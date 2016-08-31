Tesla kurallara uymayan sürücüler için otomatik pilotu devre dışı bırakacak

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Otomatik pilotun 8.0 sürümünü yayınlayacak olan Tesla’nın güncelleme paketi özellikle hatalı sürücüler için önemli yaptırımları da beraberinde getiriyor. Neredeyse her fırsatta sürücülere otomatik pilot modu devredeyken ellerin direksiyondan ayrılmaması gerektiğini söyleyen Tesla, bu uyarılara kulak asmayan kullanıcılar için ilgili fonksiyonu devre dışı bırakmaya hazırlanıyor.
Yazılım güncellemesiyle birlikte "Otomatik pilot kısıtlama" özelliğine kavuşacak araçlarda eğer sürücü otomatik pilot modunda direksiyonu tutmazsa öncelikle hız düşürülecek ve ekranda 15 saniye içerisinde direksiyonun tutulması istenecek. Eğer sürücü bu hatayı tekrarlarsa otomatik pilot tamamen devre dışı bırakılarak sistem tarafından kapatılacak.
Yaşanan kazaların büyük bölümünün bilinçsiz ve hatalı kullanımdan kaynaklandığını söyleyen Tesla, sürücülerin kurallara uyarak daha güvenli seyahat etmeleri için yazılım aracılığıyla çeşitli yaptırımlar uygulanacağını ifade ediyor. Diğer taraftan radar modülü ve kamera sensörlerini arttıracağını dile getiren Tesla böylelikle otomatik pilot hatalarını da minimuma indirgemeyi hedefliyor.
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Kurallara uymayandan derken yani trafikte makas atan sinyalsiz sollayan dengesiz hareketler yapanları demek istemiştir. O durumda otomatik pilot dur kardeşim sen hayvanlaştın otomatik pilot olarak kontrolü ben devralıyorum elini eteğini çek bakalım manasında olsun demiş arkadaş yada ben öyle anladım 😁
Koltuğu yatırır ayağımızı koyarız biz..
Elbette statü! Elektrikli ve verimli bir araç kullanmak statü düşünmektir! Çünkü çevreye öyle ya da böyle katkı yapmaktır. Hem de ucuza gidebilmektir normalde! Sadece otopilottan oluşan araçlar olarak görmek ise nedir bilemedim!