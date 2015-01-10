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Xiaomi'nin Leadcore işlemcili ucuz akıllı telefonu ortaya çıktı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi'nin Leadcore işlemcili ucuz akıllı telefonu ortaya çıktı

Xiaomi'nin bir süre önce Çinli Leadcore adındaki yongaseti tasarımcısına yatırım yaptığına haberlerimizde yer vermiştik. Firmanın daha düşük maliyetli akıllı telefonlar için hazırladığı Leadcore işlemcili ilk model ortaya çıktı. 

Çin haberleşme komisyonu onayını alan cihaz 4.7 inçlik 720p ekran taşıyor ve 1GB RAM yanında 8GB depolama kapasitesi yer alıyor. Arka tarafta 8MP çözünürlükte, ön tarafta 2MP çözünürlükte kameranın yer aldığı cihaz Android 4.4.4 işletim sistemi ile çalışıyor. 

Cihazı sınıfında farklı yapacak ise Leadcore LC1860 yongaseti olacak. 6 adet Cortex-A7 çekirdeğine sahip olduğu tahmin edilen yongasetinde 2 çekirdekli Mali-T628 grafik birimi bulunuyor. Bu bakımdan fiyatına göre oldukça yüksek bir performans sergileyeceğini söyleyebiliriz. 

Bu yeni akıllı telefonun fiyatının 65$ civarında olduğu belirtiliyor. Modeli ilk olarak Çin'de piyasaya sürecek olan Xiaomi, önceki modelleri gibi başarılı satış rakamlarına imza atmayı ümit ediyor.  

http://www.phonearena.com/news/Xiaomi-is-awarded-TENAA-cerification-for-its-65-Leadcore-phone_id64632 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
Adamlar alt segmentte zaten iddialıydı, bu modelle uçacaklar inşallah, yürü Xiaomi, kim tutar seni
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zombi7406 4 yıl
tabii oyle, ama ucuz yollu olsjn diye hicbir seyi acmayan bir telefon almak da sonradan baska bir telefon gerektirir. o zaman da ucuza kacarken daha fazlasindan olmus olursun.
nice ne demis? ucuza para vercek kadar zengn degilim.
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Innovative 4 yıl
65 dolar için mükemmel... Daha ne olsun?
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zombi7406 4 yıl
cortex falan hikaye. mali gpu iyi. samsungun broadcomm gpu lu kaziklrindan iyidir ama.
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Guest-0924579C4 4 yıl
lenova + asus + xiaomi
yürüyün kim tutar sizi..
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ali guler 4 yıl
Memlekette ne cevherler var burası coşmuş
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sfgsfgsfg 4 yıl
2 adet cortex A57 10 tane cortex A7'i ezer. Bakınız mediatek 6592.
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V4LKyR 4 yıl
64 tane cortex-a7'yi birbirine paralel lehimleyip bi tavuk beynini simüle edicem.
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Mr xXx 4 yıl
Alınır
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tural.i 4 yıl
adamlar 65 dolara her işini görecek telefon yapmışlar, siz burda çekirdekti işlemciydi neyin tartışmasını yapıyosunuz anlamadım ki, bu telefonda tek sorun yazılım desteği olacaktır ama bu paraya güncelleme beklentisi içine falan girmesinler alanlar bi zahmet, kaldı ki; daha haber gerçekmi yalanmı o bile belli değil...
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Cep Telefonları, xiaomi leadcore ve xiaomi
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