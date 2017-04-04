WhatsApp uçtan uca para transferi sistemini Hindistan’da faaliyete sokuyor

İnternet dünyasının en büyük mesajlaşma platformu haline gelen WhatsApp, etkileşimi arttırmak adına yeni bir sistemi kullanıma sunuyor.Kullanıcılar artık birbirlerine para transferi yapabilecekler.

Hindistan’da başlıyor

Gelen bilgilere göre mobil ödeme sistemi ilk olarak Hindistan’da devreye girecek. Yaklaşık 200 milyon kullanıcısının olduğu Hindistan pazarı WhatsApp için oldukça önemli. Bu bakımdan para transfer sistemi de bu ülkede denenmeye başlayacak.

Facebook’un para tranferi için ülkedeki düzenleyici kuruluş ile görüşme halinde olduğu belirtiliyor. Görüşmelerin olumlu sonlanması durumunda önümüzdeki altı ay içerisinde kullanıcılar para transfer etmeye başlayacak. Firmanın ülkedeki iş ilanlarında para transferi konusunda deneyimli mühendisler araması ve bazı kaynakların raporları bu habere delil oluşturuyor

Hindistan’da uzun süredir kullanıcıların bir biri ile para transferi yapabileceği uygulamalar mevcut. Truecaller, PayTM, FreeCharge, Mobikwik gibi pek çok uygulama yoğun bir şekilde kullanılıyor. Yani WhatsApp hızlı para transferini hali hazırda benimsemiş bir pazara girmiş oluyor. Geniş bir tabanı olan uygulama, para transferini yaygın bir şekilde kullanıma sunabilir.

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Son dönemde WhatsApp üzerinden sipariş verme oldukça moda oldu. Para transferi sayesinde kullanıcı uygulamadan çıkmadan karşı taraftaki satıcıya parasını aktarmış olacak. Transfer miktarı ne kadar ile sınırlı veya net olarak ne zaman kullanıma sunulacak şimdilik bilinmiyor.