklam koymasıyla benim için bitti. Eskiden telefonuma MIUI romu kurardım,şimdi Xiaomi marka telefon alsam dahi MIUI kullanmam.Vivo ve Oppo çok daha yenilikçi firmalar.
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alemburda34 2 ay Celonfix
şaka gibisiniz hakikaten sen nerelere giriyorsunda reklam görüyorsun bende xiaomi kullanıyorum ok reklam arada bir görüyorum ama ayda 3-4 kez anca görüyorum.
Oda reklamı ayarlardan kapamaya üşendiğimden, xiaomi çin forumuna gir adamlar adım adım anlatıyor nasıl yapılacağını.
Adamların kullandığı işlemci ve ram ve amoled gibi teknolojileri bir arada uygun fiyata verebilen örnek gösterde bizde alalım. Xiaomi alan adam genelde normal kullanıcı değil araştıran kullanıcıdır.
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Opioid 2 ay
Bu fiyatlara Xiaomi alınmaz Bunlar kendi markasını alım gücü düşük üçüncü dünya ülkeleri değilde Gelişmiş ülkelerin vatandaşlarımı alıyor sanıyor. 600€ telefona verecen birde reklam çıkacak
1 Yanıt Yanıtla +13
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muroooo19 2 ay Opioid
900 dolar ver samsung al. zor deil yani 2 bin tl farkediyor şunun şurasında. ayrıca mi6 sahibi biri olarak öyle reklamdan rahatsız olduğum olmadı. bu ne mk demedim. porno siteleri gibi reklam pompaladığını felan sanıyorsunuz galiba.
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clb12 2 ay en beğenilen
Xiaomi de b.kunu cikardi artik bu fiyatlarla.
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