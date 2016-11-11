Xiaomi’den alüminyum alaşımlı Mi Mouse

Teknoloji dünyasının pek çok sektöründe faaliyet gösteren ve konuda da önde gelen firmalardan birisi olan Xiaomi, bilgisayar sektörünü de unutmuyor. Mi Notebook Air serisinden sonra firma tamamlayıcı çevre birimleri tanıtmaya başladı.

Premium Hissiyat

Xiaomi Mi Mouse adındaki fare ürünü anodize edilmiş alüminyum gövde ve ABS tekerlek çerçevesinden oluşuyor. Alüminyum alaşım aşınmaları en aza indirmek için tasarlamış. Pixart 3610 gelişmiş lazer teknolojisi 1200dpi seviyesinde tarama imkanı sunarken, farklı yüzeylerde en akıcı şekilde çalışmayı amaçlıyor.

Farenin öne çıkan özelliği dual mod olması. Yani hem Bluetooth üzerinden hem de 2.4G bandında kablosuz olarak harici cihazlara bağlanabiliyor. 2.4G için bilgisayara küçük adaptörünü takmanız şart. Bu sayede aynı anda fareyi iki cihaza bağlayabiliyorsunuz. Geçiş tuşu ile de cihazlar arasında geçişi sağlayabiliyorsunuz.