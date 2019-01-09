Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xiaomi’nin kablosuz kulaklık modeli AirDots Pro tanıtıldı

Apple AirPods’a oldukça benzeyen Mi AirDots Pro daha öncesinde sızdırılmıştı. Bugün itibariyle Xiaomi tarafından resmi olarak duyuruldu. 11 Ocak tarihinden itibaren siyah ve beyaz renkleriyle satışta.
4 ay
13,4b
1
31
Cep Tel Aksesuarları
Onur Emre Karadağ
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Xiaomi’nin kablosuz kulaklık modeli AirDots Pro tanıtıldı
Tam Boyutta Gör
Xiaomi geçtiğimiz aylarda AirDots isimli uygun fiyatlı kablosuz kulaklık modelini tanıtmıştı. Bu model oldukça küçük yapıda ve ucuz bir çözümdü. Bu cihazın tanıtılması ardından sadece bir hafta geçmişken FCC üzerinde Apple AirPods modeline benzerliğiyle dikkat çeken yeni bir Xiaomi kulaklığı görmüştük. Bugün itibariyle AirDots Pro isimli bu kulaklık resmi olarak tanıtıldı.

Mi AirDots Pro özellikleri ve fiyatı

Mi AirDots Pro iki kablosuz kulaklık ve bir şarj kutusu ile birlikte geliyor. Hem kutu hem de kulaklık tasarımları AirPods’a oldukça benzer. Kulaklıkların her biri 5.8 gram ağırlığında. Kutuyla birlikte toplam ağırlık ise 58 gram olarak belirtilmiş. Android, iOS ve Windows işletim sistemine sahip çoğu cihazla kullanılabilecekler. Xiaomi’nin belirttiğine göre kulaklıklar 10 saate varan pil ömrü sunacaklar. Ayrıca hızlı şarj desteği sayesinde 1 saat içinde tam olarak şarj edebileceksiniz. Son olarak 10 dakikalık kısa bir şarj süresiyle 70 dakikalık kullanım süresi de alabileceğiniz belirtilmiş.

Xiaomi’nin kablosuz kulaklık modeli AirDots Pro tanıtıldı
Tam Boyutta Gör
Her iki kulaklık ses kalitesini etkilemeden birbirinden bağımsız şekilde çalışabiliyorlar. İçlerinde 7 mm boyutunda neodim sürücüler bulunuyor. Aktif gürültü engelleme özelliğinin bulunduğu da belirtilen kulaklıkların üzerine dokunmatik panel yerleştirilmiş. Bu panel yardımıyla çağrıları cevaplamak, müziği durdurmak gibi işlemleri yapabileceksiniz. Son olarak IPX4 su geçirmezlik sertifikası ve Bluetooth 4.2 bağlantı seçeneğine de sahip olduklarını belirtelim.
Xiaomi’nin kablosuz kulaklık modeli AirDots Pro tanıtıldı
Tam Boyutta Gör
Ayrıca Bkz. "Giriş seviyesi Alcatel 1X ve 1C akıllı telefonları duyuruldu"

Xiaomi tarafından tanıtılan ürünlerde en merak edilen konu haliyle fiyat oluyor. Firma 11 Ocak’tan itibaren satışa sunacağını belirttiği Mi AirDots Pro için 60 dolar fiyat etiketi belirlemiş. Beyaz ve siyah olmak üzere iki adet renk seçeneği bulunacak.


