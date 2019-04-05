Xbox oyun fiyatlarına dev zam!

Tom Clancy's The Division 2’nin fiyatı 500 TL’den 602 TL’ye yükseldi. Red Dead Redemption 2 470 TL’den 566 TL’ye, FIFA 19 468 TL’den 564 TL’ye çıktı Geçtiğimiz günlerde ön siparişe sunulan Control’ün fiyatı ise 145 TL’den 395 TL’ye fırlatı. Yüzde 100’ü aşkın zam yapıldı. Xbox Game Pass ve Xbox Live Gold fiyatlarında henüz bir değişiklik yapılmadı.
Yerel Xbox Store fiyatlarına baktığımızda Türkiye, Arjantin’in ardından en ucuz ülkeydi. Türkiye’ye uygulanan zammın bir benzeri Arjantin’e de uygulandı. Yurt dışındaki oyuncular VPN ile bu iki mağazadan oyun satın alıyor. PlayStation Store'da da benzer bir durum söz konusu fakat Sony bu duruma çözüm olarak Türkiye mağazasından yalnızca ülkemizdeki banka kartları ile alışverişe izin veriyor. Microsoft ise Türk oyun severleri göz ardı ederek fiyatlara ciddi oranda zam uyguladı.
Zamdan etkilenen bazı oyunların yeni fiyatları
Sekiro: Shadows Die Twice - 566,00 TL
Tom Clancy's The Division 2 - 602,00 TL
Red Dead Redemption 2 - 566,00 TL
Devil May Cry 5 - 472,50 TL
FIFA 19 - 472,50 TL
Control - 395,00 TL
Mortal Kombat 11 - 352,50 TL
Anthem - 470,00 TL
Resident Evil 2 - 472,50 TL
Just Cause 4 - 564,00 TL
Fallout 76 - 412,50 TL
Battlefield V - 422,50 TL
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1000 TL den aşağı olan oyun görürsem 1 hafta içerisinde one x i bırakırım. Zengin konsolu diye aldık. Bu nasıl rezillik?
Oyunlar “pahalı” olmayı geçeli çok oldu. Yarın size ekmeği 2 liradan satmaya kalksalar pahalı dersiniz. Ama 20 liradan satmaya kalksalar artık onun adı sadece pahalılık değildir saçmalıktır. Pahalı demeye bile zahmet etmezsiniz, küfreder çıkarsınız. Onun için oyunlara gelen zamlar şu saatten sonra anlamsız zaten artık. 450 lira oyun için zaten alınmaz bir fiyattı, bu noktadan sonra ister 1450 olsun ister 14500 olsun farketmez. Alınabilir mantıklı noktayı geçti bizde. İstedikleri fiyat yapsınlar.