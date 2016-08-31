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Tesla kurallara uymayan sürücüler için otomatik pilotu devre dışı bırakacak

Kısa süre içerisinde yazılım güncellemesi yayınlayacak olan Tesla, bundan böyle otomatik pilotu doğru kullanmayanlara önemli kısıtlamalar getirmeye hazırlanıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Otomatik pilotun 8.0 sürümünü yayınlayacak olan Tesla’nın güncelleme paketi özellikle hatalı sürücüler için önemli yaptırımları da beraberinde getiriyor. Neredeyse her fırsatta sürücülere otomatik pilot modu devredeyken ellerin direksiyondan ayrılmaması gerektiğini söyleyen Tesla, bu uyarılara kulak asmayan kullanıcılar için ilgili fonksiyonu devre dışı bırakmaya hazırlanıyor.
Yazılım güncellemesiyle birlikte "Otomatik pilot kısıtlama" özelliğine kavuşacak araçlarda eğer sürücü otomatik pilot modunda direksiyonu tutmazsa öncelikle hız düşürülecek ve ekranda 15 saniye içerisinde direksiyonun tutulması istenecek. Eğer sürücü bu hatayı tekrarlarsa otomatik pilot tamamen devre dışı bırakılarak sistem tarafından kapatılacak.
Yaşanan kazaların büyük bölümünün bilinçsiz ve hatalı kullanımdan kaynaklandığını söyleyen Tesla, sürücülerin kurallara uyarak daha güvenli seyahat etmeleri için yazılım aracılığıyla çeşitli yaptırımlar uygulanacağını ifade ediyor. Diğer taraftan radar modülü ve kamera sensörlerini arttıracağını dile getiren Tesla böylelikle otomatik pilot hatalarını da minimuma indirgemeyi hedefliyor.

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Mazzini 3 yıl en beğenilen IceRulez
IceRulez
rezes

Bence tersi olmalıydı. Yani, kurallara uymayan sürücüden kontrolü almalıydı.

hocam zaten açıklamada bunu yazmışlar


Kurallara uymayandan derken yani trafikte makas atan sinyalsiz sollayan dengesiz hareketler yapanları demek istemiştir. O durumda otomatik pilot dur kardeşim sen hayvanlaştın otomatik pilot olarak kontrolü ben devralıyorum elini eteğini çek bakalım manasında olsun demiş arkadaş yada ben öyle anladım 😁
IceRulezrezesBence tersi olmalıydı. Yani, kurallara uymayan sürücüden kontrolü almalıydı.hocam z...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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pranis 3 yıl
Sen türk zekasına vurgun mu vuracaksın tesla ?
Koltuğu yatırır ayağımızı koyarız biz..
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St Batuhan 3 yıl mementopolis
mementopolis

Kusura bakmayın ama tam bir sacmalık.
Mâdem sürücü yola dikkat edecek otopilota ne gerek var ? Salla çöpe gitsin. Bildiğimiz araba bu, tamamen satış pazarlaması için düzenlenmiş bir yalan.

Bu arabayı alanlar ya "statü" düşünüyor yada popülerite başka birşey değil. Her şey imaj meselesi olmuş.
Tesla oto pilotu devre dışı bırak bir zahmet neye gerek

Elbette statü! Elektrikli ve verimli bir araç kullanmak statü düşünmektir! Çünkü çevreye öyle ya da böyle katkı yapmaktır. Hem de ucuza gidebilmektir normalde! Sadece otopilottan oluşan araçlar olarak görmek ise nedir bilemedim!
mementopolisKusura bakmayın ama tam bir sacmalık.Mâdem sürücü yola dikkat edecek otopilota ne gerek var ? Salla çöpe gitsin. Bil...
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kadirirdem 3 yıl
Çok iyi olur bu hareket...
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BekirTemel 3 yıl
süpersin tesla.Devam. Burada 500 bin lira olsanda destekliyoruz bari belli başlı ülkelere yeni bir soluk getir
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Creav 3 yıl
dünya kadar para verip o arabayı kendim kullanmadıktan sorna ne anlamı var. otopilot olayı yalan olacak bence. bir anda furya gibi patladı ama yayılması çok zor bu teknolojinin.
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boostibo 3 yıl
Türkiyede bununda çakallığı bulunur kemer gibi
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Survival 3 yıl
Tesla türkçe sesli çevirisi sızdı beyler

Birader adam uzunları yakıp duruyor geçsene sağ şeride

Köprüde lütfen kahvaltı yapmayınız kardeşim

Acil şeridinden gidiyon ya helal lan diğerleri enayi zaten.


Olum ambulansın önünü tıkamasana oradaki anan bacında olabilir

Kaldırımdaki bayana arabadan ne laf atıyon la! Anan bacına yapsalar hoşuna gidermi

Dörtlüleri yakıp yasaklı yere çekince trafik polisi ceza kesmeyecek evet abim

Hız limitini aşıyon ama ya radar varsa?

Motoru bağırttırmasana birader.




Direk alırım arabayı evi tarlayı satıp.
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outspoken 3 yıl
Otomatik pilotu ne için yaptılar peki onu anlamadım adam eliyle direksiyonu kavramak istese zaten arabayı sürsün daha iyi.Güvenlik için daha iyi bir önlem alınabilirdi.
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Marquis-de-Sade` 3 yıl
Kafama takılan şey otobanda sol şeritte ilerlerken oldu ki elimizi bıraktık araba ne yapacak? Otomatik pilotu kapatıp boşta mı ilerleyecek yoksa akan trafikte duracak mı?
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altinokta 3 yıl
Protez El kol la bu sorunu aşarlar??
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pranis 3 yıl
Sen türk zekasına vurgun mu vuracaksın tesla ?
Koltuğu yatırır ayağımızı koyarız biz..
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yusuf_um 3 yıl
Güvenlik için bu uygulamayı anlıyorum ama iki elin birden direksiyonda tutulma zorunluluğu otomatik pilotu adaptif hız sabitleyiciden ayırmayacak. :)
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tesla, elektrikli otomobil ve
4 etiket daha otomatik pilot Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Cihan Pehlivan
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