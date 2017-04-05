Xiaomi Mi Pad 3 ile tanışın

Tablet pazarı eskisi kadar hareketli değil ve bir daralma yaşandığı gerçek. Üreticiler artık daha az model piyasaya sürmeye ve ağırlığını akıllı telefon pazarına vermeye başladı. Bu bakımdan çok sık tablet lansmanları göremiyoruz.

iPad’e benziyor

Tablet pazarında yıllardır faaliyet gösteren Xiaomi, fiyat olarak giriş seviyesine yakın bir yere konumlandırdığı Mi Pad 3 modelini duyurdu. Mi Pad serisi Çin’de beğeni topluyor ve en son 2015 yılında ikinci nesli piyasaya sürülmüştü.

Xiaomi Mi Pad 3 modeli tatmin edici bir performansla karşımıza çıkıyor. MediaTek MT8176 yonga setinde 3 adet Cortex-A72 ve 3 adet Cortex-A53 çekirdeği yer alıyor. RAM tarafında ise 4GB kapasite kullanılmış. Depolama kapasitesi ise 64GB.

7.9 inçlik ekranında 2048x1535 piksel çözünürlük sunan modelin tasarımı biraz iPad serisini andırmıyor değil. 6000mAh kapasiteli batarya ile 10 saat üzeri kullanıma imza atan model arka kısmında 13MP çözünürlüğünde f/2.2 aralıklı bir kamera barındırıyor.

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Yine iPad Pro modelindeki True Tone özelliğini hatırlatan ışık şartlarına göre ekranı optimize etme ve mavi rengi azaltarak gözlerin yorulmasını engelleme teknolojileri de yeni tablette yerini almış. Xiaomi Mi Pad 3 için belirlenen fiyat 220$ civarında.