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WhatsApp uçtan uca para transferi sistemini Hindistan’da faaliyete sokuyor

Uzun süredir WhatsApp uygulaması için gündemde olan sohbet içi para transferi özelliği nihayet gerçek oluyor. Firma Hindistan’da altyapı çalışmalarını tamamlamak üzere.
2 yıl
2,5b
1
14
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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İnternet dünyasının en büyük mesajlaşma platformu haline gelen WhatsApp, etkileşimi arttırmak adına yeni bir sistemi kullanıma sunuyor.Kullanıcılar artık birbirlerine para transferi yapabilecekler.

WhatsApp uçtan uca para transferi sistemini Hindistan’da faaliyete sokuyor

Hindistan’da başlıyor

Gelen bilgilere göre mobil ödeme sistemi ilk olarak Hindistan’da devreye girecek. Yaklaşık 200 milyon kullanıcısının olduğu Hindistan pazarı WhatsApp için oldukça önemli. Bu bakımdan para transfer sistemi de bu ülkede denenmeye başlayacak.

Facebook’un para tranferi için ülkedeki düzenleyici kuruluş ile görüşme halinde olduğu belirtiliyor. Görüşmelerin olumlu sonlanması durumunda önümüzdeki altı ay içerisinde kullanıcılar para transfer etmeye başlayacak. Firmanın ülkedeki iş ilanlarında para transferi konusunda deneyimli mühendisler araması ve bazı kaynakların raporları bu habere delil oluşturuyor

Hindistan’da uzun süredir kullanıcıların bir biri ile para transferi yapabileceği uygulamalar mevcut. Truecaller, PayTM, FreeCharge, Mobikwik gibi pek çok uygulama yoğun bir şekilde kullanılıyor. Yani WhatsApp hızlı para transferini hali hazırda benimsemiş bir pazara girmiş oluyor. Geniş bir tabanı olan uygulama, para transferini yaygın bir şekilde kullanıma sunabilir.

Ayrıca Bkz. "Tüm Android mağazalarının gelirleri App Store’u geride bırakmak üzere"

Son dönemde WhatsApp üzerinden sipariş verme oldukça moda oldu. Para transferi sayesinde kullanıcı uygulamadan çıkmadan karşı taraftaki satıcıya parasını aktarmış olacak. Transfer miktarı ne kadar ile sınırlı veya net olarak ne zaman kullanıma sunulacak şimdilik bilinmiyor. 

 

https://thenextweb.com/apps/2017/04/04/whatsapp-is-reportedly-gearing-up-to-support-payments-in-india/#.tnw_i23oZQP1 Yorum Yaz
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ardaq 2 yıl en beğenilen
çıplak foto 10 dolar
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black_flood 2 yıl
Ahanda Yan Bastığının işareti tüm dünyanın windows' tan sonra esas ana hedef WHATSAPP kullanan cihazlar olacak.
Bir işin içine para girmişse artık her türlü tehlike kapıya dayanmıştır.
Ahanda Yan Bastığının işareti tüm dünyanın windows' tan sonra esas ana hedef WHATSAPP kullanan cihazlar olacak.Bir işin içine para girmişse artık her türl...
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WaylandIZMIR 2 yıl
10 dakika kamera şov 30 TL hemen yolla canlı izle :D
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toress86 2 yıl
Bizde böyle bir uygulamayi yürürlüge sokmaya kalksalar Aninda dava açıp uygulamayı kapattırırlar bknz Periscope ,Paypal,über Dostum bu ülke Avrupanın kuzey koresi burda icat çıkartmazlar başımıza
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MoTW 2 yıl
Para üzerinden para kazanma dönemi biterse gör sen şamatayı. Sanırım finans sektörü teknolojiden büyük darbe yiyecek, gelecekte 0 maliyetli EFTler göreceğiz.
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Giresunlufuk 2 yıl
WhatsApp bitmiş.
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catborise 2 yıl
hindistan kobay olarak kullanılan bir ülke.
Yeni dünya düzeninin ilk adımlarının test edilip iyileştirildiği bir ülke olarak seçilmiş durumda.
Amerika tüm alttan alta iş yapan kurumlarıyla hindistanı fiziksel paranın kullanılmadığı bir ülke haline getirmeye çalışıyor. Eğer başarılı olursa tüm dünyaya uyarlanması için tüm faaliyetlerin ar-ge si tamamlanmış olacak.
600 milyon insanın banka hesabının bile olmadığı bir ülkeden keş parayı kaldırmak nasıl bir tahayyülün eseridir belli değil. kimileri buna soykırım benzetmesi yapıyor.
Projenin adı CATALYST... oyuncular USAID, master,visa,melinda gates vakfı, ebay ve daha sayamadığım onlarca firma. hepsi kan kokusu almış köpek balığı gibi.
whatsapp da bunlardan geri kalacak değil...
vel hasılı kelam hindistan moodi sayesinde amerikan sermayesinin oyun alanı...
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kadirirdem 2 yıl
Nüfus yoğunluğundan dolayı firmalar hindistanı seçiyor.
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YolumBilgelik 2 yıl
Bu tür sistemler yaygınlaşacak haliyle. Banka şubeleri kapanacak. Yerini şubesiz bankacılıklar ve sanal ödeme sistemleri alacak.
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likeablex 2 yıl
Bankam yeterli.
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zaomss 2 yıl
uçtan uca şifreli mesaj sistemi sanki çok güvenilir bide işin içine para mı girecek? kalsın.
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Vatov 2 yıl zaomss
Bizim bankaların kullandığı sistemlerden daha güvenli.
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black_flood 2 yıl
Ahanda Yan Bastığının işareti tüm dünyanın windows' tan sonra esas ana hedef WHATSAPP kullanan cihazlar olacak.
Bir işin içine para girmişse artık her türlü tehlike kapıya dayanmıştır.
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