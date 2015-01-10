Xiaomi'nin Leadcore işlemcili ucuz akıllı telefonu ortaya çıktı





Xiaomi'nin bir süre önce Çinli Leadcore adındaki yongaseti tasarımcısına yatırım yaptığına haberlerimizde yer vermiştik. Firmanın daha düşük maliyetli akıllı telefonlar için hazırladığı Leadcore işlemcili ilk model ortaya çıktı.





Çin haberleşme komisyonu onayını alan cihaz 4.7 inçlik 720p ekran taşıyor ve 1GB RAM yanında 8GB depolama kapasitesi yer alıyor. Arka tarafta 8MP çözünürlükte, ön tarafta 2MP çözünürlükte kameranın yer aldığı cihaz Android 4.4.4 işletim sistemi ile çalışıyor.





Cihazı sınıfında farklı yapacak ise Leadcore LC1860 yongaseti olacak. 6 adet Cortex-A7 çekirdeğine sahip olduğu tahmin edilen yongasetinde 2 çekirdekli Mali-T628 grafik birimi bulunuyor. Bu bakımdan fiyatına göre oldukça yüksek bir performans sergileyeceğini söyleyebiliriz.





Bu yeni akıllı telefonun fiyatının 65$ civarında olduğu belirtiliyor. Modeli ilk olarak Çin'de piyasaya sürecek olan Xiaomi, önceki modelleri gibi başarılı satış rakamlarına imza atmayı ümit ediyor.

http://www.phonearena.com/news/Xiaomi-is-awarded-TENAA-cerification-for-its-65-Leadcore-phone_id64632