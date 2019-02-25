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Sony’nin yeni amiral Gemisi Xperia 1 tanıtıldı! Xperia 1 özellikleri:

Sony yeni amiral gemisi akıllı telefonu Sony Xperia 1'i tanıttı. Sony Xperia XZ4 olarak beklediğimiz ancak Sony Xperia 1 adıyla çıkış yapan telefonun geniş ekranı sinematik deneyim sunuyor.
2 ay
8,3b
1
70
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Sony’nin yeni amiral Gemisi Xperia 1 tanıtıldı! Xperia 1 özellikleri:
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Sony yeni amiral gemisi telefonunu MWC 2019’da tanıttı. Sony Xperia XZ isimlendirmesini sonlandıran firma, yeni telefonuna Sony Xperia 1 adını veriyor. Sony Xperia 1 özellikleri ve çıkış tarihi haberimizde.

Sinematik ekran 

Sony Xperia 1, sinematik ekranı ile dikkat çekiyor. CinemaWide adı verilen ekran 21:9 en boy oranına sahip. Film deneyimini üst seviyeye çıkarmak amacıyla 4K çözünürlüğünde 6.5 inç boyutunda HDR bir ekrana yer veriliyor. Ayrıca Dolby Atmos özellikli stereo hoparlör ile işitsel anlamda da film deneyiminin geliştirilmesi amaçlanmış. 21:9 en boy oranı sayesinde film ve diziler, altta üstte siyah çerçeve olmadan tam ekran izlenebilecek.

 

Renklerin daha doğru gösterilmesi için X1 görüntü işleme teknolojisi ve 10 bit ton geçişi teknolojilerini barındırıyor. Uzun ekran, sadece film izlerken değil üst üste iki uygulama çalıştırırken 18:9 ekranlara göre daha fazla verimlilik sunuyor.

Bugüne kadar kalın çerçeveleri nedeniyle epey eleştiri alan Sony, bu defa çentiksiz ve ince çerçeveli bir tasarım ile teknoloji severlerin gönlünü çelmeyi amaçlıyor. Çentikli olmadığı için üst bölümdeki çerçeve kalın olsa da çentikten hoşlanmayanların kabullenebileceği bir kalınlığa sahip. Telefonun arka bölümünde Sony’nin tasarım çizgisi korunmuş. Suya ve toza karşı IP 68 seviyesinde dayanıklılık sağlarken, düşmelere karşı ön ve arka camda Gorilla Glass 6 koruma teknolojisi tercih ediliyor. Parmak izi okuyucu sensör, yan bölümdeki güç butonunun üzerine yerleştirilmiş. Yüz tanıma teknolojisine yer verilmemiş.

Üç arka kamera 

Kamera tarafında da önemli geliştirmeler bulunuyor. Sony Xperia 1, firmanın üç arka kameralı ilk telefonu. Arkada geniş açılı, ultra geniş açılı ve 2X telefoto sensörlere yer veriliyor.

12 MP çözünürlüğündeki ana kamera 1/2.6” sensör büyüklüğü ve f/1.6 diyafram açıklığına sahip. Optical SteadyShot adı verilen OIS ve EIS görüntü sabitleme teknolojisi ve Dual Pixel otofokus teknolojileri bulunuyor. Eye AF özelliği sayesinde göz takipli netleme yapıyor.

Cinema Pro özelliği sayesinde sinema renk tonlarında 4K HDR, 21:9 formatlı 24 fps çekim yapılabiliyor. Çekimin renk tonunu, renk doygunluğunu ve beyaz dengesini özelleştirebiliyoruz. Bu modda çekilen videolar, CinemaWide ekran sayesinde tam ekran izlenebiliyor.

Sony Xperia 1 gücünü Snapdragon 855 yonga setinden ve 6 GB RAM’den alıyor. Dahili depolama alanı olarak 64 GB ve 128 GB seçenekleri sunuyor. 512 GB’ kadar MicroSD kart ile hafızayı arttırabilmek mümkün.

