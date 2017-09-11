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Xiaomi Mi MIX 2 duyuruldu

Xiaomi’nin merakla beklenen çerçevesiz telefonu Mi MIX 2 duyuruldu. Yeni telefon biraz daha küçülmüş ama performansı büyümüş. Tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
8,1b
1
61
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Uzun süredir internete sızıntıları devam eden Xiaomi’nin yeni çerçevesiz akıllı telefonu Mi MIX 2 nihayet resmiyet kazandı. Firma yeni modelinde daha çok çalışmış ve eskiye oranla çok daha iyi bir model ortaya çıkmış.

Daha küçük

5.99 inçlik 2160x1080 piksel çözünürlüğünde IPS LCD ekrana sahip olan telefonun üç kenarı çok ince çerçevelere sahip. Alt kısımda ise kamera ve sensörler için eskiye göre daha ince bir çerçeve bırakılmış. Ekran kasa oranı ise yüzde 90 olmuş.

Modelin arka kısmı metal alaşımdan imal edilmiş. 4 kenarında ise kavis var. Böylece tutuş çok daha rahat hale getirilmiş. Parmak izi okuyucu yine burada konumlanmış. Ekran boyutu azaldığı için ilk modele göre Mi MIX 2 daha dar ve daha kısa bir gövdeye sahip. Bunun etkisiyle bataryanın biraz küçüldüğünü de söylemek gerek.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy Note 8 ön siparişleri memnuniyet verici"

Beklendiği gibi Snapdragon 835 yonga seti ile gelen modelde 6GB ve 8GB LPDDR4 RAM seçenekleri var. 8GB RAM sadece özel versiyona ayrılmış. Depolama kapasitesi ise 256GB seviyesine kadar çıkıyor.

Arka tarafta Mi 6 modelinde gördüğümüz Sony IMX386 ana sensörü yer alıyor. 12MP çözünürlüğünde olan kamera 4 eksenli OIS ve çift ton LED flaş ile destekleniyor. Ön kısımdaki 5MP çözünürlüğündeki kamera da otomatik odaklama özelliğine sahip.

Yenilikçi teknolojiler

Xiaomi ahize veya yakınlık sensörü gibi bileşenleri kaldırarak yerine yenilikçi özellikler getirmiş. Örneğin ahize yerine sesi bir alıcı ihtiyacı olmadan iletebilen kantilever piezoelektrik seramik akustik teknolojisi kullanılıyor. Yine yakınlık sensörü olarak ultrasonik mesafe teknolojisi kullanılıyor ve daha küçük boyutlarda. Bu sayede ön kısımdaki bileşen sayısı da azalmış oluyor. Ayrıca hoparlör de 50mW gücünde ve üst kısma monte edilmiş. Buradan gelen sesin doğrudan kullanıcıya yönelmesi için de yönlendirici bir bileşen kullanılmış.

 

Xiaomi Mi MIX 2 duyuruldu

Modelin bataryası 3400mAh kapasiteye sahip. İlk modelin 4400mAh kapasiteli bataryası gibi uzun kullanım ömrü sunmayacaktır ancak bileşenler ve optimiziasyonlar ile bir günü rahatlıkla çıkaracağını söyleyebiliriz. Ayrıca Quick Charge 3.0 teknolojisi sağlanmış.

Xiaomi Mi Mix 2 yine farklı versiyonlarla geliyor. 6GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi barındıran versiyon 500$ civarında. 6GB RAM ve 128GB kapasiteli versiyon 550$ civarında satılacak. 6GB RAM ve 256GB kapasite ise 614$.

Seramik gövdeli 8GB RAM ve 128GB kapasite için ise 720$ civarında bir meblağı gözden çıkarmak gerekiyor. Firmanın en pahalı telefonu yine Mi MIX 2 oldu diyebiliriz. Versiyonlar bu aydan itibaren satışa çıkacak. 

