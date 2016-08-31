Xiaomi’nin akıllı saati Amazfit tanıtıldı

Yaklaşık bir yıl önce Amazfit akıllı bilekliğini tanıtan Xiaomi bu kez yine aynı ismi taşıyan akıllı saatiyle karşımıza çıkıyor. Uzun süredir hakkında çeşitli iddialar ortaya atılan ve bazı kaynaklar tarafından iptal edilebileceği dahi belirtilen akıllı saat özellikleriyle kullanıcıların beğenisini topluyor.

Yuvarlak şık bir tasarıma sahip Amazfit’in çerçevesi çizilmelere karşı dayanıklı seramik malzemeyle kaplı. 300 x 300 piksel çözünürlüğünde 1.34 inç ekrana sahip cihaz 1.2 Ghz işlemci, 512 MB RAM ve 4 GB dahili depolama alanıyla birlikte geliyor. Üstelik dünyanın ilk 28nm GPS'e sahip akıllı saati ünvanına sahip Amazfit’in 200 mAh gücündeki bataryası GPS sürekli açık tutulduğunda 35 saat kullanım ömrü sunuyor. Saatin arka bölümünde ise spor aktivitelerinde kullanılabilecek, kalp ritmini anlık olarak ölçebilen sensör yer alıyor.

IP67 sertifikasıyla suya, toza karşı dayanıklı Amazfit'in kordonu çıkarılabiliyor ve saat MiFit uygulamasıyla mobil cihazlara kolaylıkla iletişim kurabiliyor. Xiaomi’nin alt markası Huami tarafından 120 dolar fiyat etiketiyle Çin’de satışa sunulan akıllı saatin farklı coğrafyalara gelmesi ise şimdilik beklenmiyor.