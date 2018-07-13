Youtube, Twitch reklamı yapan kanalları kapatıyor

Teknoloji Editörü
Youtube ve Twitch arasındaki rekabet gittikçe sert bir hal almaya başladı. Gelen haberlere göre Youtube kanallarından, Twitch akışlarının reklamını yapan Youtuber'ların kanalları habersiz olarak kapatılıyor. Bu ilginç olay mağdur kullanıcıların attıkları Tweet'lerle ortaya çıktı.
Youtube: Bu durum içerik politikalarımıza aykırıİçerik oluşturucularına ve yayıncılara video çekmek için çeşitli araçlar sunan bu iki rakip platform arasındaki çekişme farklı bir boyuta taşınmış durumda. Twitch platformundaki yayınlarının kısa tanıtımlarını Youtube hesaplarında paylaşan ünlü Youtuber'lar, hesaplarının kapatılması ile sarsıldılar. Surny, Linus Tech Tips ve Aztrosizt son zamanlarda bu sorunu yaşayan YouTube içerik oluşturucularından sadece birkaçı.
Fazlasıyla kanalın etkilendiği bu durum Twitter'da tepkilere neden oldu ve Youtube'un bu olayla ilgili bir açıklama yapması istendi. Bu serzenişlere kayıtsız kalamayan Youtube ise, bu durumun politikalarını ihlal ettiğini belirterek şu açıklamayı yaptı: "Oluşturduğunuz içeriğin ana amacı, kullanıcıları Youtube'dan başka bir siteye yönlendirmekse bu içerik politikalarımızı ihlal ettiğiniz anlamına geliyor. Twitch yayınlarınızla ilgili içerikler oluşturabilirsiniz ancak bu içeriğin tek amacı Twitch sayfasına yönlendirmek ise bu durum içerik politikalarımızı ihlal ediyor."
https://www.engadget.com/2018/07/12/youtube-terminates-accounts-promoting-twitch-streams/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Youtube en ufak bir şey için bile telif hakkı atıyor artık. Millet artık kendi Patreon'una bile yönlendiremeyecek anlaşılan.
Şimdi sorum şu: Bu "ücretli tanıtım içerir" seçeneğini seçseler de kendi Twitch kanallarından Youtube kanallarına reklam vermiş olsalar, yine de politika ihlaline girecek mi?
-Cevap "evet" ise; "Game of Thrones haftaya HBO'da" diyen teaser'dan "X filmi sinemalarda" diyen trailer'a kadar; Blizzard'ın da BlizzCon'u online seyir için kendine yönlendirip bilet satmasından saf televizyon reklamlarının yayınlanması kadar onlarca soruyu daha doğuyor ki hepsini sormak büyük zaman kaybı olacaktır. Burada açıkça Twitch platformuna karşı açılmış bir savaş, rekabet yasalarına uymayan illegal bir uygulama söz konusudur. Avrupa Birliği bu konuda Google'a dava açmış ve 2.42 milyar Euro ceza kesmiştir; aynısı Twitch için de yapılabilir kanaatindeyim.
-Cevap "hayır" ise; Youtube haklı; Twitch kanallarının reklamını yapmak istiyorlarsa "Ücretli tanıtım içerir" seçeneğini işaretlemeleri gerekirdi.