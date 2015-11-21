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Xiaomi Redmi Note 2 ile birlikte yeni bir akıllı saat gelebilir

Çin'in yükselen yıldızı Xiaomi, giyilebilir cihaz pazarında iddialı olsa da henüz bir akıllı saati mevcut değil. 24 Kasım'daki etkinlikte Xiaomi bir sürpiz yapabilir.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi Redmi Note 2 ile birlikte yeni bir akıllı saat gelebilir


24 Kasım itibariyle yeni bir etkinlik düzenleyecek olan Xiaomi'nin yeni amiral gemi modeli Mi 5'i tanıtacağı bekleniyordu ancak firmanın orta seviyeye yönelik Redmi Note 2 Pro modeline resmiyet kazandıracağı anlaşıldı. Xiaomi aynı etkinlikte bir de akıllı saat tanıtabilir. 

Maliyet odaklı Mi Band ve Mi Band 1S modelleriyle giyilebilir cihaz pazarında büyük başarılara imza atan Xiaomi'nin bir akıllı saat hazırladığı uzun süredir dile getiriliyordu. Hatta cihaza ait bazı fotoğraflar da sızdırılmıştı. Yuvarlak tasarımlı akıllı saatin Android Wear işletim sistemiyle çalışacağı iddia ediliyor. 

Xiaomi giyilebilir cihazlarında 15$ bandını geçmeyerek önemli bir tüketici kitlesi kazanmıştı. Konu akıllı saatlere gelince fiyatın artması kaçınılmaz. Bununla birlikte Bluboo U Watch, Android Wear akıllı saatlerin 50$ bandına oturabileceğini göstermişti. Biraz özelliklerinden fedakarlık ederek Xiaomi de benzer bir fiyat seviyesini yakalayabilir. 

Xiaomi Redmi Note 2 Pro ise firmanın paylaşımlarından anlaşılacağı üzere parmak izi okuyucu yer alıyor. Xiaomi'nin ilk parmak izi okuyuculu akıllı telefonu olacak model metal kasası ile dikkat çekiyor. Modelde 5 inçlik Full HD ekran, Helio X10 yonga seti, 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, 13MP çözünürlüğünde kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera ve 3060mAh kapasitesinde bir batarya olması bekleniyor. 


http://www.phonearena.com/news/Xiaomi-smartwatch-to-be-introduced-on-November-24th_id75973 Yorum Yaz
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Kefelon 4 yıl
75 Dolar'ı geçmeyecek şekilde çıkacak bir Android Wear'lı Mi Watch bence akıllı saat piyasasını siliğ süpürür. Ben bile koşa koşa alırım. Xiaomi kendisine ait tasarım çizgisiylede güzel bir Mi Watch çıkar bence ortaya...
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Hawkerman 4 yıl
Redmi Note 2 de googgle sesli arama yapmaya çalıştığımda "mikrofon açılamıyor" yazıyor lütfen acil çözüm.
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1BilimAdamı 4 yıl
nexus5x böyle gelmedi ya hangisinin üreticisi çinli emin olamıyorum.
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DubSteq 4 yıl
KAlp atış sensörü olursa ne mutlu.
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cepAnkara 4 yıl
mi 5 diye bekledik redmi note 2 de nereden çıktı. neyse umarım akıllı saat uygun fiyattan çıkar xiaomi ne çıkarırsa çıkarsın alıyorum engel olamıyorum :)
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SAITAMA 4 yıl
Xiaomi taşınabilir şarj cihazı olsun, miband olsun, action kamerası xiaomi yi olsun hem kaliteli hem tasarımı güzel üretiyor üstelik fiyatı da uygun. Akıllı saatinin de güzel olacağından şüphem yok.
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Patren 4 yıl
Xiaomi yaparsa güzeldir fiyatı daha güzeldir
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Fenomenon 4 yıl
Batarya uzun olsun da fiyat zaten ucuz olur.
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Grkwnxs 4 yıl
75-80 dolar seviyesinde fiyat performans saati yaparlarsa harika olur
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Delikli Nane 4 yıl
meizu metale alternatif olarak çıkarttılarsa zaten tasarım olarak metal daha iyi , yazılım konusuna gelirsek meizu geriden geliyor, birde şu parmak izi okuyucuyu ön tarafa koysalar
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wolf silver 4 yıl
Red mi note 2 kullanıyorum.. Fiyatına göre Kesinlikle mükemmel bir cihaz( 650 tl aldım)
Ancak bu Pro modeli İle normal red mi note 2 ile arasında pek bir fark yok. Bence MEİZU METALE rakip olarak çıkarıldı.
Bence bu sefer Helio x10 yerine Helio x20 kullansınlar.. Ayrıca metal kasa kullanmasınlar maliyeti arttır. Maliyet fazla olmasın DİYE kutu içeriğine Kulaklık koymuyor. Metal kasa yerine daha iyi bir kamera ve batarya Koysunlar...
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