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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi Mi Mix Alpha, %180 ekran gövde oranıyla tanıtıldı

    Xiaomi'nin gövdenin her yerini ekranla kapladığı akıllı telefonu Mi Mix Alpha tanıtıldı. Cihaz, %180,6 ekran gövde oranına sahip ve 2810 dolar fiyat etiketiyle geliyor.
    3 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
    4,9b
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    48
    Cep Telefonları
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, yeni deneysel amiral gemisi akıllı telefonunu tanıttı. Mi Mix Alpha modelinde “Surround Screen” adı verilen bir ekran yer alıyor ve bu ekran, cihazın etrafını sarıyor. Xiaomi’nin açıklamasına göre ekran-gövde oranı yüzde 180,6 olan (cihazda bulunan ekranın yüzey alanını, cihazın ön yüzüyle oranlayan Xiaomi, tanıtım için böyle bir yola girmiş) cihaz, ekran olmayan yerlerinde ise havacılık seviyesi titanyum kullanıyor. Kullanılan bu materyal, paslanmaz çelikten daha hafif ve dayanıklı.
    Telefonun belirleyici özelliği her ne kadar ekranı olacak olsa da bir diğer dikkat çekici nokta daha mevcut. 108 megapiksellik arka kamera, 12.031 x 9024 çözünürlükte fotoğraflar çekebiliyor ve aynı zamanda 20 megapiksellik ultra geniş açılı, 1,5cm süper makro kapasitesine sahip bir kamerayla geliyor. Kameralar tabii ki bunlarla bitmiyor ve üçüncü bir telefoto lens de 12 megapiksel çözünürlükte 2x optik zoom yeteneğiyle geliyor. Cihaz, yapısı gereği bir selfie kamerasına gerek duymuyor çünkü arka kameraların olduğu yerde de zaten bir ekran mevcut. Bu kısımda çözümü dikey olarak bir çizgi şeklinde boşluk bırakarak çözen Xiaomi, ekranı bu bölümde tabii ki öne kıyasla daha küçük bırakmış durumda.

    Cihazın tamamen ekrandan oluşmasının bir diğer etkisi ise fiziksel yan butonlara sahip olamaması şeklinde karşımıza çıkıyor. Bunlar yerine üst tarafta bir butona sahip Mi Mix Alpha, yan taraflarında ise basınca duyarlılığa sahip. Geri kalan tüm parçalar ekranın altına gizlenmiş durumda. Bunlar arasında parmak izi okuyucu, ekranı titreterek hoparlör işlevi gören akustik teknoloji yer alıyor ve öncülü Mi Mix modeli gibi ultrasonik dalgalar kullanılarak yakınlık sensörünün işlevi de ekran altından yerine getiriyor.
    Xiaomi Mi Mix Alpha, %180 ekran gövde oranıyla tanıtıldı
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    Cihazın iç tarafında Qualcomm Snapdragon 855+ çipseti, 12GB RAM ve 512GB dâhili depolama bulunuyor. Şimdiden 5G frekanslarını Çin’deki üç büyük operatör için destekleyen telefon, 4050mAh bataryayla geliyor ve 40W hızlı şarj yeteneğine sahip. Mi Mix Alpha her ne kadar prototip bir cihaz gibi görünse de Xiaomi’nin açıklamasına göre küçük çaplı seri üretim başladı ve Aralık ayında stoklar, satış için yeterli hâle gelecek. Cihazın Çin’den dışarı Xiaomi aracılığıyla çıkıp çıkmayacağı ise bilinmiyor.
    Ayrıca Bkz. "Essential yeni telefonu üzerinde çalışmalara devam ediyor"
    Xiaomi’nin üretim sürecinde bir hayli zorlandığı bu akıllı telefonu, 19.999 yuan fiyatla, yani 2810 dolardan satışa sunulacak. Samsung Galaxy Fold’dan bile daha pahalı olacak bu cihaz, içerisindeki parçaların yüksek kalitesinin de yanında aslında üretim süreci yüzünden bu denli pahalı. Tam anlamıyla parçaları katman katman dizmek zorunda olan Xiaomi, önce anakartı ve bağlantılı parçaları, ardından iç iskeleti, ardından ekranı, daha sonra üzerindeki korumayı teker teker monte ediyor.


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    Hanzoli 3 sa. en beğenilen
    sektirsin gitsin 2810 dolar nedir
    1 Yanıt Yanıtla +37
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    Fenomenon 2 sa.
    Kimse kafana silah tutup zorla aldırmıyor :D
    Fiyatın yüksek olmasının nedeni satmak istememesi zaten. Çünkü talep çok olursa talebi karşılayamazlar büyük ihtimalle. O yüzden çok laf etmemek lazim. Adamlar 400$'a üst seviye telefon veriyor. Apple orta seviyeyi 600$'a iteliyor. Normalde olması gereken özellikleri pro diye 1000-1100$'a satıyor.
    Kimse kafana silah tutup zorla aldırmıyor :D Fiyatın yüksek olmasının nedeni satmak istememesi zaten. Çünkü talep çok olursa talebi karşılayamazlar büyük iht...
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    Yanıtla +23
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    SC0RPI0N 2 sa.
    Daha ucuza 2 tane telefon alıp birbirine bantlarım bundan daha iyi olur
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    1 Avatar
    ukc34 3 dk.
    Telefonu nerden tutsan elinde kalıyor 🤣🤣
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    -erna- 16 dk.
    Xiaomi bu sefer yapmış. Ekran kasa oranı konusunda son zamanlarda biraz geriden geliyordu. Bu telefon ile güzel bir atak yapılmış oldu.
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    cherkesomer 16 dk.
    tipine tükürdüğüm iponuna dünya para gömüp bunun fiyatına laf edenlere hele :) pahalı zaten de herkes alsın die yapılmamış belliki. ama harbi güzel olmuş ilerleyen zamanlarda bu tasarımı daha ucuza bekleyeceğiz artık..
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    Gravaze 17 dk.
    Hayatımda gördüğüm en manasız teknolojik ürün, şu katlanır telefon furyası geçip gitse de rahatlasak diyorken her yaptıkları yeni “inovasyon” manasız abidik gubidik şeyler olmaya başladı. Kusura bakmayın da şu nedir yahu, ne işimize yarayacak, hangi sorunumuza derman olacak? İnovatiflik ayrı saçmalık ayrı. Bu da kesinlikle ilki değil.
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    fuckulteli 19 dk.
    Ekranın sabit bir kasa gibi dışta kalacak şekilde alttan veya üstten ittirerek iç donanımı çıkarmak (tamir için vb) mümkün olsa güzel olur. Ekran bağlantısı kolayca ayrılsın, geri kalan tüm anakart, pil, kamera modülleri dışarı çıkabilsin. (şimdi birkaç sene sonra bunun pilini değiştirmek isteyince bu işlem mümkün olacak mı, olursa ne kadar kolay olacak?)
    Tasarım olarak fena değil, ha belki kullanışlılık olarak hoş olmaz ama üretilmiş olması güzel.
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    sniper23 27 dk.
    Bu telefon katlanabilir telefon değil gibi görünüyor. Pek pratik değil o zaman.
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    b0Ni 33 dk.
    Güzel olmuş ama ne kadar kullanışlı olacak önemli
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    IznickX 33 dk.
    Bu gibi inovasyonlar muhteşem..
    Satış için yapılmış hamleler değil tamamen psikolojik dev hamleler
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    haberelectro 35 dk.
    kudur trump
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    ceo-tr 40 dk.
    yere düşünce bakma hiç, direk ağla.
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