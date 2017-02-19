Yahoo üçüncü kez hacklendi

İnternet tarihinde en büyük siber saldırıya maruz kalan ve milyardan fazla kullanıcı bilgisini kaptıran Yahoo, yine hacklendi. Bir türlü siber saldırganları kendisinden uzak tutamayan firma, neredeyse tüm veri tabanını kaptırmış durumda.

Ne var ne yok gitti

Firmadan yapılan açıklamaya göre Kasım ayında fark edilen ve firmanın soruşturma talebinde bulunduğu siber saldırı son iki yılı kapsıyor. Aslında bu dönemde devasa hack olayı gündemde olduğu için bu yeni saldırı geri planda kaldı. Bununla birlikte Yahoo henüz kullanıcılarını uyarmaya başladı.

Saldırganlar tarayıcı çerezlerini kullanarak kullanıcıların hesaplarına şifre girmeden erişebiliyor. Henüz kaç tane hesabın bundan etkilendiği açıklanmadı. Yahoo, saldırının hükümet destekli gruplar tarafından yapıldığını düşünüyor. Böyle bir tanım da doğrudan Rusya veya Çin kaynaklı saldırıları refere ediyor ancak net bilgiler soruşturma sonunda ortaya çıkacak.

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Geçen yıla başladığımızda Yahoo elindeki internet hizmetlerini iyi bir fiyata satarak Alibaba hisseleri nedeniyle oluşan vergi yükünü azaltmayı amaçlıyordu. Verizon ile sıkı geçen pazarlık sürecinde saldırı şokları ardı ardına geldi. Önce 500 milyon sonra da 1 milyar kullanıcının hesaplarının hacklendiği ortaya çıktı. Bunu da eklediğimizde sayı çok yukarılara çıkacaktır.