Huawei Mate 30 Pro'nun DXOMARK puanı belli oldu

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Huawei’in yeni amiral gemisi telefonu Mate 30 Pro’nun merakla beklenen DXOMARK puanı belli oldu. Mate 30 Pro, DXOMARK’ın arka kamera göre en iyi arka kameraya sahip cep telefonu.

DXOMARK’ın yaptığı testle ilgili bilgilere geçmeden önce önemli bir notun altını çizmekte fayda var. Yapılan testler, Huawei’in henüz son kullanıcı için yayınlamadığı kamera yazılımı ile gerçekleştirildi. Huawei’in bu yazılımı yakın zamanda güncelleme yoluyla kullanıcılarına ileteceği belirtiliyor.

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Huawei Mate 30 Pro’nun arka kamerası 121 puan aldı ve birincilik koltuğuna oturdu. İkinci sırada 117 puan ile Galaxy Note 10+ 5G modeli geliyor. Firmanın bir önceki modeli Huawei P30 Pro ise 116 puan ile üçüncü sırada. Mate 30 Pro’nun ön kamerası ise 93 puan ile beşinci sıraya yerleşti.

DXOMARK’ın Huawei Mate 30 Pro kamera testi hakkında daha detaylı bilgilere ve fotoğraflara bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.