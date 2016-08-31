Tesla kurallara uymayan sürücüler için otomatik pilotu devre dışı bırakacak

Otomatik pilotun 8.0 sürümünü yayınlayacak olan Tesla’nın güncelleme paketi özellikle hatalı sürücüler için önemli yaptırımları da beraberinde getiriyor. Neredeyse her fırsatta sürücülere otomatik pilot modu devredeyken ellerin direksiyondan ayrılmaması gerektiğini söyleyen Tesla, bu uyarılara kulak asmayan kullanıcılar için ilgili fonksiyonu devre dışı bırakmaya hazırlanıyor.

Yazılım güncellemesiyle birlikte "Otomatik pilot kısıtlama" özelliğine kavuşacak araçlarda eğer sürücü otomatik pilot modunda direksiyonu tutmazsa öncelikle hız düşürülecek ve ekranda 15 saniye içerisinde direksiyonun tutulması istenecek. Eğer sürücü bu hatayı tekrarlarsa otomatik pilot tamamen devre dışı bırakılarak sistem tarafından kapatılacak.