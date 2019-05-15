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Xperia 1 İskandinavya’da ön siparişe açıldı: Sony WH-1000XM3 ile birlikte 1000 Euro

Sony’nin yeni sinematik ekranlı amiral gemisi modeli Haziran’ın ilk günlerinde farklı ülkelerde satışa sunulacak. İskandinavya’da cihaz, en iyi gürültü engelleyici kulaklıkla gelecek.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
4,4b
1
32
Cep Telefonları
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Sony Xperia 1, firmanın uzun ekranlı amiral gemisi olarak kullanıcıların eline henüz geçmemiş olsa da teknoloji tutkunlarının ilgisini çekmeyi başarmıştı. Yeni gelen habere göre ise Xperia 1, Sony WH-1000XM3 kulaklıkla birlikte paket olarak ön siparişe açıldı. Finlandiya operatörlerinden Elisa tarafından sunulan bu paket, 1000 Euro fiyata sahip.
Kulaküstü kategorisinde gürültü engelleme lideri olarak sınıflandırılan WH-1000XM3, tek başına 300 Euro fiyatıyla sadece bu alana yatırım yapabilen bir kesim tarafından kullanılabiliyor.
Aynı paket Danimarka’da Bilka, Norveç’te ise Elkjop mağazalarında benzer fiyattan ön siparişe açılmış durumda. Teslimat tarihi olarak 3 Haziran belirtilen paket, cihazın Birleşik Krallık’ta satışa sunulmasının birkaç gün sonrasını gösteriyor.
Kulaklıklarla gelen paket tahmin edeceğiniz üzere sadece ön siparişte geçerli bir kampanya. Bu operatörler ve mağazalar, tıpkı bizdeki gibi faturaya ek ödeme seçeneği sunduklarından böyle bir satın alım da yapılabilir. Pakette cihazın mor dışında tüm renk seçenekleri bulunuyor.

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Mr. Jingles 3 hf. en beğenilen
Böyle bir telefonu ve kulaklığı 1000 liraya alabilme ihtimalini düşündükçe öfkeden deliye dönüyorum yeminlen.
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Bloodin 3 hf.
Telefon 700 euroya geliyor, oldukça iyi, umarım Türkiye'de Samsung ve Huawei'nin izlediği uygun fiyat politikasını izler ve bu paketi diğerleriyle aynı fiyata verebilir :) Kulaklık zaten 2175 TL Türkiye'de, paket halinde 7000'e verebilirse Sony'nin sağlamlığını ve kalitesini sevenler tarafından tutulabilir. Benim bir arkadaşta Xperia J var, günde 50 kez düşürüyor ama bozamıyor, 7 yıllık cihaz halen tıkır tıkır çalışıyor :D
Telefon 700 euroya geliyor, oldukça iyi, umarım Türkiye'de Samsung ve Huawei'nin izlediği uygun fiyat politikasını izler ve bu paketi diğerleriyle aynı fiyata v...
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2 Yanıt Yanıtla +24
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Whippoorwill 3 hf.
Avrupa için beleş diyebiliriz.
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BlackGhost12 4 gün
Sony uzun süredir bi güzel cihaz yaptı onda da biz kur dan patladık.
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Redunay 1 hf.
Birileri bu telefona ve kulaklığa bizim paramızla 1000 lira veriyor
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XQS 1 hf.
tasarımı çok beğendim trye gelmez yada uçuk olur aşırı bir şekilde
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Glorfindel1907 1 hf.
Çok iyiymiş fiyat be ikili için.
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Yazılımcı Online 3 hf.
Adamlar ekran kasa oranını değiştirmek için Tr piyasasından çekilmeyi beklemiş resmen :)
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astegon 3 hf.
TR'ye gelmeyecek. Boşuna hayal kurmayın.
Operasyon kapandı.
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intel7mix 3 hf.
İyi fiyat değil zorla kulaklık satıyorlar.
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SEO-Uzmanı 3 hf.
oranın parasıyla ( bizim anlayacağımız dilde 1000 TL )
ama buranın parasıyla 7000 TL !
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Whippoorwill 3 hf. Rachsuchtig
Gelirim Euro olsa paşa paşa alırdım. Bize kıyasla 7 kat kârdalar.
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Mr. Jingles 3 hf. en beğenilen
Böyle bir telefonu ve kulaklığı 1000 liraya alabilme ihtimalini düşündükçe öfkeden deliye dönüyorum yeminlen.
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sony xperia 1, sony wh-1000xm3 ve
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