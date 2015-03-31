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Xiaomi'den akıllı baskül

4 yıl
5b
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18
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi'den akıllı baskül

İşe yazılım tarafında başlayarak sonrasında hızlı bir şekilde mobil cihaz sektörüne adım atan Xiaomi, şu anda pek çok farklı kategoride mücadele veriyor. Firmanın teknoloji dünyasına son hediyesi akıllı baskül oldu.

Mi Smart Scale adındaki akıllı baskül Bluetooth 4.0 üzerinden Android veya iOS cihazınıza bağlanıyor ve kilo ölçümleri ile birlikte beden-kitle endeksini de uygulama üzerinden doğru bir biçimde kullanıcıya sunabiliyor. 

Mi Smart Scale adındaki uygulama basküle bağlanmaya çalıştığında LED ekran aktif hale geliyor ve gerekli bağlantı sonrasında veri aktarımı başlıyor. Uygulama verileri ayrıntılı grafikler haline getiriyor. 

Mi Smart Scale firmanın prensibi olduğu üzere çok uygun bir fiyat etiketiyle kullanıcıya sunulacak. Baskül için belirlenmiş fiyat 15$. Çıkış tarihi tam olarak bilinmese de Çin dışındaki ülkelere de gideceği belirtiliyor.  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.863772433658351.1073741834.250677251634542&type=1 Yorum Yaz
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emre1393 4 yıl en beğenilen
Kilo değil o, lbs dir, Amerikan sistemine göre ayarlı, uygulamasından kg sistemine çevirme ayarı koyarlar.
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HıraX 1 yıl
Benim cihazda şöyle bir sorun var. İlk tartıya çıktığımda normal kilomdan 2 kg fazla gösteriyor. Ekran sıfırlanıp tekrar çıktığımda doğru gösteriyor. Bununla ilgili fikri bilgisi olan var mı ?
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MekanikMumya 1 yıl
Merhaba, Ürünü sadece merakımdan ve basit bir baskül ihtiyacından ötürü aldım. Telefonunuza yüklediğiniz Mi Fit uygulaması ile hem aktivitenizi ve daha sonrasında kilonuzu görebilmektesiniz. Farklı kiloda bir kişi çıktığında bu kim diye sormakta. Ayrıca net olarak çocuğunuzun kilosunu da hesaplamakta. Scalasında obez olup olmadığınız kilonuzun hangi sınıfa girdiği gibi küçük detaylar yer almakta. Kısacası 20 30 tl verip 5 10 tartımdan sonra çalışmayan kırılan cam baskülü almak yerine bu tasarım olarak güzel duran küçümsenmeyecek baskülü alabilirsiniz. 120 TL ye almıştım.
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SudaEriyenAspirin 2 yıl
Ne 15 doları Türkiye'de 130? satılıyor.
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interwap 3 yıl
Alamıyoruz. Kargo 5 ürün parası tutuyor. 6 ürün parası öde 1 ürün gelsin.
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Fenomenon 4 yıl
1 nisan olmasın sakın??
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shadowtr 4 yıl
110 kiloluk bir kadın ayağına hiç benzemiyor...
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cepAnkara 4 yıl
gayet güzel gözüküyor
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emre1393 4 yıl en beğenilen
Kilo değil o, lbs dir, Amerikan sistemine göre ayarlı, uygulamasından kg sistemine çevirme ayarı koyarlar.
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lido 4 yıl
Ben fikirlerini beğendim açıkçası çok satacağını düşünüyorum kime baksan diyet yapıyor göbek eritmeye çalışıyor.. kilo kaybını günlük haftalık aylık akıllı telefonunda otomatik görebilmek güzel bir şey olur
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realteco 4 yıl
İşin yoksa bide baskülün şarjını takip et
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matmuhendisi 4 yıl realteco
realteco
İşin yoksa bide baskülün şarjını takip et

Bataryadan bahsedilmemiş ama muhtemelen en az 3-5 ay dayanır.. 1 yılı bile bulabilir.. Pil değiştirmek yerine şarj edersiniz
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mehmet4428 4 yıl
1103 kilo yazıyor. :D
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9unkarekoku 4 yıl mehmet4428
zumber4428

1103 kilo yazıyor. :D

110.3 yazıyor
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