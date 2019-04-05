Xiaomi yedi farklı Redmi modelinden desteği çekti

Xiaomi şimdiye kadar beş yıllık telefonlarını bile güncellemesiyle oldukça beğeni toplamıştı. Görünüşe göre bu durum artık son bulacak. Firmanın forumlarında yaptığı açıklamayla işaret ettiği yedi farklı Redmi modeli artık yazılım desteği almayacak.

Liste şöyle:

Xiaomi Redmi Note 4

Xiaomi Redmi 3S

Xiaomi Redmi 3X

Xiaomi Redmi 4

Xiaomi Redmi 4A

Xiaomi Redmi Note 3

Xiaomi Redmi Pro

Mi Community admininin açıklamasına göre diğer cihazlar için normal güncellemeler devam edecek. Açıklama sadece Çin’de değil Xiaomi’nin inanılmaz başarılı olduğu Hindistan sayfasında da yayınlandığından Redmi Note 4’ün hiçbir varyantının güncelleme almayacağını anlıyoruz.

güvenlik güncellemelerini normal şekilde almaya devam edecekler. Bu durum şimdilik olumlu bir haber fakat firmanın güvenlik paketlerini ne kadar uzun süre göndereceği şüpheli. Daha da üzücü kısım ise MIUI 11 ile kaldırılacak arayüzdeki reklamlar, bu modellerde hiçbir zaman kalkmayacak. Blog gönderisinde ortaya çıkana göre bu cihazlara hiçbir ROM yayınlanmayacak olsa danormal şekilde almaya devam edecekler. Bu durum şimdilik olumlu bir haber fakat firmanın güvenlik paketlerini ne kadar uzun süre göndereceği şüpheli. Daha da üzücü kısım iseile kaldırılacak, bu modellerde hiçbir zaman kalkmayacak.