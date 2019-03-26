Xiaomi dünyanın en hızlı şarj teknolojisini duyuracak

Son dönemde akıllı telefonlarda hızlı şarj konusu da rekabete dönüşmüş durumda. Oppo SuperVOOC teknolojisinin 50W seviyesine ulaşmasından sonra Huawei Super Charge da 55W ile sektörün en iyisi olmuştu. Xiaomi ise çıtayı daha da yukarı çekecek.

İlgi artıyor

Bilindiği üzere bataryaların daha uzun ömürlü olması konusunda henüz radikal bir adım göremedik. Genelde batarya kapasitesine göre akıllı telefonlarda 1-2 gün kullanım süresi alıyoruz. Ekstrem kapasitelerde ise bu süre uzuyor ancak bu sefer telefonun kalınlığı taşınabilir şarj istasyonu kadar oluyor.

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Akıllı telefon üreticileri bu alanda daha iyi yatırım yapabildikleri hızlı şarj konusuna yönelmiş durumda. Kullanıcının 3-5 dakika sürede telefonunu şarj ederek saatlerce kullanabilmesi sağlanıyor. Böylece kullanım süresi çok bölünmemiş oluyor.

Super Charge Turbo nedir?

Gün içerisinde yapılması beklenen etkinlikte firma Super Charge Turbo adını verdiği yeni teknolojisini tanıtacak. Yeni hızlı şarj teknolojisi 100W enerji aktarımı yapabiliyor ve 4000mAh kapasiteli bataryayı 17 dakikada doldurabiliyor. Yüzde 50 seviyesine ise 7 dakikada çıkabiliyor.

Xiaomi paylaştığı videoda Oppo SuperVOOC ile bir karşılaştırma da yapmış. Oppo SuperVOOC teknolojisi 17 dakikada 3700mAh kapasiteli bir bataryayı yüzde 65 seviyesine getirebiliyor.

Super Charge Turbo teknolojisinin nasıl çalıştığı ve ne tür güvenlik çözümleri sunduğu şimdilik bilinmiyor. Ayrıca hangi modelde karşımıza çıkacağı da net değil. Henüz geliştirme aşamasında olduğu için yıl sonuna doğru Xiaomi Mi Mix 4 veya gelecek yıl Mi 10 amiral gemilerinde karşımıza çıkabilir.