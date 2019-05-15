Xperia 1 İskandinavya’da ön siparişe açıldı: Sony WH-1000XM3 ile birlikte 1000 Euro

Sony Xperia 1, firmanın uzun ekranlı amiral gemisi olarak kullanıcıların eline henüz geçmemiş olsa da teknoloji tutkunlarının ilgisini çekmeyi başarmıştı. Yeni gelen habere göre ise Xperia 1, Sony WH-1000XM3 kulaklıkla birlikte paket olarak ön siparişe açıldı. Finlandiya operatörlerinden 1000 Euro fiyata sahip. , firmanın uzun ekranlı amiral gemisi olarak kullanıcıların eline henüz geçmemiş olsa da teknoloji tutkunlarının ilgisini çekmeyi başarmıştı. Yeni gelen habere göre ise Xperia 1, Sonykulaklıkla birlikte paket olarak ön siparişe açıldı. Finlandiya operatörlerinden Elisa tarafından sunulan bu paket,fiyata sahip.

Kulaküstü kategorisinde gürültü engelleme lideri olarak sınıflandırılan WH-1000XM3, tek başına 300 Euro fiyatıyla sadece bu alana yatırım yapabilen bir kesim tarafından kullanılabiliyor.

3 Haziran belirtilen paket, cihazın Birleşik Krallık’ta satışa sunulmasının birkaç gün sonrasını gösteriyor. Aynı paket Danimarka’da Bilka , Norveç’te ise Elkjop mağazalarında benzer fiyattan ön siparişe açılmış durumda. Teslimat tarihi olarakbelirtilen paket, cihazın Birleşik Krallık’ta satışa sunulmasının birkaç gün sonrasını gösteriyor.

Kulaklıklarla gelen paket tahmin edeceğiniz üzere sadece ön siparişte geçerli bir kampanya. Bu operatörler ve mağazalar, tıpkı bizdeki gibi faturaya ek ödeme seçeneği sunduklarından böyle bir satın alım da yapılabilir. Pakette cihazın mor dışında tüm renk seçenekleri bulunuyor.