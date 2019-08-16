Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xiaomi'den 284 dolarlık yeni elektrikli bisiklet: Himo C16

Elektrikli bisiklet pazarında uygun fiyatlı seçenekler sunmaya devam eden Xiaomi, şimdi de ürün gamına Himo C16'yı ekledi. Himo C16, çıkarılabilir bataryası sayesinde 75 kilometre menzil sunuyor.
1 sa.
1b
40
4
Diğer Bilim ve Teknoloji
Barış Cankı
Otomobil Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Xiaomi'den 284 dolarlık yeni elektrikli bisiklet: Himo C16

Elektrikli bisiklet pazarına iyiden iyiye ısınan Xiaomi, bu alanda tüketiciye sunduğu seçeneklere bir yenisini daha ekledi. Himo C16 ismiyle tanıtılan yeni elektrikli bisiklet, yaklaşık 284 dolar gibi rekabetçi bir fiyatla satışa sunulacak.

Elektrikli bisiklet ve moped karışımı bir araç olan Himo C16’da hem pedallar hem de scooter modellerindeki gibi ayak koyma yeri bulunuyor. 48V çıkarılabilir bataryaya sahip Himo C16’nın bataryası selenin altındaki dikey bölmede yer alıyor. Arka kısımda da oldukça alçakta duran bir yolcu selesi ve ayak koyma yerleri mevcut.

Ön tarafındaki sepet sayesinde çanta gibi eşyaları da taşıyabileceğiniz Himo C16 tek şarjla 75 km menzil sunuyor. Arkadaki yolcu selesi de dolu olduğunda bu değer 55 km’ye kadar düşüyor. Söz konusu menzili sağlamak adına maksimum hızı 25 km/s ile sınırlandırılan Himo C16 elektrikli bisikletin ön ve arkasındaki aydınlatmalar da ana bataryadan güç alıyor.

Xiaomi’nin yeni elektrikli bisikleti Himo C16’nın tekerleklerinde disk frenler yerine kablo ile çalışan kampana frenler kullanılıyor. Arka kısmında süspansiyon bulunmayan bisikletin ön tarafında ise süspansiyon çatalı bulunuyor. Hız, şarj seviyesi ve kilometre göstergesi gibi bilgiler de gidonun üzerindeki küçük ekrandan okunuyor.

Beyaz, siyah ve gri renk seçeneklerine sahip olacak Himo C16’nın 19 Eylül tarihinden itibaren Çin’de satışa sunulacağı belirtiliyor. Xiaomi’nin yeni elektrikli bisikletinin diğer pazarlarda satılıp satılmayacağı ise henüz belli değil.



Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 37 dk.
ben de alırdım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fenomenon 1 sa.
burada 2000 lira üzeri olur şusu busu derken. yine de o fiyata alınabilir aslında.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
r0ket 1 sa.
türkiyede hiç bi modeli satılmıyor olsa 2000-2500 lira civarına hemen alırım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erkanerk 1 sa.
Elektrikli bisiklet, şehir içi kullanım için çok uygun, zekice bir çözüm.
Yerli seçenekleri de rekabetçi seçeneklerle görmek umuduyla.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 28 dk. Obi Wan Kenobi dizisi onaylandı; Ewan McGregor geri dönüyor 1 sa. Huawei şimdi de kendi harita hizmetini geliştiriyor 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Xiaomi'den 284 dolarlık yeni elektrikli bisiklet: Himo C16 Sonraki Tek kullanımlık plastiklerin yasaklanması TBMM gündeminde 3 sa. Toplam değeri 120TL olan iki oyun Epic Games mağazasında ücretsiz oldu 4 sa. Redmi Note 8’den ilk detaylar geldi 4 sa. iOS 13 betası iPhone 11 tanıtım tarihini ortaya çıkardı 5 sa. PlayStation 5’in RTX 2080’e eş değer performans göstereceği söylentisi 16 sa. Uçuk tedavisinde yeni yöntem: Aktif kömür ile Asiklovir 17 sa. Egzersizin depresyon üzerindeki olumlu etkileri araştırılıyor 17 sa. Nokia telefonların güvenlik güncellemeleri bir sene uzatıldı 18 sa. Realme 5’in fiyatı firma yöneticisi tarafından doğrulandı 18 sa. Apple'ın giyilebilir ürün satışları iPad ve Mac satışlarını geride bırakmak üzere 19 sa. Windows Defender AV-Test’ten tam puan almayı başardı 19 sa. Windows 10’un yeni aylık güncellemesiyle tehlikeli solucanlara karşı önlem alındı 20 sa. Huawei’nin katlanabilir Mate X modeli yine ertelendi 21 sa. Saç ekimi mutlu son | 4. ve son video 21 sa. Realtek yeni SSD kontrolcülerini duyurdu 21 sa. CELL 13 Android sürümü ücretsiz hale getirildi 22 sa. Meizu 16s Pro'nun ilk resmi basın görseli yayınlandı 23 sa. Realme, 64MP çözünürlüğündeki kamerasını duyurdu 1 gün Volkswagen'den üstü açılabilen crossover: T-Roc Cabriolet 1 gün Şelale ekrana sahip Vivo NEX 3'ün tasarımı açığa çıktı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Geekbench’e düşen Threadripper işlemcisi 2. nesil işlemcileri ...
DonanımHaber
3 yıllık sevgilim tinder dan tanıştığı kişiyle beni aldattı
DH Forum
FOSİL ÜYELERİ GÖRELİM
DH Forum
God of War'un En Zorlandığımız Savaşları
Bölüm Sonu Canavarı
Call of Duty: Modern Warfare 24 Dakikalık Çok Oyunculu Oynanış...
Bölüm Sonu Canavarı
Bir Oyuncu, Resident Evil 4'teki Bela Düşman Chainsaw Guy'ı Sa...
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim