Xbox oyun fiyatlarına dev zam!

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Şu sıralar PlayStation’da İlkbahar indirimleri devam ederken, Microsoft oyunlara zam yaptı. Bazı oyunların fiyatı 600 liraya ulaştı. Genellikle PlayStation’dan da daha uygun fiyata sahip Xbox Store’da durum şimdi tersine döndü.

Tom Clancy's The Division 2’nin fiyatı 500 TL’den 602 TL’ye yükseldi. Red Dead Redemption 2 470 TL’den 566 TL’ye, FIFA 19 468 TL’den 564 TL’ye çıktı Geçtiğimiz günlerde ön siparişe sunulan Control’ün fiyatı ise 145 TL’den 395 TL’ye fırlatı. Yüzde 100’ü aşkın zam yapıldı. Xbox Game Pass ve Xbox Live Gold fiyatlarında henüz bir değişiklik yapılmadı.

Yerel Xbox Store fiyatlarına baktığımızda Türkiye, Arjantin’in ardından en ucuz ülkeydi. Türkiye’ye uygulanan zammın bir benzeri Arjantin’e de uygulandı. Yurt dışındaki oyuncular VPN ile bu iki mağazadan oyun satın alıyor. PlayStation Store'da da benzer bir durum söz konusu fakat Sony bu duruma çözüm olarak Türkiye mağazasından yalnızca ülkemizdeki banka kartları ile alışverişe izin veriyor. Microsoft ise Türk oyun severleri göz ardı ederek fiyatlara ciddi oranda zam uyguladı.

Zamdan etkilenen bazı oyunların yeni fiyatları

Sekiro: Shadows Die Twice - 566,00 TL

Tom Clancy's The Division 2 - 602,00 TL

Red Dead Redemption 2 - 566,00 TL

Devil May Cry 5 - 472,50 TL

FIFA 19 - 472,50 TL

Control - 395,00 TL

Mortal Kombat 11 - 352,50 TL

Anthem - 470,00 TL

Resident Evil 2 - 472,50 TL

Just Cause 4 - 564,00 TL

Fallout 76 - 412,50 TL

Battlefield V - 422,50 TL