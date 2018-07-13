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Youtube, Twitch reklamı yapan kanalları kapatıyor

Youtube'un, en büyük rakiplerinden biri olan canlı yayın platformu Twitch'in reklamını yapan kullanıcıların kanallarını kapattığı ortaya çıktı. Gelişmenin detayları haberimizde.
10 ay
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7
Web Siteleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Youtube ve Twitch arasındaki rekabet gittikçe sert bir hal almaya başladı. Gelen haberlere göre Youtube kanallarından, Twitch akışlarının reklamını yapan Youtuber'ların kanalları habersiz olarak kapatılıyor. Bu ilginç olay mağdur kullanıcıların attıkları Tweet'lerle ortaya çıktı.

Youtube: Bu durum içerik politikalarımıza aykırı

İçerik oluşturucularına ve yayıncılara video çekmek için çeşitli araçlar sunan bu iki rakip platform arasındaki çekişme farklı bir boyuta taşınmış durumda. Twitch platformundaki yayınlarının kısa tanıtımlarını Youtube hesaplarında paylaşan ünlü Youtuber'lar, hesaplarının kapatılması ile sarsıldılar. Surny, Linus Tech Tips ve Aztrosizt son zamanlarda bu sorunu yaşayan YouTube içerik oluşturucularından sadece birkaçı.

Fazlasıyla kanalın etkilendiği bu durum Twitter'da tepkilere neden oldu ve Youtube'un bu olayla ilgili bir açıklama yapması istendi. Bu serzenişlere kayıtsız kalamayan Youtube ise, bu durumun politikalarını ihlal ettiğini belirterek şu açıklamayı yaptı: "Oluşturduğunuz içeriğin ana amacı, kullanıcıları Youtube'dan başka bir siteye yönlendirmekse bu içerik politikalarımızı ihlal ettiğiniz anlamına geliyor. Twitch yayınlarınızla ilgili içerikler oluşturabilirsiniz ancak bu içeriğin tek amacı Twitch sayfasına yönlendirmek ise bu durum içerik politikalarımızı ihlal ediyor."

https://www.engadget.com/2018/07/12/youtube-terminates-accounts-promoting-twitch-streams/ Yorum Yaz
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Lord Melkor 10 ay en beğenilen
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sniper23 10 ay
Normaldir, Youtube sayesinde hep diken üstünde yaşıyorum doğrusu. İçerik oluşturucu olmak zor iş maalesef.
Youtube en ufak bir şey için bile telif hakkı atıyor artık. Millet artık kendi Patreon'una bile yönlendiremeyecek anlaşılan.
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Haplo 10 ay
Youtube'a video yüklerken "Ücretli tanıtım içerir" gibi bir seçenek oluyor; yani videonuzun reklam içerdiğini bildirmiş oluyorsunuz; reklamların amacı da zaten kısa, küçük bir tanıtım ile insanları bir yerden başka bir yere yönlendirmek değil midir?
Şimdi sorum şu: Bu "ücretli tanıtım içerir" seçeneğini seçseler de kendi Twitch kanallarından Youtube kanallarına reklam vermiş olsalar, yine de politika ihlaline girecek mi?
-Cevap "evet" ise; "Game of Thrones haftaya HBO'da" diyen teaser'dan "X filmi sinemalarda" diyen trailer'a kadar; Blizzard'ın da BlizzCon'u online seyir için kendine yönlendirip bilet satmasından saf televizyon reklamlarının yayınlanması kadar onlarca soruyu daha doğuyor ki hepsini sormak büyük zaman kaybı olacaktır. Burada açıkça Twitch platformuna karşı açılmış bir savaş, rekabet yasalarına uymayan illegal bir uygulama söz konusudur. Avrupa Birliği bu konuda Google'a dava açmış ve 2.42 milyar Euro ceza kesmiştir; aynısı Twitch için de yapılabilir kanaatindeyim.
-Cevap "hayır" ise; Youtube haklı; Twitch kanallarının reklamını yapmak istiyorlarsa "Ücretli tanıtım içerir" seçeneğini işaretlemeleri gerekirdi.
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Lord Melkor 10 ay en beğenilen
Üsteki 4 ayrı mesajı atan arkadaşlardan 3 ü kesin haberi okumamış. 1 i şüpeli
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Konuyu Hortlatan Adam 10 ay
Artık youtube'dan yayın tekrarlarını izleyemiyecek miyiz?
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Erwin-Rommel 10 ay
Yiyin birbirinizi
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esmerbuyucu 10 ay
O zaman, bye Youtube
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gaussfire 10 ay
Jahrein gormekten bıkmıştım. İyi olur
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