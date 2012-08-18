Yahoo, yeni COO arayışı içerisinde

Yeniden yapılanma sürecine giren Yahoo üst düzey yönetici kadrosunda bazı değişikliklere gitmek için çalışmalara başladı.





AllThingsD tarafından yayınlanan habere göre, Yahoo yeniden yapılanma sürecinde yeni bir COO bulmak için insan kaynakları şirketi Spencer Stewart'a başvurdu. Yahoo için COO pozisyonunda çalışacak birini aramaya başlayan Spencer Stewart'ın konuyla ilgili araştırmasını sadece silikon vadisiyle sınırlı tutmadığı ve sektör dışı isimler ile de iletişim kurduğu belirtiliyor. Spencer Stewart'ın adaylara verdiği bilgiler arasında şirketin yeniden yapılanma ve finans odaklı bir yönetici aradığı dile getiriliyor. Spencer Stewart, Yahoo'nun COO aradığına dair herhangi bir bilgi vermese de adaylara verilen bilgiye bakıldığı zaman birçok kişinin aklına ilk gelen pozisyonlardan biri COO oldu. Ayrıca, COO'nun şirkete katılmasıyla birlikte CEO Marissa Mayer'in iş yoğunluğunun azda olsa hafifleyeceği, bu sayede de Mayer'in ürünlere daha fazla odaklanabileceği söyleniyor.





Spencer Stewart adlı insan kaynakları şirketi tarafından aranan yeni üst düzey Yahoo yöneticisinin kim olacağını ise ilerleyen dönemlerde göreceğiz.

http://allthingsd.com/20120816/exclusive-yahoo-conducting-a-search-for-a-coo-as-no-2-to-mayer/