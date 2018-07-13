Youtube, Twitch reklamı yapan kanalları kapatıyor

Youtube ve Twitch arasındaki rekabet gittikçe sert bir hal almaya başladı. Gelen haberlere göre Youtube kanallarından, Twitch akışlarının reklamını yapan Youtuber'ların kanalları habersiz olarak kapatılıyor. Bu ilginç olay mağdur kullanıcıların attıkları Tweet'lerle ortaya çıktı.

Youtube: Bu durum içerik politikalarımıza aykırı

https://www.engadget.com/2018/07/12/youtube-terminates-accounts-promoting-twitch-streams/

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İçerik oluşturucularına ve yayıncılaraiçin çeşitli araçlar sunan buarasındaki çekişmetaşınmış durumda. Twitch platformundakiYoutube hesaplarında paylaşan ünlü Youtuber'lar,ile sarsıldılar.veson zamanlarda bu sorunu yaşayansadece birkaçı.Fazlasıyla kanalın etkilendiği bu durum Twitter'dave Youtube'un bu olayla ilgili bir açıklama yapması istendi. Bu serzenişlere kayıtsız kalamayanise, bu durumunbelirterek şu açıklamayı yaptı: "Oluşturduğunuz içeriğin ana amacı, kullanıcıları Youtube'dan başka bir siteye yönlendirmekse bu içerik politikalarımızı ihlal ettiğiniz anlamına geliyor. Twitch yayınlarınızla ilgili içerikler oluşturabilirsiniz ancak bu içeriğin tek amacı Twitch sayfasına yönlendirmek ise bu durum içerik politikalarımızı ihlal ediyor."