Küçük batarya

Telefonda 3330 mAh büyüklüğünde batarya bulunuyor. 6.5 inç büyüklüğündeki 4K ekranı düşündüğümüzde bu batarya kapasitesi, kağıt üzerinde düşük duruyor. Sinematik ekranıyla öne çıkan bir telefon ancak 2 saat uzunluğunda, 4K çözünürlüğünde bir film izledikten sonra günün çıkaramayacak bir bataryaya sahip. Bataryanın tasarruflu kullanılması için Smart Stamina modu ve pil ömrünü korumak için gece boyu yavaş dolum yapan Battery Care özelliklerini daha önceki telefonlarda olduğu gibi Xperia 1’de de görüyoruz.

Sony Xperia 1, bahar aylarının sonlarında satışa sunulacak. Fiyatı ve çıkış tarihi hakkındaki detaylı bilgilerin daha sonra paylaşılacağı açıklandı.


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SJess 2 ay en beğenilen
Apple yapsa övgüler uçar ortalıkta ama SONY yapınca eleştiriler diz boyu saygı duyuyorum herkesin görüşüne yanlış anlaşılmasın adamlar tv de sinema keyfini telefona taşımış farklı bi ekranda tutar tutmaz bilmiyorum ama tasarımı beğendim ben güzel ülkemede gelse artık sony...
Apple yapsa övgüler uçar ortalıkta ama SONY yapınca eleştiriler diz boyu saygı duyuyorum herkesin görüşüne yanlış anlaşılmasın adamlar tv de sinema keyfini tel...
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General. 2 ay
Sony süper cihaz yapmış. Batarya 4000mAh olsa efsane olurdu.
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ozkank 2 ay
Sağ taraftaki güç tuşuna entegre parmak izi okuyucu çok kullanışlı, XZ1'de kullanıyorum, çok pratik.
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Glorfindel1907 2 ay
Çok güzel bir cihaz yapmışlar bence, Diğerlerinden farklı olmayı başarmış alıp kullanmamak ayrı boş yere eleştirmek ayrı bir konu cihaz benim içinde uygun değil ama güzel, Kendi zevkine göre cihazlara çöp olmamış gibi yorumlar yapmak çok saçma.
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scorpion20 2 ay
belirsiz
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Krone 2 ay
Sony diğerleri gibi RAM ve İşlemci kasmıyor. Adamların işi multimedya üzerine. Ekran, kamera, ses bence daha önemli. Telefonda pabci oynamaya tercih ederim. Batarya da bir 4000 mAh olsaymış iyiymiş.
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byJuck 2 ay
Türkiye'deki desteği kestiler mi ne oldu acaba?..
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KUM23 2 ay
Yani uzaktan baksanda sony olduğu belli diğerlerinin hepsi birbirine benziyor. BMW gibi uzaktanda sony yakındanda güzel cihaz
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Ac1DBuRN 2 ay
Xperia 1 ismiyle beyaz bir sayfa acmak istedigi anlasiliyor. Gayet de guzel bir tasarım, fakat 21:9 ekranda üstteki navigasyon tuşlarina nasil ulasacagiz bilemiyorum.
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1cskndlgr 2 ay
fiyatı çoook pahalı olacak belliii.
ama ne tasarım güzel 😏ne de bataryası güzel... ulan zaten 2019 itibariyle kasılıp donan bir telefon kalmadı🥶 bataryası ve kamerası çok önemli 👏 odaklanın be arkadaş🧐👽
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onr9 2 ay
Telefonumun pili 4000 mah ama ips lcd ekran pili iciyor. Parlaklik kismaktan biktim. Pili mah.iyla degerlendirme kafasindan kurtulun artik.
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BelkScilk 2 ay
Çok uzun ya alın bir tarafınıza sokun der gibi...
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DH Misafiri 2 ay
Sony Türkiye'den gidince akıllandı nedense...
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