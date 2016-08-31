Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xiaomi’nin akıllı saati Amazfit tanıtıldı

Xiaomi’nin uzun süredir kulislerde konuşulan akıllı saati Amazfit'e dair detaylar nihayet gün yüzüne çıktı. Donanım özellikleriyle dikkat çeken cihaz spor tasarımıyla da beğeni topluyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
11,5b
1
16
Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Yaklaşık bir yıl önce Amazfit akıllı bilekliğini tanıtan Xiaomi bu kez yine aynı ismi taşıyan akıllı saatiyle karşımıza çıkıyor. Uzun süredir hakkında çeşitli iddialar ortaya atılan ve bazı kaynaklar tarafından iptal edilebileceği dahi belirtilen akıllı saat özellikleriyle kullanıcıların beğenisini topluyor.
Yuvarlak şık bir tasarıma sahip Amazfit’in çerçevesi çizilmelere karşı dayanıklı seramik malzemeyle kaplı. 300 x 300 piksel çözünürlüğünde 1.34 inç ekrana sahip cihaz 1.2 Ghz işlemci, 512 MB RAM ve 4 GB dahili depolama alanıyla birlikte geliyor. Üstelik dünyanın ilk 28nm GPS'e sahip akıllı saati ünvanına sahip Amazfit’in 200 mAh gücündeki bataryası GPS sürekli açık tutulduğunda 35 saat kullanım ömrü sunuyor. Saatin arka bölümünde ise spor aktivitelerinde kullanılabilecek, kalp ritmini anlık olarak ölçebilen sensör yer alıyor.
IP67 sertifikasıyla suya, toza karşı dayanıklı Amazfit'in kordonu çıkarılabiliyor ve saat MiFit uygulamasıyla mobil cihazlara kolaylıkla iletişim kurabiliyor. Xiaomi’nin alt markası Huami tarafından 120 dolar fiyat etiketiyle Çin’de satışa sunulan akıllı saatin farklı coğrafyalara gelmesi ise şimdilik beklenmiyor.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Kefelon 3 yıl en beğenilen
Xiaomi bitmiş. 120 dolara Motorola'nın, Sony'nin bile kullanışlı, şık akıllı saatleri var. Xiaomi F/P devrini kapattı galiba...
2 Yanıt Yanıtla +27
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ergenius 3 yıl
Pil süresi insanı düşündürüyor . Artık bir şeyleri şarj etmekten bıktım
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 3 yıl
xiaomi f/p ürünler çıkardığını unuttun galiba...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mkyb 3 yıl
Xiaomi bitmiş. Kimse o kadar para vermez buna.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jubeii 3 yıl
Bal tutan parmağını yalar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 3 yıl
Ederi 40-50 $ yada başka bir deyişle xiaomi 120 $ akıllı saat satacak kadar marka değeri oluşturamadı. O fiyata akıllı saat alacak kişi alternatifleride göz gezdirir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
astralll 3 yıl
Benim saat akıllı degil ama 2 senedir pili bitmedi :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muratai 3 yıl
(N)AmazFit :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-5E274E432 3 yıl
Withings Activité tek geçerim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gbzlim 3 yıl
Pili zayifmis en azindan 300 olaydi bari.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1BilimAdamı 3 yıl
Huami nedir ya xiaomiye yeni alıştık bide onun alt markaları geliyor adam gibi yaptıysa niye kendi markası altında satmıyorsa anlamıyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Şeker Hapı 3 yıl
Şu an en mantıklı akıllı saat pebble en azından her zaman açık ekranı var ve az şarj tüketiyor
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 3 yıl
Renkli e-ink ekranlarla surekli acik calismali .

Bu urun ucuz kalitesiz iscilikteymis gibi duruyor.

120$ civari daha guzelleri de var.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
11542 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
xiaomi, akıllı saat ve
6 etiket daha amazfit huami Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Cihan Pehlivan Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl USB Tip-C kablolara yerleşik HDMI desteği geliyor 3 yıl Türk Telekom CEO’u Rami Aslan beklenmedik hamle: görevi bırakıyor 3 yıl Instagram’a yakınlaştırma (zoom) özelliği geldi 3 yıl İrlanda kendini kurtarmak için Apple'ın cezasını temyize götürüyor 3 yıl Dropbox şifrenizi değiştirin: 68 milyon kişinin kullanıcı bilgisi çalındı 3 yıl HP’den hoparlör görünümlü masaüstü bilgisayar 3 yıl MSI Gaming Z GeForce GTX 1070 video inceleme 3 yıl Lenovo Yoga Tab 3 Plus çıtayı yükseltiyor 3 yıl Lenovo Yoga Book: Tablet konseptine ilginç bir bakış açısı 3 yıl Samsung Gear S3 tanıtıldı 3 yıl Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan inanılmaz kasırga görüntüleri (VİDEO) 3 yıl BMW 2020'ye kadar 7 Serisinin coupe versiyonunu satışa sunmayı planlıyor 3 yıl Apple, iCloud’a 2 TB depolama seçeneği ekledi 3 yıl Asus ZenWatch 3 duyuruldu 3 yıl Galaxy Note 7 şarj esnasında yandı, Samsung diken üstünde 3 yıl Bakır kablolarda 8Gbps dönemi 3 yıl Apple'ın dokunmatik OLED ekranlı yeni iMac ve MacBook'ları yakında tanıtılabilir 3 yıl Acer’dan 21 inçlik kavisli oyuncu dizüstü bilgisayarı geliyor 3 yıl Twitter’ın Amplify reklam programı ile artık yayınlandığınız videolardan para kazanabileceksiniz 3 yıl Gorilla Glass, giyilebilir cihazlarınızı daha iyi koruyacak 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Xiaomi’nin akıllı saati Amazfit tanıtıldı Sonraki Samsung’dan giriş seviyesine yönelik Exynos 7570 yonga seti 3 yıl Tesla kurallara uymayan sürücüler için otomatik pilotu devre dışı bırakacak 3 yıl Arçelik'in yerli OLED TV'si karşınızda "Özel röportaj" 3 yıl DC sinematik evreninin yeni kötüsü ilk kez görüldü 3 yıl Kullanılmış SpaceX roketlerinin ilk müşterisi belli oldu 3 yıl Intel Kaby Lake platformu resmen duyuruldu 3 yıl Samsung Exynos 8890 işlemcisinin bilinmeyenleri "Tüm detaylar ve derin analiz" 3 yıl Windows’un tablet pazarındaki payı %10’u geçiyor 3 yıl FES Watch U: Çift ekranlı Sony akıllı saati 3 yıl Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’ten Apple’a davet 3 yıl Avrupa Birliği’nden Apple’a rekor vergi cezası 3 yıl HTC One A9s geliyor 3 yıl Huawei yakın zamanda bir amiral gemisi tanıtmayacak 3 yıl Kim Dotcom: Mahkeme YouTube’dan canlı yayınlansın 3 yıl Haftanın en çok indirilen filmleri 3 yıl iPhone 7 ve iPhone 7 Plus’ın teknik özellikleri sızdırıldı 3 yıl Samsung Galaxy TabPro S2 geliyor 3 yıl iPhone 7, 7 Eylül’de tanıtılıyor! 3 yıl Microsoft yeni reklamında şimdi de MacBook’la alay etti 3 yıl Detroit Electric tamamen elektrikli lüks sedan ve SUV üretmeyi planlıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim