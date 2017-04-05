Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Xiaomi Mi Pad 3 ile tanışın

Tablet pazarında yıllardır faaliyet gösteren Xiaomi, fiyat olarak giriş seviyesine yakın bir yere konumlandırdığı Mi Pad 3 modelini duyurdu. Xiaomi Mi Pad 3 tatmin edici bir performansla karşımıza çık
2 yıl
9,7b
1
12
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Tablet pazarı eskisi kadar hareketli değil ve bir daralma yaşandığı gerçek. Üreticiler artık daha az model piyasaya sürmeye ve ağırlığını akıllı telefon pazarına vermeye başladı. Bu bakımdan çok sık tablet lansmanları göremiyoruz.

iPad’e benziyor

Tablet pazarında yıllardır faaliyet gösteren Xiaomi, fiyat olarak giriş seviyesine yakın bir yere konumlandırdığı Mi Pad 3 modelini duyurdu. Mi Pad serisi Çin’de beğeni topluyor ve en son 2015 yılında ikinci nesli piyasaya sürülmüştü.

Xiaomi Mi Pad 3 modeli tatmin edici bir performansla karşımıza çıkıyor. MediaTek MT8176 yonga setinde 3 adet Cortex-A72 ve 3 adet Cortex-A53 çekirdeği yer alıyor. RAM tarafında ise 4GB kapasite kullanılmış. Depolama kapasitesi ise 64GB.

7.9 inçlik ekranında 2048x1535 piksel çözünürlük sunan modelin tasarımı biraz iPad serisini andırmıyor değil. 6000mAh kapasiteli batarya ile 10 saat üzeri kullanıma imza atan model arka kısmında 13MP çözünürlüğünde f/2.2 aralıklı bir kamera barındırıyor.

Ayrıca Bkz. "WhatsApp uçtan uca para transferi sistemini Hindistan’da faaliyete sokuyor"

Yine iPad Pro modelindeki True Tone özelliğini hatırlatan ışık şartlarına göre ekranı optimize etme ve mavi rengi azaltarak gözlerin yorulmasını engelleme teknolojileri de yeni tablette yerini almış. Xiaomi Mi Pad 3 için belirlenen fiyat 220$ civarında. 

 

https://www.slashgear.com/xiaomi-mi-pad-3-breaks-cover-with-13mp-camera-talented-screen-05480947/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
OneMinuteTR 2 yıl en beğenilen
iPad'e benziyor yazısını gördüğüm an yazıyı kimin yazdığını anladım.. Yazarı boşverip ürün hakkında bir şey demek gerekirse işlemcinin biraz eski olduğudur ama bu fiyata ancak bu kadar oluyor olsa gerek
iPad'e benziyor yazısını gördüğüm an yazıyı kimin yazdığını anladım.. Yazarı boşverip ürün hakkında bir şey demek gerekirse işlemcinin biraz eski olduğudur ama...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +28
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stalker(1979) 2 yıl
Türkiye'ye gelmeyecek bir tablet daha.
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 2 yıl
googplay ve android oyunlarını destekiyor mu? Yurt dışı ve kendi stesinde bununla ilgili net bir bilgiye ulaşamadım
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
İplenmemekten Bıkan Adam 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
googplay ve android oyunlarını destekiyor mu? Yurt dışı ve kendi stesinde bununla ilgili net bir bilgiye ulaşamadım

Google play yüklü gelmese bile illaki yüklenir. xiaomi nin yeni telefonunda shiftdelete nasıl yüklenir göstermişti youtubeda bulabilirsiniz.
330 dolar fiyatı makul şunları ülkemize getiren bir distribütör olsa keşkede garantili alabilsek. Ekranı kırılsa bulucam diye göbeği çatlar insanın.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-Uzumaki Naruto- 2 yıl
Ipad de kafa tutarmı applecılar?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nf 2 yıl
Cihaz 4Gb ram, 64Gb hafıza ile geliyor.
Özellikleri bir de tam yazsanız, ipad 'e benziyor yazacağınıza.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
axaxa 2 yıl
Ama benziyor kardesim adam yalan mı söylesin yani 😂
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emre1393 2 yıl
mediatek olduğu için alınmaz bence.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KalemKolik 2 yıl
Gpu kısmı çok önemli. Gpu yine çöp olmasın
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OneMinuteTR 2 yıl en beğenilen
iPad'e benziyor yazısını gördüğüm an yazıyı kimin yazdığını anladım.. Yazarı boşverip ürün hakkında bir şey demek gerekirse işlemcinin biraz eski olduğudur ama bu fiyata ancak bu kadar oluyor olsa gerek
2 Yanıt Yanıtla +28
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
0MG90 2 yıl OneMinuteTR
OneMinuteTR

iPad'e benziyor yazısını gördüğüm an yazıyı kimin yazdığını anladım.. Yazarı boşverip ürün hakkında bir şey demek gerekirse işlemcinin biraz eski olduğudur ama bu fiyata ancak bu kadar oluyor olsa gerek

