Xiaomi Mi Mix Alpha, %180 ekran gövde oranıyla tanıtıldı

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, yeni deneysel amiral gemisi akıllı telefonunu tanıttı. Mi Mix Alpha modelinde “Surround Screen” adı verilen bir ekran yer alıyor ve bu ekran, cihazın etrafını sarıyor. Xiaomi’nin açıklamasına göre ekran-gövde oranı yüzde 180,6 olan (cihazda bulunan ekranın yüzey alanını, cihazın ön yüzüyle oranlayan Xiaomi, tanıtım için böyle bir yola girmiş) cihaz, ekran olmayan yerlerinde ise havacılık seviyesi titanyum kullanıyor. Kullanılan bu materyal, paslanmaz çelikten daha hafif ve dayanıklı.

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Xiaomi’nin üretim sürecinde bir hayli zorlandığı bu akıllı telefonu, 19.999 yuan fiyatla, yani 2810 dolardan satışa sunulacak. Samsung Galaxy Fold’dan bile daha pahalı olacak bu cihaz, içerisindeki parçaların yüksek kalitesinin de yanında aslında üretim süreci yüzünden bu denli pahalı. Tam anlamıyla parçaları katman katman dizmek zorunda olan Xiaomi, önce anakartı ve bağlantılı parçaları, ardından iç iskeleti, ardından ekranı, daha sonra üzerindeki korumayı teker teker monte ediyor.

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Telefonun belirleyici özelliği her ne kadar ekranı olacak olsa da bir diğer dikkat çekici nokta daha mevcut. 108 megapiksellik arka kamera,çözünürlükte fotoğraflar çekebiliyor ve aynı zamandakapasitesine sahip bir kamerayla geliyor. Kameralar tabii ki bunlarla bitmiyor ve üçüncü birdeyeteneğiyle geliyor. Cihaz, yapısı gereği bir selfie kamerasına gerek duymuyor çünkü arka kameraların olduğu yerde de zaten bir ekran mevcut. Bu kısımda çözümü dikey olarak bir çizgi şeklinde boşluk bırakarak çözen Xiaomi, ekranı bu bölümde tabii ki öne kıyasla daha küçük bırakmış durumda.Cihazın tamamen ekrandan oluşmasının bir diğer etkisi ise fiziksel yan butonlara sahip olamaması şeklinde karşımıza çıkıyor. Bunlar yerine üst tarafta bir butona sahip Mi Mix Alpha, yan taraflarında ise basınca duyarlılığa sahip. Geri kalan tüm parçalar ekranın altına gizlenmiş durumda. Bunlar arasında parmak izi okuyucu, ekranı titreterek hoparlör işlevi gören akustik teknoloji yer alıyor ve öncülü Mi Mix modeli gibi ultrasonik dalgalar kullanılarak yakınlık sensörünün işlevi de ekran altından yerine getiriyor.Cihazın iç tarafındaçipseti,vedâhili depolama bulunuyor. Şimdiden 5G frekanslarını Çin’deki üç büyük operatör için destekleyen telefon,geliyor veyeteneğine sahip. Mi Mix Alpha her ne kadar prototip bir cihaz gibi görünse de Xiaomi’nin açıklamasına göre küçük çaplı seri üretim başladı vestoklar, satış için yeterli hâle gelecek. Cihazın Çin’den dışarı Xiaomi aracılığıyla çıkıp çıkmayacağı ise bilinmiyor.