https://item.mi.com/product/9209.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Sipihrz 4 ay en beğenilen
Dünyanın en çirkin kablosuz kulaklıkları arasında başı çeken airpods a neden benzemek için uğraşmış acaba ?
1 Yanıt Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hicks 4 ay gowlet
Neden? Bu tip ürünlerin kulak içi olması çok daha mantıklı değil mi? Özellikle ANC'den iyi performans almak için önemli...
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
swat882 4 ay
Yapma be Xiaomi başka tasarımmı bulamadın
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
2 Avatar Avatar
agent1453 4 ay
Kablosuz kulaklıklar zararlı,inanmayanlar araştırsın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Opioid 4 ay
60 dolar mı oha
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Avatar.Aang 4 ay
Bu markaların adam akıllı bir tasarımcısı falan yok mu? Bakıyorum piyasadaki tüm telefonlar birbirinin aynısı. Marka logolarını göremesek ayrıt edilemeyecek benzerlikte telefonlar bile var. Yap kendi tasarımını özgün ol seni beğenen müşteriler zaten alır, kullanır. Ama işte ticaret endişesi iphone a benzetip satış garantisi elde etme fikri hepsini yemiş bitirmiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cute Hentai 4 ay
Az önce Samsung Gear Icon X 2018 ile 10 dakikalık bir telefon görüşmesi yaptım ve oldukça memnun kaldım. Ses kalitesi telefon ahizesi üzerinden görüşme ile aynı kalitede. Görüşme sesi aktarımı konusunda da oldukça başarılı bir ürün.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cute Hentai 4 ay
Dün MediaMarkt'dan Samsung Gear Icon X 2018 aldım ve son derece memnun kaldım. Uyandığımda sağ kulaklık kulağımdan çıkmıştı. :) Pili full halde uyku moduna geçtim. Tam 5.5 saat uyumuşum. Uyandığımda halen pil doluydu. 1.5 saat gibi bir sürede pili tam şarj oluyor. Ayrıca bass ve tiz konusunda oldukça başarılı. Dışarıdan ses duymuyorsunuz fakat telefondan dışarıdaki sesleri alma foksiyonu mevcut. Son ses dinliyorum ve kablolu kulak içi kulaklıklar gibi yüksek ses veriyor. Kulaklıkta dahili 4GB bellek mevcut. Telefona bağımlı kalmadan müzik dinleme olanağı sağlıyor. Siyah rengini aldım. Fiyatının karşılığını özellikleriyle kullanıcıya sonuna kadar sunan bir ürün. Samsung Note 8 ile kullanıyorum. Gear Icon X Manager ile PC'den müzik atmanın dışında kablosuz bağlantı ve kutu içeriğinden çıkan yine type-c usb bağlantısını kullanarak herhangi bir usb bellek ile de telefona müzikleri aktarabilmek mümkün. Kutu içeriğinde ayrıca micro usb desteği sunan telefonlar için micro usb aparatıda çıkmakta. Ve ve ve kutu içeriğinde kulak yapınıza göre 3 ayrı kulak içini kavrayan parça ve 3 ayrı boya sahip kulak içi silikon çıkmakta.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alaz1903 4 ay
Çok matah bir şeymiş gibi kopyaladığın o diş fırçası başlığı uzantılarıyla hiç şansın yok Xiaomi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Eric Cartman. 4 ay
Ya arkadaş, bi’ sevemedim şu kulakiçi kulaklıkları... :/
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
expressimo 4 ay
Taharet musluğu demiş miydim ??
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tnrvrd1996 4 ay
İnceleme videosunu izledim güzel duruyor ama ne yazık ki isimden kaybediyor airdots nedir abi daha değişik isim koyun. Gelirse almak isterim ama sırf isminden soğuyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ezimuse 4 ay
RHA True Connect de çok iyi bir cihazdır. Tabiki fiyatı dışında. Böyle küçük yapıda ama çok daha kaliteli ses isteyenler ona bakabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +261 12 Angry Men +151 Informed +145 serdar_k +112 madmahmutd +106 flowerhorn +83 aca-n +76 csh +70 Chronotide +70 volkie +60
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
13350 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
xiaomi, kablosuz kulaklık ve
8 etiket daha apple airpods mi airdots pro airdots pro Cep Tel Aksesuarları Mobil Teknolojiler Onur Emre Karadağ MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 ay Opel Zafira'ya PSA dokunuşu; işte karşınızda yeni Opel Zafira Life 4 ay Doppel akıllı bileklik sadece rahatlatma amacı güdüyor 4 ay Gigabyte Aero sistem performansını yapay zeka ile optimize ediyor 4 ay Hisense çift panelli televizyon teknolojisini duyurdu 4 ay Tim Cook: İnsanlığa en büyük katkımız sağlık konusunda olacak 4 ay NOVUS, CES 2019'da 40 bin dolarlık elektrikli motosikletini tanıttı 4 ay Google Asistan, Haritalar servisine entegre oluyor 4 ay Samsung'un Pulse kod adlı yeni akıllı saatine ait görüntüler sızdırıldı 4 ay Apple, iPhone XS ve XR üretimini yüzde on daha azalttı 4 ay DJI droneları için HD ekranlı kontrolcü 4 ay Hyundai Styx olarak adlandırılan yeni model Türkiye'de üretilebilir 4 ay JBL Link Drive ile aracınız akıllanıyor 4 ay Uygun fiyata satın alabileceğiniz 5 oyuncu bilgisayarı 4 ay Katlanabilen telefon elimizde 4 ay Karşınızda MSI'ın 5K çözünürlüklü yeni monitörü 4 ay Nissan Leaf E+ tanıtıldı: Daha uzun menzil, daha güçlü motor 4 ay LG, V20 ve G5 modellerine güncelleme desteğini sonlandırdı 4 ay Xiaomi Black Shark Skywalker, Snapdragon 855 işlemci ile birlikte ortaya çıktı 4 ay Beyindeki “zombi hücreler” ile obezite kaynaklı anksiyete arasındaki ilginç bağlantı 4 ay Yeni Mercedes CLA nihayet resmi olarak tanıtıldı 4 ay GÖRÜNTÜLENEN Xiaomi’nin kablosuz kulaklık modeli AirDots Pro tanıtıldı Sonraki IBM’den tasarımıyla dikkat çeken 20-qubit’lik kuantum bilgisayar 4 ay Giriş seviyesi Alcatel 1X ve 1C akıllı telefonları duyuruldu 4 ay Sınıfının En İyi Kablosuz Oyuncu Faresi: SteelSeries Rival 650 4 ay Intel ‘’K’’ ve ‘’F’’ uzantılı 9. nesil işlemcilerini duyurdu 4 ay Orta seviye Asus VivoBook serisi güncellendi 4 ay Alienware Area 51m dizüstü modeli yükseltilebilir işlemci ve ekran kartı ile geliyor 4 ay Anker PowerPort Atom PD 1 hızlı şarj adaptörü satışa çıkıyor 4 ay Samsung’dan 98 inçlik 8K televizyon 4 ay Dijital asistanlı Lenovo Smart Clock duyuruldu 4 ay Bir 240Hz ekran da Alienware’den geliyor 4 ay Dell Alienware’den 55 inçlik OLED oyuncu monitörü 4 ay Japon girişimden sevimli robot Lovot 4 ay Gilette ısıtmalı tıraş bıçağını tanıttı 4 ay 11K çözünürlüğünde Insta360 Titan VR kamerası duyuruldu 4 ay Royole, katlanabilir klavyesini CES 2019'da tanıttı 4 ay Android Q, sistem genelinde karanlık mod özelliği ile gelecek 4 ay Samsung Odyssey oyuncu dizüstü modeli Nvidia RTX 2080 ile geliyor 4 ay GeForce takviyeli yeni ultrabook | Asus Zenbook güzelleşiyor 4 ay PS4 satışları 100 milyona yürüyor 4 ay Dünyanın en büyük turbofan jet motoru artık Boeing 777X'in kanatları altında Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
Audi Q8, dudak uçuklatan fiyatıyla
DonanımHaber
Lords of the Fallen 2 Yayıncısı CI
Bölüm Sonu Canavarı
Game of Thrones: 1 milyon hayran son
DonanımHaber
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Binali Yıldırım niye yalan söylüyor?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim