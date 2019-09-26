Xiaomi’den Mi Watch adlı Wear OS çalıştıran akıllı saat gelebilir

Akıllı saat sektörü yükselirken Google’ın Wear OS işletim sistemi, çok sayıda sebepten ötürü en arkalarda yer alıyor. Fossil Grubu ve Mobvoi tarafından hâlâ korunsa da Samsung ve Huawei gibi büyük akıllı telefon üreticileri, kendi işletim sistemlerini benimseyerek Google’ın versiyonuna hiç yanaşmadılar.

Wear OS’in başarılı olamama sebeplerinden bir tanesi diyebileceğimiz uygun fiyatlı seçenekleri azlığı, Xiaomi’nin girişimiyle değişebilir. Wear OS 2.28 versiyonunda yapılan bir kod incelemesiyle ortaya çıkanlar, firmadan bir cihaz geleceğini gösteriyor. İşletim sistemi, bu sürümünde Xiaomi’nin destekçi uygulamasının telefonda yüklü olup olmadığını kontrol ediyor.

Henüz Play Store ya da başka yerde yayınlanmamış Mi Wear uygulamasını kontrol eden son sürüm işletim sistemi, Xiaomi’nin bu adda bir uygulamayla birlikte çalışan bir saat çıkaracağının sinyallerini veriyor olabilir.

https://www.xda-developers.com/xiaomi-mi-watch-wear-os-smartwatch/

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Xiaomi’den herhangi bir doğrulama gelmeyen bu durum, bu gerçekleşene dek bir kesinlik içermiyor. Xiaomi’nin uygun fiyatlı akıllı saati gelirse, piyasada Wear OS’in gücünü şüphesiz arttıracaktır.