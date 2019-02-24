Xiaomi Mi Mix 3 5G Avrupa fiyatı belli oldu

Geçtiğimiz hafta Mi 9 amiral gemi modelini tanıtan Xiaomi’nin MWC 2019 fuarında Avrupa’ya da bir sürpriz vardı. Xiaomi Mi Mix 3 5G modeli uygun bir fiyat etiketi ile Avrupa kıyılarına ulaşacak.

Xiaomi Mi Mix 3 5G özellikleri ve fiyatı

Xiaomi Mi Mix 3 modeli 6.4 inçlik AMOLED ekranda 2340 x 1080 piksel çözünürlük sunuyor. Kızaklı yapı sayesinde ekran-kasa oranı yüzde 94 seviyesini yakalamış. Tamamen kızaklı olmasına rağmen telefon yine oldukça ince bir gövdeye sahip. Kızak 300 bin açış kapatışa dayanıklı. Ayrıca harekete 5 farklı ses efekti atanabiliyor. Tasarım tarafında ünlü Philippe Starck imzası var.

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Telefona Snapdragon 855 yonga seti güç veriyor. Xiaomi’nin ikinci Snapdragon 855 yonga setli akıllı telefonu olacak ancak ilk 5G destekli akıllı telefonu olma özelliğine sahip.

Telefonda ana kamera 12MP çözünürlüğünde Sony IMX363 sensör barındırıyor. F/1.8 aralıklı kameranın yardımcısı ise f/2.4 aralıklı 12MP çözünürlüğündeki sensör. Yapay zekâ yardımı ile birlikte daha kaliteli çekimler yapılırken HDR desteği ve 960 fps yavaş çekim imkânı da sunuluyor.

Kızaklı yapıya entegre edilen ana kamera 24MP çözünürlüğünde Sony IMX576 sensör barındırıyor. 1 micron pikxel büyüklüğü ile karanlık ortamlarda başarılı çekimler yapan sensörün yarımdıcısı ise 2MP çözünürlüğünde ve derinlik algılıyor. Çift kamera 3D yüz tanıma sensörü ile desteklenmiş.

3200mAh kapasiteli batarya QuickCharge 4+ ile destekleniyor. Ayrıca 10W kablosuz şarj desteği ile yine çok hızlı şarj olabiliyor. Xiaomi Mi Mix 3 5G için 600 Avro başlangıç fiyatı belirlenmiş. Muhtemelen 6GB RAM ve 128GB kapasite için geçerli. Böylece Xiaomi Mi Mix 3 5G şimdilik en ucuz 5G akıllı telefonu ünvanına da sahip oldu. Telefon Mayıs ayında piyasaya çıkacak.

Diğer taraftan Xiaomi Mi 9 modeli için 6GB RAM ve 64GB kapasiteli versiyon 449 Avro, 128GB kapasiteli versiyon ise 499 Avro fiyat etiketine sahip. Çin fiyatlarına göre daha yukarıda diyebiliriz. Muhtemelen ülkemizde de Mi 8 giriş fiyatından daha pahalı olacak.