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Xiaomi dünyanın en hızlı şarj teknolojisini duyuracak

4000mAh kapasiteli bataryayı 17 dakikada doldurabilecek olan Xiaomi Super Charge Turbo teknolojisi bu hafta tanıtılıyor. Sadece 7 dakikada ise bataryanın yarısı doldurulabiliyor.
1 ay
6,5b
1
41
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde akıllı telefonlarda hızlı şarj konusu da rekabete dönüşmüş durumda. Oppo SuperVOOC teknolojisinin 50W seviyesine ulaşmasından sonra Huawei Super Charge da 55W ile sektörün en iyisi olmuştu. Xiaomi ise çıtayı daha da yukarı çekecek.

İlgi artıyor

Bilindiği üzere bataryaların daha uzun ömürlü olması konusunda henüz radikal bir adım göremedik. Genelde batarya kapasitesine göre akıllı telefonlarda 1-2 gün kullanım süresi alıyoruz. Ekstrem kapasitelerde ise bu süre uzuyor ancak bu sefer telefonun kalınlığı taşınabilir şarj istasyonu kadar oluyor.

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Akıllı telefon üreticileri bu alanda daha iyi yatırım yapabildikleri hızlı şarj konusuna yönelmiş durumda. Kullanıcının 3-5 dakika sürede telefonunu şarj ederek saatlerce kullanabilmesi sağlanıyor. Böylece kullanım süresi çok bölünmemiş oluyor.

Super Charge Turbo nedir?

Gün içerisinde yapılması beklenen etkinlikte firma Super Charge Turbo adını verdiği yeni teknolojisini tanıtacak. Yeni hızlı şarj teknolojisi 100W enerji aktarımı yapabiliyor ve 4000mAh kapasiteli bataryayı 17 dakikada doldurabiliyor. Yüzde 50 seviyesine ise 7 dakikada çıkabiliyor.

Xiaomi paylaştığı videoda Oppo SuperVOOC ile bir karşılaştırma da yapmış. Oppo SuperVOOC teknolojisi 17 dakikada 3700mAh kapasiteli bir bataryayı yüzde 65 seviyesine getirebiliyor.

Super Charge Turbo teknolojisinin nasıl çalıştığı ve ne tür güvenlik çözümleri sunduğu şimdilik bilinmiyor. Ayrıca hangi modelde karşımıza çıkacağı da net değil. Henüz geliştirme aşamasında olduğu için yıl sonuna doğru Xiaomi Mi Mix 4 veya gelecek yıl Mi 10 amiral gemilerinde karşımıza çıkabilir.

 

https://www.phonearena.com/news/Xiaomi-100W-fast-charging-tech_id114804 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Bloodin 1 ay en beğenilen Galatas4ray
Bataryayı hızlı öldürmemek için uygulanan bir teknoloji, %80-90 civarında şarjı yavaşlatarak elektronların hızla hücre çepherine yapışması azaltılır ve batarya daha uzun ömürlü olur. Bataryanın elektrik sağlaması elektronların hareketiyle olur, batarya ilk üretildiğinde neredeyse tamamı hareketli olan elektronlar şarj döngüleri içerisinde batarya hücrelerine yapışırlar ve batarya zamanla ölür. Her türlü hızlı şarj teknolojisi elektronların hücrelere yapışmasını hızlandırarak bataryayı daha hızlı öldürür. Elektronlar en yüksek yapışma oranını batarya bittiğinde yani %0'da gösterirler, bu yüzden telefon bataryalarının %10'un altına düşmemesini sağlamak önemlidir. Aynı şekilde %100'de de bu yapışma oranının yükseldiği görülür. Bundan hareketle testler gerçekleştiren bilim insanları bataryayı her daim %20 ila %80 arasında tutmanın batarya ömrünü 5 kattan fazla uzattığını farketmişlerdir. Bu oranı %10 ile %90 arasında tutmak bile bataryanın ömrünü 3 kata kadar uzatır.
Bataryayı hızlı öldürmemek için uygulanan bir teknoloji, %80-90 civarında şarjı yavaşlatarak elektronların hızla hücre çepherine yapışması azaltılır ve batarya ...
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interwap 1 ay intel7mix
2 yılda değiştirin önermesini sadece üreticilerden ve pazarlamacılardan beklerdik.
1 Yanıt Yanıtla +11
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TheStarBox 1 ay Mr. Jingles
Allahım tez zamanda bu ülkeye biraz fizik öğret amin.
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odyssa 1 ay
küçük tuvaleti yapmaya girince %50, büyük yapmaya girince %100 dolan telefon.
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Bay Robot 1 ay
Yok diamond elite platinum plus.
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Askaparta 1 ay
Yürü be Xiaomi, şarjın gibi yazılımın da uçsun.
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DH Misafiri 1 ay
ultra batar ya öldürücü
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DH Misafiri 1 ay
Başına birde ultra mega koyarsak daha mı hızlı olur sanki :)
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metehanturt 1 ay yeni yorumcu
Yine powerbank a ihtiyaç duyucaz hızlı şarj bataryayı. Öldürmüyor mu??
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Odysseus348 1 ay
bu pilleri tek hücre değil de ufak ufak çabuk dolan yüzlerce hücre haline dönüştüremiyorlar mı? teknolojik ya da fiziksel bir engel mi var? bahsettiğim metal kılıflı minik piller değil, onların açık halinin bir hücreye yüzlerce dizildiğini düşünün. mümkün değil mi böyle birşey?
ukala yanıtlar için şimdiden konunun cahili olduğumu belirteyim
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thehawk 1 ay
super fast turbo quick charge
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ø 1 ay
İyide bu işin çözümü belli, bataryayı örneğin 4000 değilde 2 adet 2000 yapacaksın, yani çift batarya olacak ve 5v veriyorsan 10v gğç verip o gücü ikiye böldüreceksin. Olay budur icat budur.
Konu kilit.
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ufuk172 1 ay
hızlı doldurmak güzel de; xiaomi bir de paket içerisine bu şarj aletlerini koysa süper olacak.
Telefon qc3 destekliyor; kutudan standart 2a5v 10wattlık saarj aleti çıkıyor.
herhalde xiaomi ilk kurulduğu günden beri aynı sarj aletini veriyor, ilk aldığım telefon redmi note2 idi; ondaki sarj aletiyle, gecen hafta aldığım redmi note7 sarj aleti aynı:(
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mechanicalmemo 1 ay
Mi note 3 sahibiyim, kutudan 9v2a/5v3a destekli şarj adaptörü çıktı .redmi'ye özel olabilir o uyguladığı politika.
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