Yahoo, Rockmelt'i satın aldı

Haber Editörü
Bir dönem sosyal paylaşım odaklı bir web tarayıcısı olarak faaliyet gösterirken, artan rekabet nedeniyle bir sosyal keşif aracına dönüşen Rockmelt, satın almaları ile ses getiren Yahoo'nun elinden kurtulamadı.
Rockmelt, okumayı isteyeceğiniz içerikleri size hazırlayan, kişiselleştirme ve sosyal ağ odaklı bir araç olarak hizmet vermekteydi. Yahoo, yaptığı satın alma ile Rockmelt teknolojilerini muhtemelen anasayfasındaki içerik sunumlarına entegre edecek.
Yahoo ve Rockmelt tarafından resmi olarak duyurulan satın alma işlemindeki bedel açıklanmadı. Rockmelt, 31 Ağustos itibariyle bağımsız olarak sunduğu uygulama ve hizmetlerini sonlandıracak.
http://blog.rockmelt.com/post/57166686461/big-company-news Yorum Yaz Paylaş Tweetle
yalnız Flickr 2005 yılında satın alınmış yahoo tarafından.
rockmelt'e gelecek olursak çok verimsiz bir tarayıcıydı belki toparlar yahoo.
Rockmelt benimde arada sırada kullandığım bir "sosyal medya tarayıcısı"dır. özellikle facebook için oldukça güzel bir arayüz sunan rockmelt oldukça karışık olması sebebiyle ben dahil çoğu kullanıcısı tarafından pek beğenilmemiştir.
2 yılda 10 milyon dolara yapılan uygulamanın benzerini mozilla yapmıştı üstelik 1 haftada.