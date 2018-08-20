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Mısır'da girdiğiniz siteler hapis cezası almanıza sebep olabilir

Mısır sansür odaklı yeni siber suçlar yasasını imzaladı. Bu yasaya göre, internet kullanıcılarının sadece 'tehdit edici' bir siteyi ziyaret etmesi bile hapis cezasına yol açabilir.
9 ay (Son Güncelleme: 9 ay)
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Güvenlik
Mehmet Erencan Balcı
Yazar
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Mısır, internet kullanım düzenlemesini daha da sertleştirdi. Cumhurbaşkanı Abdül Fettah Al Sisi , ülke ekonomisine ve ulusal güvenliğe yönelik tehditler içeren siteleri kullanma ve hatta ziyaret etmeyi yasadışı hale getiren bir siber suç yasası imzaladı .
Kullanıcılar suçlu bulunursa, operatörler ve kullanıcılar para cezası ödemek zorunda kalacak hatta bazı durumlarda hapis cezasına çarptırılacak.
Görünüşte terörle mücade için alınan bu karar ve Al Sisi'nin siyasi muhalefeti susturma nihai hedefi kamuoyunun gündeminde. Mısır, ne kadar barışçıl olursa olsun, iktidar parti hattına meydan okuyan bağımsız haber sitelerine ve sosyal medya aktivistlerine saldırıyor.  

Bu tür hareketler Mısır'da yeni değil

Mübarek rejimi, Cumhurbaşkanı'nın görevden alınmasını önlemek için son teklifte çoğu iletişim biçimini kesmeye çalıştı. 
Ancak Cumhurbaşkanı Abdül Fettah Al-Sisi daha agresif görünüyor. Al-Sisi, teknolojinin devrim için potansiyel bir araç olduğunun bilincinde ve Al-Sisi Mübarek'in tahlihsizliğini paylaşmamaya kararlı. 

https://www.engadget.com/2018/08/19/egypt-signs-harsh-cybercrime-bill-into-law/ Yorum Yaz
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napolyon94 9 ay en beğenilen
Halklar hak ettigi bicimde yonetilir. Bunlarda 5k senedir köle olmak icin gelmisler.
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AqRaMa 9 ay
darbe yönetiminden herşeyi beklerim. diktatör yönetiminde olur böyle şeyler.
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MoTW 9 ay
VPN kullanınca bunu çözmüş olmuyor musunuz? Başka ne yapmak lazım?
1 Yanıt Yanıtla
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interwap 9 ay MoTW
Mısır'da kanun yok. Nu yüzden o dediklerinde potansiyel suçlu konumuna giriyor. Gerisini sen düşün.
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AqRaMa 9 ay
darbe yönetiminden herşeyi beklerim. diktatör yönetiminde olur böyle şeyler.
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napolyon94 9 ay en beğenilen
Halklar hak ettigi bicimde yonetilir. Bunlarda 5k senedir köle olmak icin gelmisler.
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