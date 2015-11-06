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Yahoo, görsel arama sonuçlarına Flickr'ı dahil etti

Uzun yıllardır hayatımızda yer alan arama motoru Yahoo'nun görsel arama bölümünde artık Flickr fotoğrafları da yer alıyor. Böylece çok daha fazla ve kaliteli sonuç elde etmek mümkün.
3 yıl
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Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Yahoo, görsel arama sonuçlarına Flickr'ı dahil etti

İnternet sektöründe yılların eskitemediği isimlerden Yahoo, görsel arama motoruna popüler fotoğraf servisi Flickr'ı da dahil ettiğini duyurdu.
Kısa süre önce Google ile detaylarına burada yer verdiğimiz ilginç bir anlaşma yapan Yahoo, bu sefer görsel arama motoruyla alakalı önemli bir adım attı. Görsel arama sonuçlarına artık kişilere 1TB'lık fotoğraf depolama alanını ücretsiz veren Flickr'ı da entegre eden servis, böylece Yahoo hesabı ile giriş yapılan görsel aramalarında sizin Flickr fotoğraflarınızı da gösteriyor.
Arama kelimesine bağlı olarak sizin takip ettiğiniz Flickr kişilerinin fotoğraflarını ve genel olarak servis içerisinde en popüler fotoğrafları da gözler önüne sermeye başlayan Yahoo, böylelikle görsel taraftaki sonuçlarını ve kalitesini arttırıyor, Flickr aramalarını da servis dışarısına çıkartıyor.

http://petapixel.com/2015/11/06/yahoos-image-search-now-pulls-personalized-results-from-flickr/ Yorum Yaz
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