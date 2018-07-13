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Xiaomi'nin 52 dolarlık klasik akıllı saati "Mijia Quartz Watch" tanıtıldı

Çinli teknoloji şirketi Xiaomi bugün uygun fiyatlı akıllı saat modeli olan Mijia Quartz Watch'u tanıttı. 52 dolardan satılan bu klasik akıllı saatin özellikleri haberimizde.
10 ay
16b
1
11
Cep Tel Aksesuarları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Xiaomi, ekosisteminin bir parçası olan Mijia markasıyla yeni bir akıllı saat modelini tanıttı. Klasik bir görünüme sahip olan Mijia Quartz Watch, oldukça uygun bir uygun fiyat etiketine sahip.

Klasik tarzdan vazgeçemeyenlere

Klasik saat görünümlü fakat akıllı özelliklere donatılmış Mijia Quartz Watch, minimalist bir tasarıma sahip. 40 mm. çapında olan akıllı saatte biri büyük ve biri küçük olmak üzere iki adet kadran yer alıyor. Alttaki küçük kadranın adımsayar olarak çalıştığını belirtelim.
30 metreye kadar su geçirmeyen Mijia Quartz Watch, Bluetooth 4.0 destekliyor ve bildiğimiz klasik saat piliyle (CR2430) çalışıyor. Beyaz, gri ve siyah olmak üzere 3 farklı renk seçeneği ile gelen akıllı saat, güneş ışığında farklı desenlere bürünebiliyor. Mijia Quartz Watch'un akıllı telefonunuzla entegre çalışıp gelen bildirimleri görmenizi sağladığını, dünya saatleri ve alarm özelliklerinin olduğunu da belirtelim. Şimdilik sadece Çin'de satışa sunulan bu akıllı saatin fiyatı ise 52 dolar.

https://www.gsmarena.com/the_mijia_quartz_watch_released_with_affordable_price_tag-news-32199.php Yorum Yaz
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Tugrul_512bit 10 ay en beğenilen
Akıllı kürdan yapsınlar. Dişimi karıştırırken birşey sezerse dişçiden randevu alabilsin mesela. Ayrıca tek kullanımlık olsun. Kırıp atabileyim.
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esmerbuyucu 10 ay
Sudan ucuz ne de olsa şayomi
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Riesso 10 ay
Takipteyim dolar düşsün alırım
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Fenomenon 10 ay Riesso
Riesso
Takipteyim dolar düşsün alırım

(düşmedi)
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Defans16 10 ay
Bende beğendim
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Grkwnxs 10 ay
Gelen bildirimleri nasıl göstericek bu cihaz en fazla titreşim ile haber verir
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Ucan Hollandalı 10 ay
Xiaomi bey iiyice kapitalist oldunuz sizin 2012 de sadece kulaklık ve telefon üreticisi olarak biliyorduk
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dobrasam 10 ay
Çok güzel bir saat olmuş tebrikler xiaomi 👑 👍
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interwap 10 ay
Lenovo q yıla yakın pil önrüyle yarı fiyata satıyor.
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esmerbuyucu 10 ay
Sudan ucuz ne de olsa şayomi
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a_y_k_u_t 10 ay
Ben şahsen çok beğendim, dolar bu şekilde olmasa ilk fırsatta almak isterdim..
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Tugrul_512bit 10 ay en beğenilen
Akıllı kürdan yapsınlar. Dişimi karıştırırken birşey sezerse dişçiden randevu alabilsin mesela. Ayrıca tek kullanımlık olsun. Kırıp atabileyim.
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