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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yahoo, yeni COO arayışı içerisinde

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Yeniden yapılanma sürecine giren Yahoo üst düzey yönetici kadrosunda bazı değişikliklere gitmek için çalışmalara başladı.

AllThingsD tarafından yayınlanan habere göre, Yahoo yeniden yapılanma sürecinde yeni bir COO bulmak için insan kaynakları şirketi Spencer Stewart'a başvurdu. Yahoo için COO pozisyonunda çalışacak birini aramaya başlayan Spencer Stewart'ın konuyla ilgili araştırmasını sadece silikon vadisiyle sınırlı tutmadığı ve sektör dışı isimler ile de iletişim kurduğu belirtiliyor. Spencer Stewart'ın adaylara verdiği bilgiler arasında şirketin yeniden yapılanma ve finans odaklı bir yönetici aradığı dile getiriliyor. Spencer Stewart, Yahoo'nun COO aradığına dair herhangi bir bilgi vermese de adaylara verilen bilgiye bakıldığı zaman birçok kişinin aklına ilk gelen pozisyonlardan biri COO oldu. Ayrıca, COO'nun şirkete katılmasıyla birlikte CEO Marissa Mayer'in iş yoğunluğunun azda olsa hafifleyeceği, bu sayede de Mayer'in ürünlere daha fazla odaklanabileceği söyleniyor. 

Spencer Stewart adlı insan kaynakları şirketi tarafından aranan yeni üst düzey Yahoo yöneticisinin kim olacağını ise ilerleyen dönemlerde göreceğiz.

http://allthingsd.com/20120816/exclusive-yahoo-conducting-a-search-for-a-coo-as-no-2-to-mayer/ Yorum Yaz
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fuckulteli 6 yıl en beğenilen
Haberi okuduktan sonra COO'nun CEO'nun bir düşük modeli olduğunu tahmin ettim, sonra öğrenmeye çalıştım ve öğrendim ki doğru tahmin etmişim. COO denilen ünvan CEO'nun altında görev alan Genel Müdür'lük ünvanıymış.
Bunu habere ekleseler güzel olurmuş ama DH editörleri öyle ince düşünüyor ki bize balık vermiyor balık tutmayı öğretiyor, bakın ben araştırarak balık tuttum.
Haberi okuduktan sonra COO'nun CEO'nun bir düşük modeli olduğunu tahmin ettim, sonra öğrenmeye çalıştım ve öğrendim ki doğru tahmin etmişim. COO denilen ünvan C...
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magill2013 6 yıl
öğretiyor, bakın ben araştırarak balık tuttum.
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khytr89 6 yıl
Nokia ile yahoo ya uyuz oluyorum :)
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erol1521 6 yıl
Hala ayakta nasıl kalabiliyor yahoo.
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IceRulez 6 yıl
fuckulteli
Haberi okuduktan sonra COOnun CEOnun bir düşük modeli olduğunu tahmin ettim, sonra öğrenmeye çalıştım ve öğrendim ki doğru tahmin etmişim. COO denilen ünvan CEOnun altında görev alan Genel Müdürlük ünvanıymış. Bunu habere ekleseler güzel olurmuş ama DH editörleri öyle ince düşünüyor ki bize balık vermiyor balık tutmayı öğretiyor, bakın ben araştırarak balık tuttum.

bazen cahillik mutluluktur
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fuckulteli 6 yıl en beğenilen
Haberi okuduktan sonra COO'nun CEO'nun bir düşük modeli olduğunu tahmin ettim, sonra öğrenmeye çalıştım ve öğrendim ki doğru tahmin etmişim. COO denilen ünvan CEO'nun altında görev alan Genel Müdür'lük ünvanıymış.
Bunu habere ekleseler güzel olurmuş ama DH editörleri öyle ince düşünüyor ki bize balık vermiyor balık tutmayı öğretiyor, bakın ben araştırarak balık tuttum.
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IceRulez 6 yıl
Ce Ö
Ce öööö
C ööö

çocukluğum geldi aklıma sağolun varolun sayın editörüm
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Miyamoto Musashi 6 yıl
IceRulez
Böööö
ceoyu yanlış yazmışsınız

heheheheh komik...
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serdarla 6 yıl
Chief of Opearating Officier'in kısa yazılımı olarak COO doğru yazilmis gibi görünüyor.
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IceRulez 6 yıl
Böööö
ceo'yu yanlış yazmışsınız
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