Sanki yalan
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
suslu76 2 yıl OneMinuteTR
OneMinuteTR

iPad'e benziyor yazısını gördüğüm an yazıyı kimin yazdığını anladım.. Yazarı boşverip ürün hakkında bir şey demek gerekirse işlemcinin biraz eski olduğudur ama bu fiyata ancak bu kadar oluyor olsa gerek

yazari bosverince ipad'e benzemeyen, ozgun tasarimli bir urun olarak gorundu mu? : )
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cngzmls 2 yıl
Başlığı eksik yazmışsın Ekrem
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stalker(1979) 2 yıl
Türkiye'ye gelmeyecek bir tablet daha.
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +274 12 Angry Men +163 Informed +150 serdar_k +123 madmahmutd +116 csh +92 aca-n +86 flowerhorn +84 Chronotide +76 CoreXXX +63
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
9701 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
xiaomi, xiaomi mi pad 3 ve
4 etiket daha Taşınabilir Bilgisayarlar Mobil Teknolojiler Ekrem71 MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Windows 10 Creators Update'in resmi ISO'ları indirilebilir durumda 2 yıl Tesla Model 3’den yeni görüntüler: Araç yeni sensörlerle mi gelecek? 2 yıl Mac Pro güncellendi, iMac Pro yolda 2 yıl Amazon, uygulama kullanıcılarına 70 milyon dolar iade edecek 2 yıl Hibrit uçak üreticisi Zunum Aero, Boeing’in desteğini aldı 2 yıl AMD Ryzen 5 işlemciler geliyor: Kutu açma ve tüm detaylar 2 yıl Twitch oyun satmaya başladı! 2 yıl Marvel kahramanlarını bir araya getiren The Defenders'ın çıkış tarihi açıklandı 2 yıl Casper VIA A1 Plus incelemesi "5000mAh batarya ve 128GB depolama" 2 yıl Reebok bitkiden üretilen ayakkabılarını satışa sunmaya hazırlanıyor 2 yıl LG Mobile çalışan sayısını büyük oranda artırdı 2 yıl Adil Kullanım Kotası’nda önemli 1 Mayıs düzenlemesi: Tarifeler ISS'lere gönderildi! 2 yıl Windows 10 Creators Update güncellemesi başladı 2 yıl Donald Trump imzayı attı: İnternet verileri artık satılık 2 yıl Panasonic, Tesla Gigafactory'de etkinlikle 2.000 kişiyi işe alacak 2 yıl Joker karakterinin efsane ismi Heath Ledger'ın belgeselinden ilk fragman geldi 2 yıl Türk dizilerinden ihracat rekoru: 2023 hedefi 750 milyon dolar! 2 yıl Alcatel’in yeni telefonu ön ve arkada çift kameraya sahip 2 yıl Çift kameralı Huawei Honor V9/8 Pro Avrupa kıyılarında 2 yıl Otomobil ve hafif ticari araç satışlarında önemli bir düşüş yaşandı 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Xiaomi Mi Pad 3 ile tanışın Sonraki Windows 10 için resmi Telegram masaüstü uygulaması yayınlandı 2 yıl Londra otonom otobüs testlerine başlıyor 2 yıl Spotify premium hesap sahiplerine öncelik tanıyacak 2 yıl Nvidia tabanlı yapay zeka, poker ustalarını yendi 2 yıl Birinci yılında 4.5G üzerine bazı notlar 2 yıl Haliç’e tarihi proje: Unkapanı köprüsü yıkılacak, su altı tüneli yapılacak 2 yıl Mission Bicycle Company yeni akıllı bisikleti Lyra’yı tanıttı 2 yıl Apple otomobil üretme planlarını sürdürüyor olabilir 2 yıl Android'in tarihi başarısı: Windows işletim sistemini geride bıraktı! 2 yıl Tesla sadece yenilenebilir enerjinin kullanıldığı yeşil şehirler kuracak 2 yıl Kendi kendine iyileşebilen saydam madde geliştirildi 2 yıl Bang & Olufsen, dekoratif hoparlörü BeoSound Shape'i tanıttı 2 yıl Türk mühendisleri tarafından geliştirilen insansız hava araçları 2 yıl Google, mobil uyumlu web sitesi geliştiricileri için sertifika programı başlattı 2 yıl Intel Security yeniden McAfee oluyor 2 yıl İsveçli şirket tüm çalışanlarına çip takmaya başladı 2 yıl Savunma sanayii ihracatı yılın ilk çeyreğinde 370 milyon dolar oldu 2 yıl Transcend ilk NVMe tabanlı SSD modelini duyurdu 2 yıl WhatsApp uçtan uca para transferi sistemini Hindistan’da faaliyete sokuyor 2 yıl Booking.com: Türk müşteriler hizmetlerimizi kullanmaya devam edecek Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim