Xiaomi’nin kablosuz kulaklık modeli AirDots Pro tanıtıldı

Xiaomi geçtiğimiz aylarda AirDots isimli uygun fiyatlı kablosuz kulaklık modelini tanıtmıştı. Bu model oldukça küçük yapıda ve ucuz bir çözümdü. Bu cihazın tanıtılması ardından sadece bir hafta geçmişken FCC üzerinde Apple AirPods modeline benzerliğiyle dikkat çeken yeni bir Xiaomi kulaklığı görmüştük. Bugün itibariyle AirDots Pro isimli bu kulaklık resmi olarak tanıtıldı.

Mi AirDots Pro özellikleri ve fiyatı

Mi AirDots Pro iki kablosuz kulaklık ve bir şarj kutusu ile birlikte geliyor. Hem kutu hem de kulaklık tasarımları AirPods’a oldukça benzer. Kulaklıkların her biri 5.8 gram ağırlığında. Kutuyla birlikte toplam ağırlık ise 58 gram olarak belirtilmiş. Android, iOS ve Windows işletim sistemine sahip çoğu cihazla kullanılabilecekler. Xiaomi’nin belirttiğine göre kulaklıklar 10 saate varan pil ömrü sunacaklar. Ayrıca hızlı şarj desteği sayesinde 1 saat içinde tam olarak şarj edebileceksiniz. Son olarak 10 dakikalık kısa bir şarj süresiyle 70 dakikalık kullanım süresi de alabileceğiniz belirtilmiş.

Her iki kulaklık ses kalitesini etkilemeden birbirinden bağımsız şekilde çalışabiliyorlar. İçlerinde 7 mm boyutunda neodim sürücüler bulunuyor. Aktif gürültü engelleme özelliğinin bulunduğu da belirtilen kulaklıkların üzerine dokunmatik panel yerleştirilmiş. Bu panel yardımıyla çağrıları cevaplamak, müziği durdurmak gibi işlemleri yapabileceksiniz. Son olarak IPX4 su geçirmezlik sertifikası ve Bluetooth 4.2 bağlantı seçeneğine de sahip olduklarını belirtelim.

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Xiaomi tarafından tanıtılan ürünlerde en merak edilen konu haliyle fiyat oluyor. Firma 11 Ocak’tan itibaren satışa sunacağını belirttiği Mi AirDots Pro için 60 dolar fiyat etiketi belirlemiş. Beyaz ve siyah olmak üzere iki adet renk seçeneği bulunacak.

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