Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yahoo üçüncü kez hacklendi

Adı artık siber saldırılarla anılan internet devi Yahoo yine hacklendi. Kasım ayında ortaya çıkan saldırının bilgilendirmesi ise kullanıcılara henüz yapılmaya başladı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
2,8b
1
13
Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

İnternet tarihinde en büyük siber saldırıya maruz kalan ve milyardan fazla kullanıcı bilgisini kaptıran Yahoo, yine hacklendi. Bir türlü siber saldırganları kendisinden uzak tutamayan firma, neredeyse tüm veri tabanını kaptırmış durumda.

Ne var ne yok gitti

Firmadan yapılan açıklamaya göre Kasım ayında fark edilen ve firmanın soruşturma talebinde bulunduğu siber saldırı son iki yılı kapsıyor. Aslında bu dönemde devasa hack olayı gündemde olduğu için bu yeni saldırı geri planda kaldı. Bununla birlikte Yahoo henüz kullanıcılarını uyarmaya başladı.

Saldırganlar tarayıcı çerezlerini kullanarak kullanıcıların hesaplarına şifre girmeden erişebiliyor. Henüz kaç tane hesabın bundan etkilendiği açıklanmadı. Yahoo, saldırının hükümet destekli gruplar tarafından yapıldığını düşünüyor. Böyle bir tanım da doğrudan Rusya veya Çin kaynaklı saldırıları refere ediyor ancak net bilgiler soruşturma sonunda ortaya çıkacak.

Ayrıca Bkz. "Galaxy S8 ve S8+ tasarım çalışmaları paylaşıldı"

Geçen yıla başladığımızda Yahoo elindeki internet hizmetlerini iyi bir fiyata satarak Alibaba hisseleri nedeniyle oluşan vergi yükünü azaltmayı amaçlıyordu. Verizon ile sıkı geçen pazarlık sürecinde saldırı şokları ardı ardına geldi. Önce 500 milyon sonra da 1 milyar kullanıcının hesaplarının hacklendiği ortaya çıktı. Bunu da eklediğimizde sayı çok yukarılara çıkacaktır.

 

http://wccftech.com/yahoo-report-third-attack/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
mehmedaltair 2 yıl en beğenilen
Koskoca yahoo bildiğin yalama oldu canı sıkılan hackliyor
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
EfeYakupKarahanlı 2 yıl
Bırakın şu zavallıyı yahoo
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
M.Akif Ersoy 2 yıl
Yahoo pek tutulmuyor ama nasıl milyar dolarlık şirket oluyor anlamıyorum. 2006 yılından beridir internet kullanırım, belki hayatımda 2-3 defa ancak girmişimdir. O da haberlerde görüp merakımdan.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Türkçesever 2 yıl
YAHOO! eskide kaldı artık. Adobe gibi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xmen121 2 yıl
Enteresan yani
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
basartenk 2 yıl
Ulan gene mi şifreyi değiştirecez şimdi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xeblion 2 yıl
Yahoo ağlıyordu..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huhuq 2 yıl
durmadan hackliyorlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
QuexSeeL 2 yıl
Güvenlik duvarları samanlık kapısından hallice herhal bu ne bea 5te tombala mı yapacaklar.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmedaltair 2 yıl en beğenilen
Koskoca yahoo bildiğin yalama oldu canı sıkılan hackliyor
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batumatu 2 yıl
Google dan başkası yalan
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 deoks +179 BlackLead +172 madmahmutd +146 theozy +139 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +111 celik44 +101 Murat.Ak +98
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2789 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Yahoo, yahoo breach ve
4 etiket daha yahoo third breach Güvenlik Internet Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl LG G6'nın 13MP geniş açılı çift kamerası 1:1 oranında kare görüntüler çekebilecek 2 yıl Hızlı trenler için umut vadeden gelişme: yerli üretim motor 2 yıl Apple yüz tanıma teknolojilerinde uzman RealFace’i satın aldı 2 yıl Samsung'dan Microsoft Surface Book'a rakip geliyor: Galaxy Book 2 yıl SpaceX, Red Dragon isimli insansız Mars görevini erteledi 2 yıl Stephen King ve J.J. Abrams'ın yeni dizisi Hulu'da yayınlanacak 2 yıl Apple, uzun bir sürenin ardından ilk defa Samsung’u geçti 2 yıl Mobilite: Nokia 3310 geri dönüyor! ve son 1 haftanın özeti sizlerle 2 yıl BlackBerry, akıllı telefon sektöründe tam anlamıyla dibi gördü 2 yıl Apple'ın iPhone prototiplerini gizlemek için kullandığı kılıflar ortaya çıktı 2 yıl Aston Martin DB11'in üstü açık versiyonu yakından görüntülendi 2 yıl Casusluk şüphesiyle oyuncak bebeklerin satışı yasaklandı 2 yıl Nintendo Switch’in sızdırılan videosu meğer hırsızlar tarafından çekilmiş 2 yıl AT&T uçan baz istasyonu projesini test etmeye başladı 2 yıl Valve, Counter-Strike hilecilerini yapay zekayla tespit edecek 2 yıl Daha küçük bir Galaxy TabPro S2 versiyonu gelebilir 2 yıl Facebook özel mesajları okuyabilen bir yapay zeka üzerine çalışıyor 2 yıl Çinli Baidu, akıllı ev asistanlarında Google ve Amazon'u yakalamak istiyor 2 yıl Avustralya, Uber sürücülerinin vergi ödemesine karar verdi 2 yıl Asus ZenFone 3 Go geliyor 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Yahoo üçüncü kez hacklendi Sonraki Razer Kraken 7.1 V2 incelemesi "Kraken baştan tasarlandı" 2 yıl ABD uzay ajansı NASA, en az 2019 yılına kadar Rus roketlerine muhtaç 2 yıl Apple, parmak izi okuyabilen dokunmatik ekran teknolojisinin patentini aldı 2 yıl Portal ve Half-Life 2'nin yazarı Erik Wolpaw, Valve'den ayrıldı 2 yıl Samsung Galaxy Tab S3'ün el kitapçığının sızdırılması tableti açığa çıkardı 2 yıl Pasifik Okyanusu'nda Dünya'nın sekizinci kıtası keşfedildi! 2 yıl Opel Ampera-e resmi olarak 520 km menzil ile sertifikalandırıldı 2 yıl İstanbul'da 2 yeni metro hattı açılacak 2 yıl Apple’ın Çin’deki düşüşü devam ediyor 2 yıl Milli Piyade Tüfeğinin seri üretimine Sarsılmaz da dahil oldu 2 yıl YouTube atlanamayan 30 saniyelik reklamlara son veriyor 2 yıl Bill Gates, robot işçi kullananların vergi ödemesi gerektiğini düşünüyor 2 yıl Samsung’un yeni yonga setleri Exynos 9 ismini alacak 2 yıl NVIDIA AMD tartışması cinayetle sonlandı 2 yıl Fukushima reaktörüne giren ikinci robot kurtarılamadı 2 yıl Türk lise öğrencisi Tayvan’daki bilim yarışmasında dünya ikincisi oldu 2 yıl General Motors ve Lyft binlerce tam otonom arabayı test edecek 2 yıl Elon Musk uçan araba fikrine sıcak bakmıyor 2 yıl Kodak tabletler geliyor 2 yıl Galaxy S8 ve S8+ tasarım çalışmaları paylaşıldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim