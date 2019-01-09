Xiaomi’nin kablosuz kulaklık modeli AirDots Pro tanıtıldı

Mi AirDots Pro özellikleri ve fiyatı
Mi AirDots Pro iki kablosuz kulaklık ve bir şarj kutusu ile birlikte geliyor. Hem kutu hem de kulaklık tasarımları AirPods’a oldukça benzer. Kulaklıkların her biri 5.8 gram ağırlığında. Kutuyla birlikte toplam ağırlık ise 58 gram olarak belirtilmiş. Android, iOS ve Windows işletim sistemine sahip çoğu cihazla kullanılabilecekler. Xiaomi’nin belirttiğine göre kulaklıklar 10 saate varan pil ömrü sunacaklar. Ayrıca hızlı şarj desteği sayesinde 1 saat içinde tam olarak şarj edebileceksiniz. Son olarak 10 dakikalık kısa bir şarj süresiyle 70 dakikalık kullanım süresi de alabileceğiniz belirtilmiş.
Xiaomi tarafından tanıtılan ürünlerde en merak edilen konu haliyle fiyat oluyor. Firma 11 Ocak’tan itibaren satışa sunacağını belirttiği Mi AirDots Pro için 60 dolar fiyat etiketi belirlemiş. Beyaz ve siyah olmak üzere iki adet renk seçeneği bulunacak.
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