Xiaomi'nin 52 dolarlık klasik akıllı saati "Mijia Quartz Watch" tanıtıldı

Xiaomi, ekosisteminin bir parçası olan Mijia markasıyla yeni bir akıllı saat modelini tanıttı. Klasik bir görünüme sahip olan Mijia Quartz Watch, oldukça uygun bir uygun fiyat etiketine sahip.

Klasik tarzdan vazgeçemeyenlere

Klasik saat görünümlü fakat akıllı özelliklere donatılmış Mijia Quartz Watch, minimalist bir tasarıma sahip. 40 mm. çapında olan akıllı saatte biri büyük ve biri küçük olmak üzere iki adet kadran yer alıyor. Alttaki küçük kadranın adımsayar olarak çalıştığını belirtelim.

30 metreye kadar su geçirmeyen Mijia Quartz Watch, Bluetooth 4.0 destekliyor ve bildiğimiz klasik saat piliyle (CR2430) çalışıyor. Beyaz, gri ve siyah olmak üzere 3 farklı renk seçeneği ile gelen akıllı saat, güneş ışığında farklı desenlere bürünebiliyor. Mijia Quartz Watch'un akıllı telefonunuzla entegre çalışıp gelen bildirimleri görmenizi sağladığını, dünya saatleri ve alarm özelliklerinin olduğunu da belirtelim. Şimdilik sadece Çin'de satışa sunulan bu akıllı saatin fiyatı ise 52 dolar.

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