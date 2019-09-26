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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi’den Mi Watch adlı Wear OS çalıştıran akıllı saat gelebilir

    Google'ın pek de başarılı olmayan akıllı saat işletim sistemi Wear OS, en yeni sürümünde Xiaomi'nin potansiyel saatinden ipuçları içeriyor. Xiaomi Mi Wear, saat dünyasında değişim yaratabilir.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Akıllı saat sektörü yükselirken Google’ın Wear OS işletim sistemi, çok sayıda sebepten ötürü en arkalarda yer alıyor. Fossil Grubu ve Mobvoi tarafından hâlâ korunsa da Samsung ve Huawei gibi büyük akıllı telefon üreticileri, kendi işletim sistemlerini benimseyerek Google’ın versiyonuna hiç yanaşmadılar.
    Wear OS’in başarılı olamama sebeplerinden bir tanesi diyebileceğimiz uygun fiyatlı seçenekleri azlığı, Xiaomi’nin girişimiyle değişebilir. Wear OS 2.28 versiyonunda yapılan bir kod incelemesiyle ortaya çıkanlar, firmadan bir cihaz geleceğini gösteriyor. İşletim sistemi, bu sürümünde Xiaomi’nin destekçi uygulamasının telefonda yüklü olup olmadığını kontrol ediyor.
    Henüz Play Store ya da başka yerde yayınlanmamış Mi Wear uygulamasını kontrol eden son sürüm işletim sistemi, Xiaomi’nin bu adda bir uygulamayla birlikte çalışan bir saat çıkaracağının sinyallerini veriyor olabilir.
    Xiaomi’den herhangi bir doğrulama gelmeyen bu durum, bu gerçekleşene dek bir kesinlik içermiyor. Xiaomi’nin uygun fiyatlı akıllı saati gelirse, piyasada Wear OS’in gücünü şüphesiz arttıracaktır.


    https://www.xda-developers.com/xiaomi-mi-watch-wear-os-smartwatch/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    yorumculuklar 32 dk.
    Şu WearOs saatler gelse de Android tarafında doğru düzgün yazılım desteği alan saatler görebilsek... Şöyle Google Asistan'a filan ulaşsak...
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