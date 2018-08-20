Xiaomi Pocophone F1 özellikleri sızdırıldı

Xioami'nin yeni ucuz amiral gemisi modeli Pocophone F1'in özellikleri sızdırılmaya devam ediyor. Son gelen sızıntılar ve Geekbench skoruna göre 6 GB RAM ile gelmesi beklenen cihazın 8 GB RAM ile geleceği ortaya çıktı.

Pocophone F1 özellikleri

Sızdırılan Geehbench görüntüsü ile birlikte cihazın Snapdragon 845 işlemcisinden güç alacağı doğrulanmış oldu. Snapdragon 845; dört adet 2.8GHz yüksek performanslı diğer dördü ise 1.8GHz olmak üzere iki kümede yapılandırılmış sekiz Kryo 385 CPU çekirdeğine sahip. Grafik tarafında ise Adreno 630 grafik işlemcisi ile birlikte geliyor. Pocophone F1; 5.99 inç büyüklüğünde 2246 x 1080 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip. Cihazın 8 GB RAM ve microSD kart ile arttırılabilir 128 GB depolama kapasitesi ile gelmesi bekleniyor. Cihazın ayrıca 6 GB RAM ve 64 GB depolama kapasitesine sahip bir versiyonunun da duyurulması bekleniyor.

Android 8.1 Oreo işletim sistemiyle kutusundan çıkacak olan Pocophone F1'in batarya kapasitesi ise 4000mAh. Cihazın arka tarafında 12+5 MP çift kameraya, ön tarafında ise 20MP çözünürlüğünde selfie kamerasına yer verilmiş. Pocophone F1'in bağlantı seçenekleri ise şöyle olacak; Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Glonass, USB Type-C ve 3,5 mm kulaklık girişi.

Hindistan'da 25.000 rupi olması beklenen fiyatı güncel döviz kurlarına göre 356 dolar yapıyor. Amiral gemisi modeller ile rekabet edecek olan Pocophone F1 22 Ağustos tarihinde tanıtacak.

https://www.gsmarena.com/xiaomi_pocophone_f1_8_gb_ram_geekbench-news-32838.php