Yahoo, Rockmelt'i satın aldı





Bir dönem sosyal paylaşım odaklı bir web tarayıcısı olarak faaliyet gösterirken, artan rekabet nedeniyle bir sosyal keşif aracına dönüşen Rockmelt, satın almaları ile ses getiren Yahoo'nun elinden kurtulamadı.





Rockmelt, okumayı isteyeceğiniz içerikleri size hazırlayan, kişiselleştirme ve sosyal ağ odaklı bir araç olarak hizmet vermekteydi. Yahoo, yaptığı satın alma ile Rockmelt teknolojilerini muhtemelen anasayfasındaki içerik sunumlarına entegre edecek.





Yahoo ve Rockmelt tarafından resmi olarak duyurulan satın alma işlemindeki bedel açıklanmadı. Rockmelt, 31 Ağustos itibariyle bağımsız olarak sunduğu uygulama ve hizmetlerini sonlandıracak.

http://blog.rockmelt.com/post/57166686461/big-company-news