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Xiaomi'nin uygun fiyatlı yeni telefonu Redmi 2 ortaya çıktı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Xiaomi'nin uygun fiyatlı yeni telefonu Redmi 2 ortaya çıktı
Bu yıl ülkemizde de telefon satışına başlaması beklenen Xiaomi, Çin'de önemli başarılar elde eden Redmi 1S modelinin devamı olarak hazırladığı Redmi 2'yi duyurdu. Şirketin düşük maliyetli telefon sınıfında yer alan yeni modeli, selefi ile benzer şekilde 4.7-inç büyüklüğünde ve 720p çözünürlüğünde ekran ile geliyor. Qualcomm'un 1.2GHz hızında çalışan 64-bit Snapdragon 410 işlemcisinden gücünü alan cihaza Adreno 306 GPU ve 1GB RAM eşlik ediyor.
Dahili depolama kapasitesi 8GB olan ve 64GB'a kadar microSD kart desteği sunan telefonda 8MP çözünürlüğünde arka kamera ve 2MP çözünürlüğünde ön kamera bulunuyor. Android 4.4.4 işletim sistemi üzerinde çalışan cihaz, ihtiyaç duyduğu gücü ise 2200mAh kapasiteli pilden sağlıyor. Cat.4 dahili modem ile 150Mbps seviyesinde 4GB bağlantı desteği sunabilen 133 gram ağırlığındaki telefon, Çin'de 112 dolar seviyesinde ön-siparişe sunulmuş durumda. Ülkedeki resmi lansmanı 9 Ocak'ta gerçekleştirilecek Redmi 2'nin beyaz, siyah, yeşil, sarı ve pembe gibi renk seçenekleri bulunuyor.

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Elsa 4 yıl
O fiyata Micromax Yu Yureka var S615li, bu telefondan çok daha iyi
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ø 4 yıl
Şaomi dayı TR pazarına girde kaldır at şu hurdaları millet hız ve uygun fiyat görsün.
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 4 yıl
Gerçekten güzel telefon. Giriş seviyesini supurebilir bile. Tabi bizim ulkeye gelirse 250 liralik telefon 599 olur ama neyse
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SpesifikBrush 4 yıl
Çok iyi fiyatı var fakat Türkiye'ye gelmesine daha var
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DH Misafiri 4 yıl
Satisa cikmasini sabirsizlikla bekliyorum. Az para verip pahali telefonlarla ayni isi yapacak bi telefon almak mantikli :)
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Innovative 4 yıl
O 112 dolar olur burda 600 lira
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kartal172 4 yıl
O uygun fiyat ülkemizde olur bir asgari maaş.
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eAkman 4 yıl
2015 in ikinci yarısında gelmeyecek mi? Zira öyle bir açıklama gibi bir şey olmuştu.
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Fidel Castrol 4 yıl eAkman
Evet 2015 in sonlarına doğru Türkiye piyasalarına girecekleri söyleniyordu. Umarım zamanı uzatmazlar.
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doctor_bey 4 yıl
Türkiye'ye gelse Xiaomi yakar yıkar ortalığı,cihazlara baksanıza!
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cahitdikici 4 yıl
avea intouch 4 ile hemen hemen aynı özellikte şuan için o garantiden dolayı biraz daha alınabilir duruyor 619lira ama n11 üzerinden alırsanız 55tl bonuz veriyor 570e falan geliyor. ha tabi xiaomi türkiyeye resmi giriş yapar bu aleti 450-500liraya satar ozaman fiyat performans cihazı bu olur
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