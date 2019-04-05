Xiaomi yedi farklı Redmi modelinden desteği çekti

Teknoloji Editörü
Xiaomi şimdiye kadar beş yıllık telefonlarını bile güncellemesiyle oldukça beğeni toplamıştı. Görünüşe göre bu durum artık son bulacak. Firmanın forumlarında yaptığı açıklamayla işaret ettiği yedi farklı Redmi modeli artık yazılım desteği almayacak.
Liste şöyle:
- Xiaomi Redmi Note 4
- Xiaomi Redmi 3S
- Xiaomi Redmi 3X
- Xiaomi Redmi 4
- Xiaomi Redmi 4A
- Xiaomi Redmi Note 3
- Xiaomi Redmi Pro
Mi Community admininin açıklamasına göre diğer cihazlar için normal güncellemeler devam edecek. Açıklama sadece Çin’de değil Xiaomi’nin inanılmaz başarılı olduğu Hindistan sayfasında da yayınlandığından Redmi Note 4’ün hiçbir varyantının güncelleme almayacağını anlıyoruz.
Blog gönderisinde ortaya çıkana göre bu cihazlara hiçbir ROM yayınlanmayacak olsa da güvenlik güncellemelerini normal şekilde almaya devam edecekler. Bu durum şimdilik olumlu bir haber fakat firmanın güvenlik paketlerini ne kadar uzun süre göndereceği şüpheli. Daha da üzücü kısım ise MIUI 11 ile kaldırılacak arayüzdeki reklamlar, bu modellerde hiçbir zaman kalkmayacak.
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m.donanimhaber.com/...
4x modeli sd 625 bildiğim kadarıyla.
Xiaomi giriş seviyesi telefonlarınin hemen hemen tamaminda kullanilan bir soc.
Öyle olsa bile üzülmeye mahal yok, sd 625 gelecek herhangi bir rom kolaylıkla port edilir.
Ama haberde yanlışlık yoksa büyük hata.
Edit: Evet haberde yanlışlık var Redmi note 4 telefonun mtk islemcili bir modelinde destek gelmeyecekmis
Global pazarda snapdragon 625 li model 4x diye geçiyor. Yani hiçbir varyanti degil "mtk işlemcili" modele destek kesiliyor
Moderatör duzenlerse iyi olur.
Xiaomi'nin Çince blogunda yayınlanan içerikte Redmi markasının ayrıldığı ve bu sebeple bu modellere desteğin kesildiği ifade ediliyor. Kaynağı tekrar okuduğumda Note 4'ün sadece MTK işlemcili olanı değil tüm varyantlarının kapsandığını gördüm.
Eğer yanlış bir bilgi aktarıyorsam düzeltmek isterim. Bilgiyi nereden edindiniz benimle paylaşabilirseniz sevinirim.
Teşekkürler.
Xiaomi Redmi Note 4 duyuralı 2 yıl 3 ay kadar oldu. Yani 2017 Ocak.
Bu kadar kısa sürede cihaz desteği mi çekilir arkadaş....
Xiaomi iyice ipin ucunu kaçırmaya başladı.
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