 

https://www.gizmochina.com/2017/09/11/xiaomi-mi-mix-2-official-smaller-faster-stronger/ Yorum Yaz
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General. 2 yıl en beğenilen
Dağ fare doğurdu
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BekirTemel 2 yıl
İlk neslin gölgesinde kaldı, benim gibi bu cihaza büyük umut bağlayan kesim hayal kırıklığı yaşadı, mi 6 bu cihazdan daha ağır basar kasa-ekran oranı dışında.
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asdf_13 2 yıl
nedense parmak izi okuyucusu arka kısımda yer alan hiçbir telefonu beğenemiyorum.
Yanıtla +14
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1 Avatar
DODANLI 2 yıl
Bu telefonun özelliği 6.4' ekranı, 4400mah lık bitmek bilmeyen piliydi. İkisinin de içine etmiş xiaomi.
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snomask 2 yıl
xiaomi de sürekli fiyatlar artıyor. böyle giderse samsung'a yakın fiyatları görücez. bu firmalar büyüdükçe fiyatları da neden büyütüyorlar anlamıyorum.
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Orkhan95 2 yıl
Arkadaslar cihazda stereo speaker varmi?
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BekirTemel 2 yıl Orkhan95
Orkhan95
Arkadaslar cihazda stereo speaker varmi?

Maaleef. Suya dayanıklılık vesaire de yok.
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Zahter1 2 yıl
Mi mix 2 türkçe kutu açılışı
Başa tutturulursa sevinirim.
youtu.be/...
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thorismund 2 yıl
Fiyat performans telefonu, gidin iphone x felan o zaman. Ben cok begendim boyutu tam kivaminda olmus cift kameraya gerek duymuyorum...
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D3DEKORKUT 2 yıl
aslında çok güzel telefon. ama işte garanti işi insanı çok tedirgin ediyor. çok şikayet var. şöyle büyük bir firma getirse kvk garantili alsak ya şu ürünü.
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DH Misafiri 2 yıl
En azından mi 6 nın fiyatı düşer ?? ama mi note 2 den sonra en azından yine çift tarafı kavisli olsaydı ön yüz den mi note 3 ateş ederdi. Bence mi altı satışlarını artırmak için yapıldı bu eksiklerle gelmesinin tek açıklaması..
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destinati0n 2 yıl
Bundan 10 sene öncesine kadar telefonların bilim kurgu mantığı acayip konsept tasarımları vardı ''Ulen yıllar sonra böyle tasarımlı telefon mu yaparlar'' deyip dalga geçerdim.
İlk tokadı samsung S8
İkinciyi iPhone x
Son olarakta bu.
Tamam dalga geçmeyeceğim
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huseyincarnege 2 yıl
apple telefon görsün :)
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KalemKolik 2 yıl huseyincarnege
huseyincarnege
apple telefon görsün :)

Fiyattan bağımsız konuşursak
Bu telefonun iphone x ile yan yana konuşulması bile hakaret olur iphone x için. Adamlar ekran,malzeme kalitesi,donanım,kamera arada nesil farkı var. Mi mix 2 önceki helefinden bırak iyi olmayı daha kötü bir telefon.
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kunduns 2 yıl
Bence de ilk cihaz gayet iyidi, kamera olayi duzeltilse cok hos olurdu. Bence bekleneni veremediler, hayal kirikligi oldu. Note 2 kullanicisi olarak note 3 de cuvalladi.
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KalemKolik 2 yıl kunduns
kunduns
Bence de ilk cihaz gayet iyidi, kamera olayi duzeltilse cok hos olurdu. Bence bekleneni veremediler, hayal kirikligi oldu. Note 2 kullanicisi olarak note 3 de cuvalladi.

Cihazı resmen çöp ettiler hocam.Kar marjını yüksek tutacağız diye telefon ileri gideceğine geriye gitti. En düşük hafıza bile 128gbdan 64gb'ta düştü. Yani donanımsal hariç gözle görülür hiçbir ilerleme yok. Ekran kasa oranı-hafıza-batarya aksine geriye gitti. ram,kamera gibi şeylerde yerinde saydı.
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