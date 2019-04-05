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Xbox oyun fiyatlarına dev zam!

Türkiye'deki Xbox sahiplerine kötü haber! Xbox Store'da Xbox One oyunları büyük bir zam uygulandı. Bazı popüler oyunlara yüzde 100'ü aşkın zam uygulandı. Division 2'nin fiyatı 600 TL'yi aştı.
1 ay
8,3b
1
100
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Xbox oyun fiyatlarına dev zam!
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Şu sıralar PlayStation’da İlkbahar indirimleri devam ederken, Microsoft oyunlara zam yaptı. Bazı oyunların fiyatı 600 liraya ulaştı. Genellikle PlayStation’dan da daha uygun fiyata sahip Xbox Store’da durum şimdi tersine döndü.

Tom Clancy's The Division 2’nin fiyatı 500 TL’den 602 TL’ye yükseldi. Red Dead Redemption 2 470 TL’den 566 TL’ye, FIFA 19 468 TL’den 564 TL’ye çıktı Geçtiğimiz günlerde ön siparişe sunulan Control’ün fiyatı ise 145 TL’den 395 TL’ye fırlatı. Yüzde 100’ü aşkın zam yapıldı. Xbox Game Pass ve Xbox Live Gold fiyatlarında henüz bir değişiklik yapılmadı.

Yerel Xbox Store fiyatlarına baktığımızda Türkiye, Arjantin’in ardından en ucuz ülkeydi. Türkiye’ye uygulanan zammın bir benzeri Arjantin’e de uygulandı. Yurt dışındaki oyuncular VPN ile bu iki mağazadan oyun satın alıyor. PlayStation Store'da da benzer bir durum söz konusu fakat Sony bu duruma çözüm olarak Türkiye mağazasından yalnızca ülkemizdeki banka kartları ile alışverişe izin veriyor. Microsoft ise  Türk oyun severleri göz ardı ederek fiyatlara ciddi oranda zam uyguladı.

Zamdan etkilenen bazı oyunların yeni fiyatları

Sekiro: Shadows Die Twice - 566,00 TL

Tom Clancy's The Division 2 - 602,00 TL

Red Dead Redemption 2 - 566,00 TL

Devil May Cry 5 - 472,50 TL

FIFA 19 - 472,50 TL

Control - 395,00 TL

Mortal Kombat 11 - 352,50 TL

Anthem - 470,00 TL

Resident Evil 2 - 472,50 TL

Just Cause 4 - 564,00 TL

Fallout 76 - 412,50 TL

Battlefield V - 422,50 TL



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Outlaw-E 1 ay en beğenilen
Fiyatlar hala çok ucuz.
1000 TL den aşağı olan oyun görürsem 1 hafta içerisinde one x i bırakırım. Zengin konsolu diye aldık. Bu nasıl rezillik?
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TheNewAtilla 1 ay
Aral fetöcü
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gyulanemeth 1 ay
450 veren kaldıysa 550 de verir.
Oyunlar “pahalı” olmayı geçeli çok oldu. Yarın size ekmeği 2 liradan satmaya kalksalar pahalı dersiniz. Ama 20 liradan satmaya kalksalar artık onun adı sadece pahalılık değildir saçmalıktır. Pahalı demeye bile zahmet etmezsiniz, küfreder çıkarsınız. Onun için oyunlara gelen zamlar şu saatten sonra anlamsız zaten artık. 450 lira oyun için zaten alınmaz bir fiyattı, bu noktadan sonra ister 1450 olsun ister 14500 olsun farketmez. Alınabilir mantıklı noktayı geçti bizde. İstedikleri fiyat yapsınlar.
450 veren kaldıysa 550 de verir.Oyunlar “pahalı” olmayı geçeli çok oldu. Yarın size ekmeği 2 liradan satmaya kalksalar pahalı dersiniz. Ama 20 liradan satm...
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Nerevarine 1 ay
Soyulmaktan zevk mi alıyorsunuz fiyatlara bak...
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JESKO 1 ay
Bilmem fark ettiniz mi instagram da xboxtr, oyunların fiyatı arttığından beri yani 1 haftadır hiç paylaşım yapmamışlar yakında ofisi kapatıp giderlerse şaşırmam lakin bu fiyatlarla kimse oyun almaz
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çaylak52 1 ay JESKO
Aynen paylaşım yok....önceden olsa sürekli hikaye atarlardı
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BeyazBüyü 1 ay JESKO
Hocam sen de biliyorsun ki bu adamların dükkanı kapatıp gitmesi bizlere dokunmaz. Eskiden olduğu gibi oyunları bir şekilde "hem de daha ucuza" temin ederiz. Xbox TR'nin zaten aman aman bir numarasını görmedik, bundan sonra Türkiye pazarında olmaları kendi zararlarına olur.
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mattmurdock 1 ay
Hayır , bir de 100 USD'ye fixlemişler direkt!
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xml-arif 1 ay
fifa 19 569 lira mı şaka mı ? ps de 100 küsür liraydı geçenlerde
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wither 1 ay
Şamaroğlanına döndük resmen.Şu hayatta hiç hobiniz olmasın , hiç bir şeyden keyif almayın ot gibi yaşayın diyorlar resmen topyekün.
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snakefatih 1 ay
Döviz bir yandan bunlar bir yandan. Vuran vurana.
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TheNewAtilla 1 ay
Ben size çözümü söylüyeyim.
Ps ve xbox pılını pırtını toplayıp ülkeyi terketsinler. Bizde amerikan dolarıyla alışveriş yapalım. Kafamız rahat olur. Cebimize de fazla koymaz.
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TurboBoosted 1 ay
Hep dış mihraklar
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Paetzold 1 ay
Arkadaş bu nedir be
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