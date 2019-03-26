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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xiaomi Mi Notebook Air 12.5 (2019) duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı

Xiaomi’nin hafifliğiyle dikkatleri üzerine çekecek olan Mi Notebook Air 12.5 (2019) modeli duyuruldu. Yeni notebookun özellikleri ve fiyatı hakkında tüm detaylar haberimizde.
1 ay
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Xiaomi Mi Notebook Air 12.5 (2019) duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı
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Xiaomi’nin bugün Çin’de düzenlendiği etkinlik ile birlikte Mi Notebook Air 12.5 (2019) modeli resmiyet kazandı. 8. nesil Intel işlemcilerle güncellenen yeni notebook taşınabilirlik odaklı olarak kullanıcılara sunuluyor.
Ayrıca Bkz. "Xiaomi dünyanın en hızlı şarj teknolojisini duyuracak"

Xiaomi Mi Notebook Air 12.5 (2019) özellikleri

Xiaomi’nin yeni notebook modeli 12.9 mm kalınlığında. Ağırlığı ise 1.07 kilogram. Tamamı metal gövdesi düşünüldüğünde bu ağırlığın oldukça dikkat çekici olduğu söylenebilir. Adından da anlaşılabileceği üzere yeni notebookun ekran boyutu 12.5 inç. Bu ekran 1920 x 1080 çözünürlüğünde ve 5.71 mm çerçeve kalınlığı sunabiliyor. Ayrıca Harman ile ortaklaşa yapılan çalışma ile birlikte DTS surround ses teknolojisi de cihazın önemli özellikleri arasına eklenebilir. Her ne kadar batarya kapasitesi hakkında net bir bilgi verilmese de firmanın belirttiğin göre oldukça uzun süreler kullanma imkanınız olacak. Hatta sadece 35 dakikalık şarjla bataryanın yüzde 50’sini doldurabiliyorsunuz. Giriş çıkış birimleri ise 1x USB TYpe-C, 2x USB Type-A ve 3.5mm ses girişi olarak sıralanabiliyor.

Xiaomi Mi Notebook Air 12.5 (2019) duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı

Daha önceden de belirtiğimiz gibi 8. nesil Intel işlemcilerle gelen cihazın fiyat etiketine göre işlemci modeli de değişiyor. Başlangıç modeli olan M3 işlemcili Xiaomi Mi Notebook Air 12.5 (2019) 536 dolar fiyata sahip. Bu modele 4 GB RAM ve 128 GB hafıza eşlik ediyor. Aynı modelin 256 depolama kapasiteli versiyonu ise 596 dolar olarak açıklandı. Daha güçlü işlemci isteyen kullanıcıların yardımına ise i5 işlemci, 4 GB RAM ve 256 GB versiyon yetişiyor. Bunun fiyatı da 640 dolar olarak belirtildi. Yeni Mi Notebook Air 12.5 (2019) modeli raflardaki yerini ilk olarak 28 Mart tarihinde Çin’de alacak. Son olarak cihazın gümüş ve altın olmak üzere iki renk seçeneği ile geleceğini belirtelim.


https://www.gizchina.com/2019/03/26/12-5-inch-mi-notebook-air-with-8th-gen-intel-cpu-now-official/ Yorum Yaz
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Barthemana 1 ay en beğenilen
4 GB ram nedir Xiaomi? 200 dolarlık telefona bile 4 GB ram koyuyorsunuz ama Laptop gibi belleğin önemli olduğu platforma 8 GB ram koymuyorsunuz. Bravo gerçekten.
4 GB ram nedir Xiaomi? 200 dolarlık telefona bile 4 GB ram koyuyorsunuz ama Laptop gibi belleğin önemli olduğu platforma 8 GB ram koymuyorsunuz. Bravo gerçekten...
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kayamtky 1 ay
4 gb ram yetersiz.
Peki ilave 4 gb ram takılabiliyor mu ?
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çokrenkli 1 ay
İyi bir Linux bilgisayarı olur.
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tesbihcekenhoroz 1 ay
Yapma be xiaomi gearbestten aldığımız bütün macbook cakmasi pclerde bile minimum 4 GB ram var ve 200$ a aliyorken senin ne farkın varda 640$ vericez?
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emre1393 1 ay
Lamı cimi yok, ram az, en az 8 olması lazımdı.
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The.Mafia 1 ay
Fiyat performans açısından iyi
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mehmet_clk 1 ay
Fiyat performans olarak bakıldığında mükemmel bir seviyede, 8gb ram olmaması sıkıntı görünsede aslında amacına uygun kullanım için biçilmiş kaftan, şu fiyatıyla 400$-750$ arası rakip model tercihlerini mıknatıs gibi çeker diyebilirim. TR fiyatı abartılı olmazsa burada alan çok olur.
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Barthemana 1 ay en beğenilen
4 GB ram nedir Xiaomi? 200 dolarlık telefona bile 4 GB ram koyuyorsunuz ama Laptop gibi belleğin önemli olduğu platforma 8 GB ram koymuyorsunuz. Bravo gerçekten.
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