Xiaomi'den akıllı baskül

İşe yazılım tarafında başlayarak sonrasında hızlı bir şekilde mobil cihaz sektörüne adım atan Xiaomi, şu anda pek çok farklı kategoride mücadele veriyor. Firmanın teknoloji dünyasına son hediyesi akıllı baskül oldu.





Mi Smart Scale adındaki akıllı baskül Bluetooth 4.0 üzerinden Android veya iOS cihazınıza bağlanıyor ve kilo ölçümleri ile birlikte beden-kitle endeksini de uygulama üzerinden doğru bir biçimde kullanıcıya sunabiliyor.





Mi Smart Scale adındaki uygulama basküle bağlanmaya çalıştığında LED ekran aktif hale geliyor ve gerekli bağlantı sonrasında veri aktarımı başlıyor. Uygulama verileri ayrıntılı grafikler haline getiriyor.





Mi Smart Scale firmanın prensibi olduğu üzere çok uygun bir fiyat etiketiyle kullanıcıya sunulacak. Baskül için belirlenmiş fiyat 15$. Çıkış tarihi tam olarak bilinmese de Çin dışındaki ülkelere de gideceği belirtiliyor.

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