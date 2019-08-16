Xiaomi'den 284 dolarlık yeni elektrikli bisiklet: Himo C16





Elektrikli bisiklet pazarına iyiden iyiye ısınan Xiaomi, bu alanda tüketiciye sunduğu seçeneklere bir yenisini daha ekledi. Himo C16 ismiyle tanıtılan yeni elektrikli bisiklet, yaklaşık 284 dolar gibi rekabetçi bir fiyatla satışa sunulacak.

Elektrikli bisiklet ve moped karışımı bir araç olan Himo C16’da hem pedallar hem de scooter modellerindeki gibi ayak koyma yeri bulunuyor. 48V çıkarılabilir bataryaya sahip Himo C16’nın bataryası selenin altındaki dikey bölmede yer alıyor. Arka kısımda da oldukça alçakta duran bir yolcu selesi ve ayak koyma yerleri mevcut.

Ön tarafındaki sepet sayesinde çanta gibi eşyaları da taşıyabileceğiniz Himo C16 tek şarjla 75 km menzil sunuyor. Arkadaki yolcu selesi de dolu olduğunda bu değer 55 km’ye kadar düşüyor. Söz konusu menzili sağlamak adına maksimum hızı 25 km/s ile sınırlandırılan Himo C16 elektrikli bisikletin ön ve arkasındaki aydınlatmalar da ana bataryadan güç alıyor.

Xiaomi’nin yeni elektrikli bisikleti Himo C16’nın tekerleklerinde disk frenler yerine kablo ile çalışan kampana frenler kullanılıyor. Arka kısmında süspansiyon bulunmayan bisikletin ön tarafında ise süspansiyon çatalı bulunuyor. Hız, şarj seviyesi ve kilometre göstergesi gibi bilgiler de gidonun üzerindeki küçük ekrandan okunuyor.

Beyaz, siyah ve gri renk seçeneklerine sahip olacak Himo C16’nın 19 Eylül tarihinden itibaren Çin’de satışa sunulacağı belirtiliyor. Xiaomi’nin yeni elektrikli bisikletinin diğer pazarlarda satılıp satılmayacağı ise henüz belli değil.