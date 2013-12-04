Yahoo, DreamWorks tarafından kurulan video uygulaması Ptch'i satın aldı

Kısa süre içerisinde sosyal medya yayıncılığı için Bread ve doğal dil algılama üzeri çalışma gösteren SkyPhrase firmalarını bünyesine katan Yahoo, şimdi de DreamWorks tarafından kurulan video uygulaması Ptch'i satın aldığını duyurdu.

Yahoo'nun fotoğraf ve video platformlarını dünyanın en iyisi haline getirmek istediğini belirten Ptch, 2 Ocak 2014 tarihi itibariyle genel kullanıma kapanacak. Kişilerin çektikleri fotoğraf ile videoları daha güzel ve paylaşılabilir videolar hale getirmek gibi bir amaç için hazırlanan Ptch, yüksek ihtimalle Yahoo'nun popüler fotoğraf servisi Flickr'ın mobil uygulamasına dahil edilecek.

Ptch, kapanma tarihine kadar kişilerin hazırladıkları videoları yedeklemesi için de özel bir seçenek sunmuş durumda. Konu hakkında hazırlanan sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

http://thenextweb.com/insider/2013/12/04/yahoo-acquires-video-creation-app-ptch-strengthen-media-platform-will-shut-january-2/