Xiaomi Redmi Note 2 ile birlikte yeni bir akıllı saat gelebilir





24 Kasım itibariyle yeni bir etkinlik düzenleyecek olan Xiaomi'nin yeni amiral gemi modeli Mi 5'i tanıtacağı bekleniyordu ancak firmanın orta seviyeye yönelik Redmi Note 2 Pro modeline resmiyet kazandıracağı anlaşıldı. Xiaomi aynı etkinlikte bir de akıllı saat tanıtabilir.





Maliyet odaklı Mi Band ve Mi Band 1S modelleriyle giyilebilir cihaz pazarında büyük başarılara imza atan Xiaomi'nin bir akıllı saat hazırladığı uzun süredir dile getiriliyordu. Hatta cihaza ait bazı fotoğraflar da sızdırılmıştı. Yuvarlak tasarımlı akıllı saatin Android Wear işletim sistemiyle çalışacağı iddia ediliyor.





Xiaomi giyilebilir cihazlarında 15$ bandını geçmeyerek önemli bir tüketici kitlesi kazanmıştı. Konu akıllı saatlere gelince fiyatın artması kaçınılmaz. Bununla birlikte Bluboo U Watch, Android Wear akıllı saatlerin 50$ bandına oturabileceğini göstermişti. Biraz özelliklerinden fedakarlık ederek Xiaomi de benzer bir fiyat seviyesini yakalayabilir.





Xiaomi Redmi Note 2 Pro ise firmanın paylaşımlarından anlaşılacağı üzere parmak izi okuyucu yer alıyor. Xiaomi'nin ilk parmak izi okuyuculu akıllı telefonu olacak model metal kasası ile dikkat çekiyor. Modelde 5 inçlik Full HD ekran, Helio X10 yonga seti, 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, 13MP çözünürlüğünde kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera ve 3060mAh kapasitesinde bir batarya olması bekleniyor.





http://www.phonearena.com/news/Xiaomi-smartwatch-to-be-introduced-on-November-24th_id75973