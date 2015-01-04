Xiaomi'nin uygun fiyatlı yeni telefonu Redmi 2 ortaya çıktı

Bu yıl ülkemizde de telefon satışına başlaması beklenen Xiaomi, Çin'de önemli başarılar elde eden Redmi 1S modelinin devamı olarak hazırladığı Redmi 2'yi duyurdu. Şirketin düşük maliyetli telefon sınıfında yer alan yeni modeli, selefi ile benzer şekilde 4.7-inç büyüklüğünde ve 720p çözünürlüğünde ekran ile geliyor. Qualcomm'un 1.2GHz hızında çalışan 64-bit Snapdragon 410 işlemcisinden gücünü alan cihaza Adreno 306 GPU ve 1GB RAM eşlik ediyor.

Dahili depolama kapasitesi 8GB olan ve 64GB'a kadar microSD kart desteği sunan telefonda 8MP çözünürlüğünde arka kamera ve 2MP çözünürlüğünde ön kamera bulunuyor. Android 4.4.4 işletim sistemi üzerinde çalışan cihaz, ihtiyaç duyduğu gücü ise 2200mAh kapasiteli pilden sağlıyor. Cat.4 dahili modem ile 150Mbps seviyesinde 4GB bağlantı desteği sunabilen 133 gram ağırlığındaki telefon, Çin'de 112 dolar seviyesinde ön-siparişe sunulmuş durumda. Ülkedeki resmi lansmanı 9 Ocak'ta gerçekleştirilecek Redmi 2'nin beyaz, siyah, yeşil, sarı ve pembe gibi renk seçenekleri bulunuyor.