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Yahoo, Rockmelt'i satın aldı

5 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Yahoo, Rockmelt'i satın aldı

Bir dönem sosyal paylaşım odaklı bir web tarayıcısı olarak faaliyet gösterirken, artan rekabet nedeniyle bir sosyal keşif aracına dönüşen Rockmelt, satın almaları ile ses getiren Yahoo'nun elinden kurtulamadı.

Rockmelt, okumayı isteyeceğiniz içerikleri size hazırlayan, kişiselleştirme ve sosyal ağ odaklı bir araç olarak hizmet vermekteydi. Yahoo, yaptığı satın alma ile Rockmelt teknolojilerini muhtemelen anasayfasındaki içerik sunumlarına entegre edecek. 

Yahoo ve Rockmelt tarafından resmi olarak duyurulan satın alma işlemindeki bedel açıklanmadı. Rockmelt, 31 Ağustos itibariyle bağımsız olarak sunduğu uygulama ve hizmetlerini sonlandıracak.  

http://blog.rockmelt.com/post/57166686461/big-company-news Yorum Yaz
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dokuzcanlicanavar 5 yıl
flickr'ı da geçen aylarda satın almıştı.. Yahoo satın almalarla birşeyler yapma çabasında ama hadi hayırlısı bakalım
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| OMG! | 5 yıl dokuzcanlicanavar
dokuzcanlicanavar

flickr'ı da geçen aylarda satın almıştı.. Yahoo satın almalarla birşeyler yapma çabasında ama hadi hayırlısı bakalım

yalnız Flickr 2005 yılında satın alınmış yahoo tarafından.

rockmelt'e gelecek olursak çok verimsiz bir tarayıcıydı belki toparlar yahoo.
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gel pc pc 5 yıl
Haber çok kapalı yazılmış ben en kısa şeklinde açıklayayım ;
Rockmelt benimde arada sırada kullandığım bir "sosyal medya tarayıcısı"dır. özellikle facebook için oldukça güzel bir arayüz sunan rockmelt oldukça karışık olması sebebiyle ben dahil çoğu kullanıcısı tarafından pek beğenilmemiştir.

2 yılda 10 milyon dolara yapılan uygulamanın benzerini mozilla yapmıştı üstelik 1 haftada.
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Psydia 5 yıl
Yahoo! Browser?
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Konungariket Sverige 5 yıl
boşuna kürek çekiyolar adam gibi reklam yapıp 2000li yıllardan kalma basit arayüz olunca giresim gelmiyor yahoo ya bir yenilik olması şart bak yandex'e adamlar deli gibi reklam yapıyolar şu anda kesin yahoo'dan çok kullanılıyordur
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Nokia Specialist 5 yıl
İlk kez duyuyorum
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