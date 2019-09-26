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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei Mate 30 Pro'nun DXOMARK puanı belli oldu

    Kamera test platformu DXOMARK, Huawei Mate 30 Pro 'nun kamera puanını açıkladı. Huawei Mate 30 Pro, mobil kameralar içerisinde birinci sıraya yerleşti.
    1 gün
    4,5b
    8
    10
    Cep Telefonları
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Huawei Mate 30 Pro'nun DXOMARK puanı belli oldu
    Tam Boyutta Gör

    Huawei’in yeni amiral gemisi telefonu Mate 30 Pro’nun merakla beklenen DXOMARK puanı belli oldu. Mate 30 Pro, DXOMARK’ın arka kamera göre en iyi arka kameraya sahip cep telefonu.

    DXOMARK’ın yaptığı testle ilgili bilgilere geçmeden önce önemli bir notun altını çizmekte fayda var. Yapılan testler, Huawei’in henüz son kullanıcı için yayınlamadığı kamera yazılımı ile gerçekleştirildi. Huawei’in bu yazılımı yakın zamanda güncelleme yoluyla kullanıcılarına ileteceği belirtiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Daha ucuz Galaxy Note 10 geliyor"

    Huawei Mate 30 Pro’nun arka kamerası 121 puan aldı ve birincilik koltuğuna oturdu. İkinci sırada 117 puan ile Galaxy Note 10+ 5G modeli geliyor. Firmanın bir önceki modeli Huawei P30 Pro ise 116 puan ile üçüncü sırada. Mate 30 Pro’nun ön kamerası ise 93 puan ile beşinci sıraya yerleşti.

    DXOMARK’ın Huawei Mate 30 Pro kamera testi hakkında daha detaylı bilgilere ve fotoğraflara bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.



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    DH Misafiri 7 sa.
    Huawei MATE 30 PRO İphone 11 i geçti bu arada kamera testleri var.....
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    SEO19 9 sa.
    andriod yerine direk linux yükleseler şu makineye
    linux üzerinde android emulatörü yok mu !?
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    mmusty355 18 sa.
    Allah bu adamin ailesine sabır versin. Nasil bir piskolojidir nasil bir ezikliktir bu... Bunun cocuklugunda buyuk bir sikinti var :):) bu mala note 9 hele exnylusunu kaktirmislar :)':) hinci bundan olsa gerek
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    Patren 22 sa.
    Dxomarka huaweiden paralar yatmış sanarım
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    YesimCirakli 23 sa.
    Mi Mix Alpha nasıl olacak acaba...
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    smart1978 23 sa.
    Iphone 11 Pro icin DxOmark'ta yayinlanmasini bekleyin :) ...
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    ssregitoss 20 sa. smart1978
    stabilizasyon dan puan kesilir. zoom dan kesilir. Gece görüşünden kesilir.o yüzden samsung ve huawei nin gerisinde kalır. Görünen köy kılavuz istemez.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Arisaka 20 sa. smart1978
    Hüsrana uğrayacaksın
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