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Xiaomi’den alüminyum alaşımlı Mi Mouse

Fiyat-performans dengesini en iyi tutturan firmalardan olan Xiaomi, Premium tasarıma sahip fare arayanlar için de sahneye çıkıyor. Xiaomi Mi Mouse oldukça iddialı.
2 yıl
5,1b
1
18
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi’den alüminyum alaşımlı Mi Mouse

Teknoloji dünyasının pek çok sektöründe faaliyet gösteren ve konuda da önde gelen firmalardan birisi olan Xiaomi, bilgisayar sektörünü de unutmuyor. Mi Notebook Air serisinden sonra firma tamamlayıcı çevre birimleri tanıtmaya başladı.

Premium Hissiyat

Xiaomi Mi Mouse adındaki fare ürünü anodize edilmiş alüminyum gövde ve ABS tekerlek çerçevesinden oluşuyor. Alüminyum alaşım aşınmaları en aza indirmek için tasarlamış. Pixart 3610 gelişmiş lazer teknolojisi 1200dpi seviyesinde tarama imkanı sunarken, farklı yüzeylerde en akıcı şekilde çalışmayı amaçlıyor.

Farenin öne çıkan özelliği dual mod olması. Yani hem Bluetooth üzerinden hem de 2.4G bandında kablosuz olarak harici cihazlara bağlanabiliyor. 2.4G için bilgisayara küçük adaptörünü takmanız şart. Bu sayede aynı anda fareyi iki cihaza bağlayabiliyorsunuz. Geçiş tuşu ile de cihazlar arasında geçişi sağlayabiliyorsunuz.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S8 model numaraları ortaya çıktı" 11.02 x 5.72 x 2.36 cm şeklinde ölçüleri olan farenin ağırlığı ise 77.5 gram. 3 adet AAA pil ile çalışan fare aynı zamanda MacBook ailesi için de uyumlu renk seçeneklerine sahip. Xiaomi Mi Mouse, ay sonunda 15$ fiyat etiketi ile Çin’de satışa sunulacak. İngiltere için ise 17 Pound fiyat etiketi mevcut.  

http://hexus.net/tech/news/peripherals/99058-xiaomi-launches-anodised-aluminium-mi-mouse/ Yorum Yaz
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Das Boot 2 yıl en beğenilen
Edebiyat fakirleri sizi. İyi ki öğrendiniz şu premium kelimesini. Premium hissiyatı veren fare ne ulan?
1 Yanıt Yanıtla +49
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Xloud 2 yıl ozanbey432
ozanbey432

Bi Magic Mouse değil ama dimi Ekrem abi :)

Onun kadar ergonomi özürlü durmuyor kullanıp görmek lazım.
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Xloud 2 yıl WB
WB
Das Boot
Edebiyat fakirleri sizi. İyi ki öğrendiniz şu premium kelimesini. Premium hissiyatı veren fare ne ulan?

Hakkaten Turkce'yi unutur olduk
bunun yerine ne kullanilabilirdi acaba


Haşmetli
WBDas BootEdebiyat fakirleri sizi. İyi ki öğrendiniz şu premium kelimesini. Premium hissiyatı veren fare ne ulan?
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DH Misafiri 2 yıl
2 adet AA pil ile çalışıyor olmasın sakın??
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frt-_-ctn 2 yıl
Başlıktan bas bas bağıran Ekrem71 haberi :)
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wolferto 2 yıl
apple icin premium denildiginde nerdedi la bunlar
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kadirirdem 2 yıl
kullanmak lazım fena değil gibi.
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Elvaldur 2 yıl
o premium hissiyati dedikleri apple sayesinde ortaya cikti
Simdi apple incelemelerde edecegin kelimlere bile karistigi icin premium quality dedirtmeye de calismistir. Tabi bizim ingilizcesi doktora seviyesinde olan cevirmenlerimiz de boyle cevirince zamanla kelime oturdu
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Kefelon 2 yıl
Masaüstü-ev kullanımı için uygun değil tabii ki ama çantama atıp taşımak için böyle bir mouse çok kullanışlı olur. Xiaomi'de büyük ihtimalle o kişileri düşünerek kompakt ve dayanıklı yapılmış.
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SeKSandDoRT 2 yıl

çin yüzünden alüminyum malzemede ciddi fiyat artışları olacaktır ilerde, geri dönüşüm avantajı var fakat sınırsız değil, ne gerek var bu kadar alüminyum kullanımına ???
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mehmedaltair 2 yıl
Magic Mouse yada Microsoft Designer Mouse ikilisi yanında 5 liralık mouse gibi duruyor alüminyum yapınca premium mu oluyor? Hem de bu çirkinlikle
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Eeltorm 2 yıl
Hissiyat olarak iyidirde hiç rahat durmuyor.
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veteriner69 2 yıl
Premium'un türkçe karşılığı esasında "prim" ama bizde o anlamda kullanılmıyor.
Premium yerine "Yüksek kalite" demeniz lazım.
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